ЛЯПУНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛЯПУНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский композитор, пианист, дирижёр, педагог.
Брат А. М. Ляпунова и Б. М. Ляпунова. В 1883 году окончил Московскую консерваторию по классам композиции Н. А. Губерта и С. И. Танеева и классу фортепиано П. А. Пабста (занимался также у К. Клиндворта). Около 1890 года переехал в Санкт-Петербург, стал близким другом М. А. Балакирева. С 1892 года чиновник особых поручений в Государственном контроле. Летом 1893 году по заданию Русского географического общества собирал народные песни в Вологодской, Вятской, Костромской и Ярославской губерниях (совместно с Ф. М. Истоминым, записывавшим тексты); по результатам экспедиции опубликован сборник «Песни русского народа» (1899 год). В 1894-1902 годах помощник управляющего Придворной певческой капеллой. После увольнения со службы выступал как пианист и дирижёр, участвовал (совместно с Балакиревым) в издании полного собрания сочинений М. И. Глинки. С 1908 года директор Бесплатной музыкальной школы. Написал биографический очерк о Балакиреве («Ежегодник Императорских театров». 1910 год. Выпуск 7-8), оркестровал его фортепиано фантазию «Исламей», завершил ряд произведений, опубликовал переписку с П. И. Чайковским (1912 год) и H. А. Римским-Корсаковым (1915-1917 годы).
В 1910-1923 годах профессор Санкт-Петербургской (Петроградской) консерватории (класс фортепиано, с 1917 года также классы практические сочинения, контрапункта и фуги). С 1919 года профессор Института истории искусств (читал курсы истории русской музыки, русской фортепианой музыки, русской песни). В 1921 году заведовал Народной хоровой академией (бывшая Придворная певческая капелла). В 1922 году привлекался по «Делу петроградских церковников» к ответственности за «сопротивление властям» во время изъятия церковных ценностей, осуждён на 6 мес лишения свободы условно. В 1923 году выехал на гастроли и для лечения в Германию и Францию (состоялось несколько его выступлений в Париже, в т. ч. авторский концерт). Среди учеников - Н. И. Голубовская, П. Б. Рязанов, Г. М. Римский-Корсаков, В. М. Богданов-Березовский.
Дарование Ляпунова-композитора, испытавшего влияние М. И. Глинки, Ф. Листа, М. А. Балакирева, А. П. Бородина, А. К. Глазунова, наиболее ярко и полно раскрылось в области фортепианой музыки (Соната, 1908 год; Сонатина, 1917 год; прелюдии, Токката и фуга, вальсы, мазурки, вариации, пьесы-картинки «Дивертисмент» из детской жизни и др.). Монументальностью, красочностью, пианистически выигрышным изложением отличаются 12 «этюдов высшего исполнительского мастерства» (1897-1905 годы). В ряде сочинений (2-й концерт для фортепиано с оркестром, 1909 год) Ляпунов тяготел к лирике углублённо-созерцательного склада.
Автор двух симфоний (1885, 1917 годы), Торжественной увертюры на русские темы (1896 год), симфонических поэм, в т. ч. «Гашиш» (1913 год, по одноименной поэме А. А. Голенищева-Кутузова), Рапсодии на украинские темы для фортепиано с оркестром (1907 год), Концерта для скрипки с оркестром (1915 год), Секстета для фортепиано и струнных (1915 год, 2-я редакция 1921 год), Прелюда-пасторали для органа, романсов и песен, в т. ч. на стихотворения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, Голенищева-Кутузова, А. С. Хомякова, В. С. Соловьёва, духовно-музыкальных сочинений. Мастерски выполненные Ляпуновым обработки народных песен (русских и украинских) для голоса с фортепиано, хора, вокального ансамбля - одни из лучших, наряду с классическими гармонизациями М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова.
Сочинения:
Отчет об экспедиции для собирания русских народных песен с напевами в 1893 г. (совм. с P. M. Истоминым) // Известия Русского географического общества. 1894. Т. 30;
Переписка с М. А. Балакиревым // Советская музыка. 1950. № 9;
Переписка с В. Стасовым // Там же. 1957. № 1;
Письма // Там же. 1960. № 3;
Молодые годы М. А. Балакирева (совм. с А. С. Ляпуновой) // М. А. Балакирев. Воспоминания и письма. Л., 1962.
Исторические источники:
Русская духовная музыка в документах и материалах. М., 2002.