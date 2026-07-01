ЛЯПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
ЛЯПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (Ляпинско-Куноватское княжество) - одно из значительных политических объединений таёжных угров (остяков и вогулов) Нижнего Приобья первой половины - середины II тысячелетия н. э.
Располагалось в бассейне рек Ляпин (Сыгва) и Северная Сосьва. Центр - Ляпин (Ляпинский городок). Первое упоминание о владетелях Ляпинского княжества относится к 1484 году, когда в Москву прибыло посольство от всей земли Кодской и Югорской во главе с князем Пыткеем. В числе прочих свои дары великому князю московскому Ивану III Васильевичу отправил правитель Ляпинского княжества - князь Лаба (Ляба). В 1499/1500 году русские воеводы князья С. Ф. Курбский и П. Ф. Ушатый нанесли первый удар по еняжеству при поддержке югорских князей, которые предоставили ратникам собачьи упряжки, а князьям - оленьи.
На протяжении почти 100 лет после этого судьба Ляпинского княжества не прослеживается по источникам. В августе 1586 года в Москву приехал князь Лугуй, представлявший 6 городков (Куноват, Илчма, Ляпин, Мункос, Юил и Сумгут-ваш). Его поездка была вызвана, по всей видимости, строительством в 1585 году Обского (Мансуровского) городка напротив устья Иртыша. Лугуй «бил челом» царю Фёдору Ивановичу и принял его подданство, получив жалованную грамоту, согласно которой русским отрядам запрещалось нападать на владения князя Лугуя и брать с него различные поборы. Лугуй обязался привозить в Усть-Вым ежегодно «по семи сороков» лучших соболей. Однако активная русская колонизация Северо-Западной Сибири и появление там русских крепостей вызывало недовольство правителей Ляпинского княжества. В 1595 году сын Лугуя князь Шатров Лугуев, не намеренный мириться с появлением в центре его княжества русского города Берёзов (основан в 1593 году), полгода осаждал его. Подошедшие на выручку тобольские служилые люди и присланный из Москвы отряд с артиллерией сняли с города осаду. В 1607 году Шатров Лугуев и обдорский князь Василий во главе отряда в две тысячи человек подошли к Берёзову и осаждали его в течение двух месяцев. Мятеж был подавлен войсками, отправленными из Тобольска и Коды, а оба его зачинщика казнены.
После гибели Шатрова Лугуева Ляпинское княжество распалось, его территория разделена на три ясачные волости Берёзовского уезда: Ляпинскую (бассейн реки Ляпин), Подгородную (бассейн Большой и Малой Оби в районе Берёзова, земли по течению реки Вогулка) и Куноватскую (бассейн Большой и Малой Оби и их притоков - рек Питляр, Сыня и Куноват). Волости возглавлялись князьками: Ляпинская - потомками князя Лабы Кушкиревыми - Шешкиными; Подгородная - потомками князя Лабы Юркиными и Непкиными; Куноватская - потомками князя Лугуя Даниловыми - Гориными - Артанзеевыми. С конца XVII века вогульские и остяцкие князьки управляли волостями и ясачными людьми на основании выдаваемых в Москве жалованных грамот.