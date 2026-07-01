ЛЯПУНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ЛЯПУНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - российский языковед-славист, академик АН СССР (1923).
Брат А. М. Ляпунова и С. М. Ляпунова. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1885). Принадлежал к московской фортунатовской школе; на формирование его научных взглядов большое влияние оказали также В. Ягич, А. А. Потебня, славист П. А. Лавров, А. А. Шахматов. В 1888-1889 годы в Москве участвовал в работе над 2-8-м выпусками «Словаря болгарского языка. По памятникам народной словесности и произведениям новейшей печати» А. Л. Дювернуа. Работал в Харьковском университете. С 1901 года в Одессе. Профессор Новороссийского (Одесского) университета (до 1924 года), ЛГУ (1924-1929).
Ляпунов - автор работ по истории русского языка, сравнителной грамматике славянских языков, истории отдельных славянских языков и их групп, этимологии, диалектологии, лексикографии, истории праславянского языка (формирование и взаимоотношение его диалектов, происхождение форм склонения, вопросы фонетики и др.). В книге «Единство русского языка в его наречиях» (1919) выступил против учения о членении праславянского языка на праязыки 3 отдельных групп славянских языков, защищал концепцию праславянского языка как континуума диалектов - «языковых областей», объединённых фонетическими и морфологическими признаками. Применял некоторые положения лингвистической географии к изучению праславянского языка. По-видимому, первым обратил внимание на явление отсутствия 2-й палатализации в древнем новгородско-псковском диалекте (см. Древнерусский язык).
Сочинения:
Исследования о языке синодального списка 1-й Новгородской летописи. СПб., 1899. Вып. 1;
Формы склонения в старославянском языке. Од., 1905;
Из наблюдений над языком древнерусских и старославянских памятников // Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. B., 1908. С. 675–680.