ЛЯОЯН
ЛЯОЯН - город на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин.
Население742,7 тысяч человек (2010). Расположен близ реки Тайцзыхэ (левый приток реки Ляохэ), в 70 км к югу от города Шэньян (Мукден), на железнодорожной линии Чанчунь - Далянь; узел автомобильных дорог (автомагистраль Шэньян - Далянь и др.).
Дата основания неизвестна. В 916-1125 годы одна из столиц (восточная) киданьского государства Ляо, затем чжурчжэньского государства Цзинь. В XIII веке захвачен монголами. После их изгнания входил в китайскую империю Мин. В период становления в Северо- Восточном Китае маньчжурского государства в 1621 году захвачен Нурхаци и до 1625 года являлся его резиденцией. С утверждением в Китае маньчжурской династии Цин относился к домену. В 1895 году временно оккупирован Японией, с 1898 года в составе китайской территории, переданной в аренду России. В русско- японскую войну 1904-1905 годов под Ляояном произошло кровопролитное сражение между российской и японской армиями, в результате которого российская армия была вынуждена сдать город (см. Ляоянское сражение 1904). С 1932 года в марионеточном государстве Маньчжоу-го. В августе 1945 года освобождён Красной Армией. Осенью 1948 года взят под контроль Народно-освободительной армией Китая, нанёсшей поражение войскам Гоминьдана. С 1954 года в составе провинции Ляонин КНР.
Среди архитектурных памятников Белая Пагода (2-я половина XII века). Институт иностранных языков (при Ляонинском университете в Шэньяне). Городской музей (1921; вновь открыт в 1984 году).
Ляоян - крупный центр старого промышленного района Китая. Главные отрасли промышленности - химическая, чёрная и цветная металлургия, машиностроение. Производство химических волокон, пластмасс, синтетического каучука и др. (предприятия компаний «China Petrochemical Co., Ltd.» и «Liaoning Qingyang Chemical Industry Co.»), поверхностно- активных веществ («Liaoyang Huaxing Chemical Products. Ltd.»); крупнейшее в Азии предприятие по производству сероуглерода («Liaoning Ruixing Chemical Group Co.»). Выпуск стальных спиральных труб (завод «Xingzhe Steel Sheet Group»), алюминиевых сплавов и др. («Liaoning Zhongwang Group»). Машиностроение представлено производством оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, медицинского оборудования и др. Развиты народные промыслы: изделия из стекла, соломы, шёлка и др.