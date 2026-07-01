ЛЯПУНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

ЛЯПУНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - российский язы­ко­вед-сла­вист, академик АН СССР (1923).

Брат А. М. Ля­пу­но­ва и С. М. Ля­пу­но­ва . Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­ческий фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского универ­ситета (1885). При­над­ле­жал к мо­с­ков­ской фор­ту­на­тов­ской шко­ле; на форми­ро­ва­ние его на­учных взгля­дов боль­шое влия­ние ока­за­ли так­же В. Ягич, А. А. По­теб­ня , сла­вист П. А. Лав­ров, А. А. Шах­ма­тов . В 1888-1889 годы в Мо­ск­ве уча­ст­во­вал в ра­бо­те над 2-8-м вы­пу­ска­ми «Сло­ва­ря бол­гар­ско­го язы­ка. По па­мят­ни­кам на­род­ной сло­вес­но­сти и про­из­ве­де­ни­ям но­вей­шей пе­ча­ти» А. Л. Дю­вер­нуа. Ра­бо­тал в Харь­ков­ском университете. С 1901 года в Одес­се. Профессор Но­во­рос­сий­ско­го (Одес­ско­го) университета (до 1924 года), ЛГУ (1924-1929).

Ляпунов - ав­тор ра­бот по ис­то­рии русского языка, срав­нителной грам­ма­ти­ке славянских язы­ков, ис­то­рии отдельных славянских язы­ков и их групп, эти­мо­ло­гии, диа­лек­то­ло­гии, лек­си­ко­гра­фии, ис­то­рии пра­сла­вян­ско­го язы­ка (фор­ми­ро­ва­ние и взаи­мо­от­но­ше­ние его диа­лек­тов , про­ис­хо­ж­де­ние форм скло­не­ния, во­про­сы фо­не­ти­ки и др.). В книге «Един­ст­во рус­ско­го язы­ка в его на­ре­чи­ях» (1919) вы­сту­пил про­тив уче­ния о чле­не­нии пра­сла­вян­ско­го языка на пра­язы­ки 3 отдельных групп сла­вян­ских язы­ков, за­щи­щал кон­цеп­цию пра­сла­вян­ско­го языка как кон­ти­нуу­ма диа­лек­тов - «язы­ко­вых об­лас­тей», объ­е­ди­нён­ных фо­не­тическими и мор­фо­ло­гическими при­зна­ка­ми. При­ме­нял не­ко­то­рые по­ло­же­ния лин­гвис­ти­че­ской гео­гра­фии к изу­че­нию пра­сла­вян­ско­го языка. По-ви­ди­мо­му, пер­вым об­ра­тил вни­ма­ние на яв­ле­ние от­сут­ст­вия 2-й па­ла­та­ли­за­ции в древ­нем нов­го­род­ско-псков­ском диа­лек­те (см. Древ­не­рус­ский язык).

Сочинения:

Ис­сле­до­ва­ния о язы­ке си­но­даль­но­го спи­ска 1-й Нов­го­род­ской ле­то­пи­си. СПб., 1899. Вып. 1;

Фор­мы скло­не­ния в ста­ро­сла­вян­ском язы­ке. Од., 1905;

Из на­блю­де­ний над язы­ком древ­не­рус­ских и ста­ро­сла­вян­ских па­мят­ни­ков // Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. B., 1908. С. 675–680.