ЛЯПИДЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬВИЧ
ЛЯПИДЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬВИЧ - советский полярный лётчик, Герой Советского Союза (1934), генерал-майор авиации (1946).
Окончил Севастопольскую школу морских лётчиков (1928), Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского (1939). На военной службе в 1926-1933 годы и с 1935 года. В 1929-1933 годы служил в ВВС Балтийского флота, лётчиком-инструктором Ейской школы морских лётчиков, затем пилот Дальневосточного управления Гражданского воздушного флота. В 1934 году участвовал в поиске и спасении участников экспедиции и экипажа парохода «Челюскин». За проявленное мужество и героизм ему присвоено только что учреждённое звание Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» № 1. В 1935-1939 годы работал в НИИ ВВС. С 1939 года заместитель начальника Главной инспекции Наркомата авиационной промышленности. В 1940-1942 годы начальник отдела эксплуатации, лётных испытаний и доводки ЦАГИ и директор авиационного завода № 156 (Москва, с октября 1941года Омск). В сентябре 1942 - сентябре 1943 года заместитель командующего ВВС 19-й армии, затем начальник полевого ремонта 7-й воздушной армии на Карельском фронте. С сентября 1943 года директор авиационного завода. После войны главный контролёр Госконтроля СССР, заместитеь министра авиационной промышленности и директор авиационного завода. В 1961 году уволен в запас. В 1961-1983 годы заместитель главного инженера опытного завода ОКБ им. А. И. Микояна. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Его именем названа улица в Москве; на доме, где Ляпидевский жил (Никитский бульвар, 9), установлена мемориальная доска.
Награждён 3 орденами Ленина (1934 и др.), орденом Красного Знамени (1943) и др.
Сочинения:
Пятое марта. М., 1935.