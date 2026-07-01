ЛЯПИДЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬВИЧ

ЛЯПИДЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬВИЧ - советский по­ляр­ный лёт­чик, Ге­рой Советского Сою­за (1934), генерал-майор авиа­ции (1946).

Окон­чил Се­ва­сто­поль­скую шко­лу морских лёт­чи­ков (1928), Во­енно-воздушную ака­де­мию им. Н. Е. Жу­ков­ского (1939). На во­енной служ­бе в 1926-1933 годы и с 1935 года. В 1929-1933 годы слу­жил в ВВС Балтийского фло­та, лёт­чи­ком-ин­струк­то­ром Ей­ской шко­лы морских лёт­чи­ков, за­тем пи­лот Даль­не­во­сточ­но­го управ­ле­ния Гражданского воздушного фло­та. В 1934 году уча­ст­во­вал в по­ис­ке и спа­се­нии уча­ст­ни­ков экс­пе­ди­ции и эки­па­жа па­ро­хо­да «Че­лю­скин». За про­яв­лен­ное му­же­ст­во и ге­ро­изм ему при­свое­но толь­ко что уч­ре­ж­дён­ное зва­ние Ге­роя Советского Сою­за и вру­че­на ме­даль «Зо­ло­тая Звез­да» № 1. В 1935-1939 годы ра­бо­тал в НИИ ВВС. С 1939 года заместитель начальника Главной ин­спек­ции Нар­ко­ма­та авиационной промышленности. В 1940-1942 годы начальник от­де­ла экс­плуа­та­ции, лёт­ных ис­пыта­ний и до­вод­ки ЦАГИ и ди­рек­тор авиационного за­во­да № 156 (Мо­ск­ва, с октября 1941года Омск). В сентябре 1942 - сентябре 1943 года заместитель ко­ман­дую­ще­го ВВС 19-й ар­мии, за­тем начальник по­ле­во­го ре­мон­та 7-й воздушной ар­мии на Ка­рель­ском фрон­те. С сентября 1943 года ди­рек­тор авиационного за­во­да. По­сле вой­ны главный кон­тро­лёр Гос­кон­тро­ля СССР , заместитеь ми­ни­ст­ра авиационной промышленности и ди­рек­тор авиационного за­вода. В 1961 году уво­лен в за­пас. В 1961-1983 годы заместитель главного ин­же­не­ра опыт­но­го за­во­да ОКБ им. А. И. Ми­коя­на. По­хо­ро­нен на Но­во­де­вичь­ем клад­би­ще . Его име­нем на­зва­на ули­ца в Мо­ск­ве; на до­ме, где Ляпидевский жил (Ни­кит­ский буль­вар, 9), ус­та­нов­ле­на ме­мо­ри­аль­ная дос­ка.

На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1934 и др.), ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1943) и др.

Сочинения:

Пя­тое мар­та. М., 1935.