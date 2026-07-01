ЛЯПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ЛЯПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (Ля­пин­ско-Ку­но­ват­ское кня­же­ст­во) - од­но из зна­чи­тель­ных по­ли­тических объ­е­ди­не­ний та­ёж­ных уг­ров (ос­тя­ков и во­гу­лов) Ниж­не­го При­обья первой половины - середины II тысячелетия н. э.

Рас­по­ла­га­лось в бас­сей­не рек Ля­пин (Сыг­ва) и Северная Сось­ва. Центр - Ля­пин (Ля­пин­ский го­ро­док). Пер­вое упо­ми­на­ние о вла­де­те­лях Ляпинского княжества от­но­сит­ся к 1484 году, ко­гда в Мо­ск­ву при­бы­ло по­соль­ст­во от всей зем­ли Код­ской и Югор­ской во гла­ве с князем Пыт­ке­ем. В чис­ле про­чих свои да­ры великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу от­пра­вил пра­ви­тель Ляпинского княжества - князь Ла­ба (Ля­ба). В 1499/1500 году русские вое­во­ды кня­зья С. Ф. Курб­ский и П. Ф. Уша­тый на­нес­ли пер­вый удар по еняжеству при под­держ­ке югор­ских кня­зей, ко­то­рые пре­дос­та­ви­ли рат­ни­кам со­ба­чьи уп­ряж­ки, а князь­ям - оле­ньи.

На про­тя­же­нии поч­ти 100 лет по­сле это­го судь­ба Ляпинского княжества не про­сле­жи­ва­ет­ся по ис­точ­ни­кам. В августе 1586 года в Мо­ск­ву при­ехал князь Лу­гуй, пред­став­ляв­ший 6 го­род­ков (Ку­но­ват, Ил­чма, Ля­пин, Мун­кос, Юил и Сум­гут-ваш). Его по­езд­ка бы­ла вы­зва­на, по всей ви­ди­мо­сти, строи­тель­ст­вом в 1585 году Об­ско­го (Ман­су­ров­ско­го) го­род­ка на­про­тив устья Ир­ты­ша. Лу­гуй «бил че­лом» ца­рю Фё­до­ру Ива­но­ви­чу и при­нял его под­дан­ст­во, по­лу­чив жа­ло­ван­ную гра­мо­ту, со­глас­но ко­то­рой русским от­ря­дам за­пре­ща­лось на­па­дать на вла­де­ния князя Лу­гуя и брать с не­го различные побо­ры. Лу­гуй обя­зал­ся при­во­зить в Усть-Вым еже­год­но «по се­ми со­ро­ков» луч­ших со­бо­лей. Од­на­ко ак­тив­ная русская коло­ни­за­ция Северо-Западной Си­би­ри и по­яв­ле­ние там русских кре­по­стей вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во пра­ви­те­лей Ляпинского княжества. В 1595 году сын Лу­гуя князь Шат­ров Лу­гу­ев, не на­ме­рен­ный ми­рить­ся с по­яв­ле­ни­ем в цен­тре его кня­же­ст­ва русского города Бе­рё­зов (ос­но­ван в 1593 году), пол­го­да оса­ж­дал его. По­до­шед­шие на вы­руч­ку то­боль­ские слу­жи­лые лю­ди и при­слан­ный из Мо­ск­вы от­ряд с ар­тил­ле­ри­ей сня­ли с го­ро­да оса­ду. В 1607 году Шат­ров Лу­гу­ев и об­дор­ский князь Ва­си­лий во гла­ве от­ря­да в две тысячи человек по­до­шли к Бе­рё­зо­ву и оса­ж­да­ли его в те­че­ние двух ме­ся­цев. Мя­теж был по­давлен вой­ска­ми, от­прав­лен­ны­ми из То­боль­ска и Ко­ды, а оба его за­чин­щи­ка каз­не­ны.

По­сле ги­бе­ли Шат­ро­ва Лу­гуе­ва Ляпинское княжество рас­па­лось, его тер­ри­то­рия раз­де­ле­на на три ясач­ные во­лос­ти Бе­рё­зов­ско­го уезда: Ля­пин­скую (бас­сейн реки Ля­пин), Под­го­род­ную (бас­сейн Боль­шой и Ма­лой Оби в рай­оне Бе­рё­зо­ва, зем­ли по те­че­нию реки Во­гул­ка) и Ку­но­ват­скую (бас­сейн Боль­шой и Ма­лой Оби и их при­то­ков - рек Пит­ляр, Сы­ня и Ку­но­ват). Во­лос­ти воз­глав­ля­лись князь­ка­ми: Ля­пин­ская - по­том­ка­ми князя Ла­бы Куш­ки­ре­вы­ми - Шеш­ки­ны­ми; Под­го­род­ная - по­том­ка­ми князя Ла­бы Юр­ки­ны­ми и Неп­ки­ны­ми; Ку­но­ват­ская - по­том­ка­ми князя Лу­гуя Да­ни­ло­вы­ми - Го­ри­ны­ми - Ар­тан­зее­вы­ми. С конца XVII века во­гуль­ские и ос­тяц­кие князь­ки управ­ля­ли во­лос­тя­ми и ясач­ны­ми людь­ми на ос­но­ва­нии вы­да­вае­мых в Мо­ск­ве жа­ло­ван­ных гра­мот.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)