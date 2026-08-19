ЛЯПУНОВ ПРОКОПИЙ ПЕТРОВИЧ
ЛЯПУНОВ ПРОКОПИЙ ПЕТРОВИЧ - русский политический и военный деятель эпохи Смутного времени; думный дворянин (наиболее вероятно, с октября 1607 года).
Старший брат З. П. Ляпунова. В боярском списке 1602-1603 годов выборный дворянин по Переяславлю-Рязанскому со 2-м по величине поместным окладом. В 1602-1603 годах в Царёве-Борисове, скорее всего, в качестве головы. Зимой 1605 года в составе служилой корпорации рязанских детей боярских в правительственных силах, действовавших против отрядов Лжедмитрия I. По более поздним свидетельствам современников, в начале мая 1605 года её лидер во время событий под Кромами, когда рязанцы первыми отказались присягать Фёдору Борисовичу и целовали крест «царю Дмитрию Ивановичу» (Лжедмитрию I).
В сентябре 1606 года, после начала Болотникова восстания 1606-1607 годов, при подходе отрядов И. Пашкова к Переяславлю-Рязанскому, Ляпунов на общем совете служилых людей, в т. ч. детей боярских южных уездов, избран одним из предводителей повстанческого войска. Наверняка участвовал в разработке плана военной кампании восставших (поход на Москву через Коломну), разделяя их главная политическая цель - свержение «незаконного царя» Василия Ивановича Шуйского, возможно, полагая, как и многие другие повстанцы, что Лжедмитрий I спасся во время майских событий 1606 года и оказался в Путивле. Участвовал в победном для повстанцев сражении под селом Троицкое 25.10(04.11).1606 года. Преобладание радикального крыла повстанцев во главе с И. И. Болотниковым в их лагере под Москвой, конфликты с казаками подтолкнули Ляпунова к переходу на сторону царя Василия Шуйского 15(25).11.1606 года. В сражении с силами Болотникова у села Нижние Котлы близ Москвы [02(12).12.1606 года] Ляпунов - воевода рязанских отрядов в составе правительственной армии.
С декабря 1606 года регулярно получал воеводские назначения. Сразу после сражения у села Малые Котлы направлен формально 2-м воеводой во главе рязанских дворян с артиллерией для подавления повстанческого движения в Рязанском крае. Его отряд взял Зарайск, а Переяславль-Рязанский «добил челом» Василию Шуйскому благодаря действиям Ляпунова (в январе был награждён «золотым», а в марте вместе с сыном Владимиром получил в поместье большое дворцовое село Исады). В мае 1607 года направлен в Каширу (формально 3-м воеводой) во главе рязанских отрядов (около 1 тысячи человек), которые определили решающий успех в сражении 05(15).06.1607 года с повстанческой ратью князя А. А. Телятевского на реке Восьма. Затем Ляпунов участвовал в походе правительственной армии во главе с царём к Туле и в её осаде, в октябре 1607 года успешно действовал против повстанцев в районе Епифани, Крапивны и Гремячего. В похвальной грамоте (ноябрь 1607 года) царь писал: «…а службы твоей и дородства и разуму нам и всему Московскому государству нет числа…», сопроводив её щедрыми наградами и денежной выплатой.
К концу 1607 года в Переяславле-Рязанском фактически полностью утвердилась власть Ляпунова, хотя в отдельные месяцы 1607-1609 годов туда из Москвы присылали воевод (ратных и городовых). Переяславль-Рязанский из дворцовых житниц в немалой мере покрывал потребности в зерне блокированной и временами голодающей столицы (особенно в конце зимы - осенью 1609 года). В феврале - марте 1608 года успешно действовал против антиправительственных сил под Пронском, где был ранен. Тогда же в боях против отрядов А. И. Лисовского удержал контроль над большей частью Рязанщины, а летом 1608 года восстановил власть царя в ряде отпавших городов. Позднее Ляпунов подавлял крестьянские выступления в приокских сёлах, грозивших прервать связи Рязанщины с Москвой (в конце лета - осенью 1609 года); оказывал военную помощь правительственным силам в Коломне против тушинских отрядов, главным образом с целью сохранить речной путь в столицу (в июле 1608 года и в апреле 1609 года - в целом безрезультатно, в июле 1609 года - весьма эффективно); осенью 1609 года восстановил полный контроль над пограничными рязанскими крепостями (Михайлов, Пронск, Ряжск и др.). В 1608-1610 годах через Ляпунова осуществлялись контакты московского правительства с Крымским ханством и ногаями (уже в 1607 году по собственной инициативе уговаривал касимовского царя Ураз-Мухаммеда ибн Ондана перейти на сторону Василия Шуйского).
Несмотря на получение думного чина, остался в Переяславле-Рязанском. К концу 1607 года одержал победу над др. претендентами на роль регионального лидера: одних выжил из Переяславля-Рязанского, других, по поздним сообщениям, разорил или даже уничтожил физически. Ляпунов уделял большое внимание материальным и социальным запросам рязанских помещиков. Стремился упорядочить функционирование поместной системы; облегчить налогообложение и тяжесть повинностей (главным образом военно-инженерных, транспортных и т. п.) для помещичьих крестьян, переложив их на тяглое городское население, а также на крестьян церковных корпораций. При планировании военной службы рязанских дворян учитывал их настроения.
К ноябрю 1609 года Ляпунов оказался в оппозиции к царю Василию Шуйскому, политическое будущее страны Ляпунов связывал с князем М. В. Скопиным-Шуйским, а после его отравления с ведома царя участвовал в организации свержения Василия Шуйского в июле 1610 года. В конце августа - начале октября Ляпунов оставался верным правительству «Семибоярщины» в Москве, привёл к присяге на имя королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) как русского царя Переяславль-Рязанский, Пронск и др. Однако двуличная политика польского короля Сигизмунда III, действия его ставленников и «Семибоярщины» в Москве, убийство Лжедмитрия II в Калуге 11(21).12.1610 года побудили Ляпунова к радикальной смене позиции, чему способствовали «призывные» грамоты патриарха Гермогена (Ляпунов стал одним из первых их адресатов). В конце года Ляпунов обратился к боярам в Москве с настоятельным запросом о дате прибытия в Русское государство Владислава, подчёркивая, что он и дворянская корпорация Рязанщины присягали королевичу, а не его отцу, но не получил чёткого ответа.
В результате Ляпунов в 1-й половине января 1611 года окончательно вышел из подчинения московских властей и выступил в роли общенационального лидера, став организатором Первого ополчения 1611 года. Начал переговоры с региональными и локальными центрами (Нижний Новгород, Владимир, Муром, ряд поволжских и заокских городов), с предводителями бывшего Тушинского лагеря (князем Д. Т. Трубецким в Калуге, И. М. Заруцким в Туле), рассылал послания в адрес вольных казаков, обещал им жалованье и служилый статус за участие в походе на Москву. Установил связи с войском Я. П. Сапеги. Главным образом благодаря усилиям Ляпунова к концу января - началу февраля 1611 года были сформулированы цели кампании («очищение» Москвы, а затем и всех русских территорий от войск Речи Посполитой; восстановление прежних институтов управления и сословных структур). В Ляпунов определил и принципы организации кампании: освобождение становилось делом «всей земли», под которой понимались объединённые силы «воинских людей» любого сословного статуса (от чинов Государева двора до вольных казаков) из наибольшего числа регионов. Предполагалось параллельное движение к Москве отрядов южных, поокских и поволжских уездов - из Серпухова и Коломны.
Ляпунов выступил из Коломны с войском, артиллерией и обозом 03(13).03.1611 года; вокруг него формировалось Земское правительство («Совет всей земли»). Уже с начала марта Ляпунов выдавал все распорядительные грамоты по земельному обеспечению дворян за своей печатью, от имени Земского правительства и от своего имени. В его войско входили дворяне и воинские люди Переяславль-Рязанского, Венёвского, Пронского, Шацкого и др. уездов. 19(29).03.1611 года вспыхнуло стихийное восстание москвичей, которые связывали надежды на освобождение столицы именно с Ляпуновым. Однако его небольшой авангард приблизился к Симонову монастырю на 2-й день восстания, когда город уже горел, к тому же он был отброшен польско-литовскими войсками, подошедшими из Можайска. В апреле - мае 1611 года распоряжения Земского правительства по текущему управлению б. ч. страны шли от имени одного Ляпунова, а не позднее 22.05(01.06) - уже от имени трёх лиц, возглавивших Первое ополчение (Ляпунов, князь Д. Т. Трубецкой, И. М. Заруцкий).
Ляпунов сыграл ведущую роль в организации военных действий Первого ополчения в апреле - мае 1611 года и в управлении страной, стал главным инициатором принятия «Приговора всей земли» от 30.06(10.07).1611 года (вероятно, вносил в него правку). В нём утверждалось верховенство института сословного представительства над исполнительной (воеводской) властью: так, предводители ополчения, обладая широкими административно-судебными прерогативами, не имели права казнить и ссылать без решения Земского правительства; их избирали и в случае неудовлетворительной работы могли отстранить от должности и т. п. Как лидер русского служилого дворянства, Ляпунов добился закрепления в «Приговоре…» положений о детальном регулировании поместного и выслуженного вотчинного землевладения (статьи по этому вопросу заняли более 2/3 всего текста), а также централизации учреждений государственного управления и финансов (отменялись приказы и аналогичные учреждения в отдельных полках ополчения, запрещалось, главным образом казакам, самостоятельно обеспечивать себя продуктами, фуражом; предусматривались суровые наказания за разбой и грабежи с восстановлением приказов с соответствующими функциями - Разбойного и Земского).
Последовательные действия Ляпунова по пресечению самовольного отъезда казаков из лагеря, их реквизиций и насилий, столкновения между дворянами и казаками на этой почве привели к открытому конфликту. Казаки трижды вызывали Ляпунова на Войсковой казачий круг для разбора своих претензий. В последнем случае они дали гарантии его личной безопасности (Трубецкой и Заруцкий на круг не явились); на кругу была зачитана фальшивая грамота якобы с подписью Ляпунова в адрес командования польско-литовского гарнизона в Москве, ему были предъявлены обвинения в измене и в намерении «побивать казаков по городам». Ляпунов отрицал эти обвинения, но был зарублен казаками. Его смерть привела к массовому отъезду из Первого ополчения дворян и детей боярских, резкому ослаблению его военного потенциала. Останки Ляпунова были захоронены в 1612/1613 году его сыном В. П. Ляпуновым в Троице-Сергиевом монастыре.
Дополнительная литература:
Смирнов И. И. Восстание Болотникова 1606–1607. 2-е изд. М., 1951;
Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая Крестьянская война в России. М., 1975;
Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978;
Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1995;
Мининков Н. А. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.). Ростов н/Д., 1998.