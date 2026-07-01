ЛЯОЯН

ЛЯОЯН - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ки­тая , в провинции Ляо­нин.

Население742,7 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен близ реки Тай­цзы­хэ (ле­вый при­ток реки Ляо­хэ), в 70 км к югу от города Шэнь­ян (Мук­ден), на железнодорожной ли­нии Чан­чунь - Да­лянь; узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (ав­то­ма­ги­ст­раль Шэнь­ян - Да­лянь и др.).

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. В 916-1125 годы од­на из сто­лиц (вос­точ­ная) ки­дань­ско­го государства Ляо, за­тем чжур­чжэнь­ско­го государства Цзинь. В XIII веке за­хва­чен мон­го­ла­ми. По­сле их из­гна­ния вхо­дил в китайскую им­пе­рию Мин . В пе­ри­од ста­нов­ле­ния в Северо- Восточном Ки­тае маньчжурского го­су­дар­ст­ва в 1621 году за­хва­чен Нур­ха­ци и до 1625 года яв­лял­ся его ре­зи­ден­ци­ей. С ут­вер­жде­ни­ем в Ки­тае маньчжурской ди­на­стии Цин от­но­сил­ся к до­ме­ну. В 1895 году вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван Япо­ни­ей, с 1898 года в со­ста­ве китайской тер­ри­то­рии, пе­ре­дан­ной в арен­ду Рос­сии. В рус­ско- япон­скую вой­ну 1904-1905 годов под Ляояном про­изо­шло кро­во­про­лит­ное сра­же­ние ме­ж­ду российской и японской ар­мия­ми, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го российская ар­мия бы­ла вы­ну­ж­де­на сдать го­род (см. Ляо­ян­ское сра­же­ние 1904). С 1932 года в ма­рио­не­точ­ном государстве Мань­чжоу-го. В августе 1945 года осво­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей. Осе­нью 1948 года взят под кон­троль На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­ми­ей Ки­тая, на­нёс­шей по­ра­же­ние вой­скам Го­минь­да­на . С 1954 года в со­ста­ве провинции Ляо­нин КНР.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Бе­лая Па­го­да (2-я половина XII века). Институт иностранных язы­ков (при Ляо­нин­ском университете в Шэнь­я­не). Городской му­зей (1921; вновь от­крыт в 1984 году).

Ляоян - круп­ный центр ста­ро­го промышленного рай­она Ки­тая. Главные от­рас­ли промышленности - хи­ми­че­ская, чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние. Про­изводство хи­мических во­ло­кон, пла­ст­масс, син­те­тического кау­чу­ка и др. (пред­при­ятия ком­па­ний «China Pet­ro­che­mical Co., Ltd.» и «Liaoning Qin­gy­ang Chemical Industry Co.»), по­верх­но­ст­но- ак­тив­ных ве­ществ («Liao­yang Hua­xing Chemical Products. Ltd.»); круп­ней­шее в Азии пред­при­ятие по про­изводству се­ро­угле­ро­да («Liaoning Ruixing Chemical Group Co.»). Вы­пуск сталь­ных спи­раль­ных труб (за­вод «Xingzhe Steel Sheet Group»), алю­ми­ние­вых спла­вов и др. («Liaoning Zhongwang Group»). Ма­ши­но­строе­ние пред­став­ле­но про­изводством обо­ру­до­ва­ния для цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности, медицинского обо­ру­до­ва­ния и др. Раз­ви­ты народные про­мыс­лы: из­де­лия из стек­ла, со­ло­мы, шёл­ка и др.

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