ЛЯО Ляо («Железная империя») — империя, созданная киданями, которая существовала на территории Сев. Китая и Монголии в 907—1125.

Ляо («Железная империя») — империя, созданная киданями, которая существовала на территории Сев. Китая и Монголии в 907—1125. Основатель империи — Елюй Абаоцзи (ум. 926), с 907, возглавив союз киданьских племен, начал их объединение под своей властью. В 916 он официально провозгласил образование государства Цидань-го, вошедшего в китайскую историографию как Л.

Еще с начала X в. Абаоцзи совершал захватнические походы на Китай, где после гибели империи Тан началась «эпоха пяти династий и десяти царств» (907—960), вследствие чего значительная часть китайского земледельческого населения стала мигрировать на земли более стабильного государства киданей. В середине 910-х Абаоцзи установил контроль над уйгурскими княжествами, в начале 920-х — над северными областями Китая, в середине 920-х — над государством Бохай , тогда же добившись признания зависимости и уплаты дани от правителя Когурё .

В современной историографии Л. характеризуется как «степная империя» смешанного типа, сочетавшая в себе элементы кочевого и оседлого государства: правящая элита происходила из кочевых киданьских аристократических родов, тогда как система управления во многом базировалась на китайских образцах и административный аппарат был укомплектован китайскими чиновниками. Важным показателем высокого уровня Л. стало масштабное градостроительство и создание собственной письменности.

Сын Абаоцзи — Елюй Дэгуан (Тайцзун, 926—947) продолжил завоевание Сев. Китая. В 936 он покончил с государством Поздняя Тан, а затем заставил признать зависимость от Л. правителей следующего государства, созданного в Сев. Китае — Поздней Цзинь. Именно при Дэгуане государство киданей официально получило название «Да Л.» («Великое Л.»). При новом императоре Туюе (Шицзун, 947—951) начался процесс китаизации Л., что вызвало волнения среди ее кочевых подданных.

Преемники Туюя оказались довольно слабыми правителями, которые мало занимались делами государства. Они не сумели подчинить возникшую в 960 китайскую империю Сун, с которой в 976 был заключен мирный договор. Правда, в 1005 императоры Сун после ряда походов киданьских войск были вынуждены признать себя «младшими братьями» императоров Л.; таким же статусом обладали и правители тангутской империи Ся на западе Китая. Процесс китаизации киданьского государства продолжился особенно активно после неудачной попытки переворота в 1063, когда были казнены многие влиятельные представители кочевой знати и к власти пришли китайские сановники.

При последнем императоре Елюй Яньси (Тяньцзо, 1101—1125) Л. не только прекратила завоевания, но и сама стала подвергаться нападениям со стороны чжурчжэней , провозгласивших в 1115 империю Цзинь . До начала ­1120-х войска Л. довольно успешно противостояли чжурчжэням и подавляли восстания собственных вассалов. Однако в 1122 несколько членов рода Елюй, недовольных правлением Яньси, одновременно провозгласили себя императорами, что привело к расколу Л. и ее поражению от Цзинь. Яньси в 1125 попал в плен к чжурчжэням, был вынужден официально отречься от престола и скончался в заключении в столице Цзинь.

Часть киданей была вытеснена в Центральную Азию, где Елюй Даши, потомок Абаоцзи в 8-м поколении, провозгласил империю Западное Л. (см. Каракитаев государство ). Тем не менее, некоторое количество потомков династии Л. осталось в Китае и служило Цзинь вплоть до завоевания ее Чингисханом .

Лит. : Е Лун-ли. История государства киданей. М., 1979; История Железной империи. Новосибирск, 2007; Крадин Н. Н., Ивлиев А. Л. История киданьской империи Ляо (907—1125). М., 2014; Пиков Г. Г. Элита кочевой империи (на материале империи Ляо, 907—1125). Диссертация на соикание ученой степени доктора исторических наук. Новосибирск, 2017. Р. Ю. Почекаев.