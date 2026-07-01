ЛЯОСКИЕ НЕКРОПОЛИ

ЛЯОСКИЕ НЕКРОПОЛИ - по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки X-XII веков, рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии се­ве­ро-вос­то­ка современного Ки­тая (в основном в ав­то­ном­ном районе Внут­рен­няя Мон­го­лия).

При­над­ле­жа­ли им­пе­ра­то­рам государства Ляо, слу­жив­шим им ари­сто­кра­тии ки­да­ней и китайским чи­нов­ни­кам.

Наи­бо­лее из­вес­тен ком­плекс Ляо­цин­лин, в южных пре­де­лах Боль­шо­го Хин­га­на, в 10 км от современного места Су­бо­ли­га (ай­мак Ба­линь пра­вый). Вклю­ча­ет во­ро­та, от ко­то­рых «До­ро­га ду­хов» (дли­на 1300, ши­ри­на 3 м, с ос­тат­ка­ми по­стро­ек по сто­ро­нам) ве­ла к рас­по­ло­жен­ным с вос­то­ка на за­пад с ин­тер­ва­лом 2 км мав­зо­ле­ям им­пе­ра­торов Шэн-цзу­на (983-–1031), Син- цзу­на (1031-1055), Дао-цзу­на (1055-1100), за­хо­ро­нен­ных вме­сте с им­пе­рат­ри­ца­ми; на тер­ри­то­рии центрального мав­зо­лея - сте­ла с вы­ре­зан­ным тек­стом «Дха­ра­ни-сут­ры». Проб­ные рас­коп­ки мав­зо­лея Син-цзу­на про­ве­ли уезд­ные чи­нов­ни­ки при уча­стии французских мис­сио­не­ров в 1914 и 1922 годах; в 1930 году мо­ги­лы бы­ли ог­раб­ле­ны по при­ка­зу генерала Тан Юй­ли­ня. В 1939 году японский учё­ный Д. Та­му­ра де­таль­но об­сле­до­вал весь ком­плекс, ра­бо­ты про­дол­жи­ли мест­ные ар­хео­ло­ги в 1949 году.

Все мав­зо­леи вклю­ча­ют под­зем­ные скле­пы из 3 основных и 4 бо­ко­вых ка­мер. Луч­ше всех со­хра­нил­ся мав­зо­лей Шэн-цзу­на, где сту­пен­ча­тый спуск ве­дёт в пря­мо­уголь­ную пе­ред­нюю ка­ме­ру, за­тем че­рез ко­рот­кие пе­ре­хо­ды сле­ду­ют 8-уголь­ная сред­няя и круг­лая зад­няя ка­ме­ры; к пе­ред­ней и сред­ней - с 2 сто­рон пе­ре­хо­да­ми при­сое­ди­ня­ют­ся ок­руг­лые бо­ко­вые ка­ме­ры (об­щие раз­ме­ры 21,2×15,5 м; высота 6,5 м). Сте­ны вы­ло­же­ны в 3 слоя, свод - в 2 слоя узор­но­го кир­пи­ча на из­вест­ко­вом рас­тво­ре. Внут­ри от­ме­че­ны ос­тат­ки слож­ных де­рев. кон­ст­рук­ций с кров­лей; по­ли­хром­ная на­стен­ная рос­пись из­вест­на бла­го­да­ря пуб­ли­ка­ци­ям японских ар­хео­ло­гов: около 70 фи­гур в рост че­ло­ве­ка (страж­ни­ков, ко­ню­хов, ве­ду­щих ко­ней, му­зы­кан­тов, при­двор­ных дам, чи­нов­ни­ков) с де­таль­ной про­ри­сов­кой их при­чё­сок и оде­ж­ды (ха­ла­ты за­пах­ну­ты на­ле­во, т. е. «вар­вар­ским», а не китайским спо­со­бом). Об­раз­цом пей­заж­ной жи­во­пи­си счи­та­ют­ся фре­ски в центральной ка­ме­ре, изо­бра­жаю­щие 4 вре­ме­ни го­да; их свя­зы­ва­ют с се­зон­ны­ми по­ход­ны­ми ла­ге­ря­ми им­пе­ра­то­ра (но­бу). Из ин­вен­та­ря со­хра­ни­лись толь­ко по­ми­наль­ные тек­сты, вы­ре­зан­ные на ка­мен­ных «дос­ках» китайскими ие­рог­ли­фа­ми и зна­ка­ми ма­лого ки­дань­ско­го пись­ма (см. в статье Ки­дань­ский язык; для рас­шиф­ров­ки этой пись­мен­но­сти би­лин­гвы Ляоских некрополей ста­ли цен­ным ис­точ­ни­ком).

Близ современного города Чи­фэн (район Хун­шань) в 1954 году рас­ко­па­на мо­ги­ла, со­ору­жён­ная в 959 году, при­над­ле­жав­шая, су­дя по над­пи­си на сте­ле, Цюй­ле, сы­ну Шу­люй Лу­су, стар­ше­го бра­та им­пе­рат­ри­цы, и его же­не Ао­гэ, до­че­ри Елюй Аба­оц­зи (император Тай- цзу), ос­но­ва­те­ля ди­на­стии Ляо. Мо­ги­ла со­сто­ит из 2 основных и 3 до­пол­нительнных кир­пич­ных ка­мер со свод­ча­тым по­тол­ком, сте­ны са­мой боль­шой (зад­ней) ка­ме­ры об­ши­ты ки­па­ри­со­вы­ми дос­ка­ми, внут­ри - кир­пич­ный по­мост с де­ревянными пе­ри­ла­ми и по­лом, кры­тым вой­ло­ком, на ко­то­ром стоя­ли гро­бы. Сре­ди на­хо­док - поя­са, ук­ра­шен­ные зо­ло­том; 8 пол­ных на­бо­ров кон­ской уп­ря­жи (в т. ч. ого­ло­вье, се­реб­ря­ная оп­ра­ва сё­дел, же­лез­ные стре­ме­на); же­лез­ные дос­пе­хи, па­ла­ши, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел; фар­фо­ро­вые ки­дань­ские «чай­ни­ки», по­вто­ряю­щие фор­му ко­жа­ных фляг, их из­го­тав­ли­ва­ли в государственных мас­тер­ских.

Наи­бо­лее ран­ние фре­ски Ляо об­на­ру­же­ны в 2 мо­ги­лах (од­на - 923) близ современного поселка Бао­шань око­ло города Чи­фэн. В сти­ли­стике и сю­же­тах [Си­ван­му («Хо­зяй­ка За­па­да») и не­бес­ные феи, под­но­ше­ние вы­ши­тых тка­ней, из­вест­ная кур­ти­зан­ка тан­ско­го вре­ме­ни Ян Гуй­фэй обу­ча­ет по­пу­гая сут­рам] про­сле­жи­ва­ет­ся пря­мое влия­ние жи­во­пи­си пред­ше­ст­вую­щей эпо­хи Тан; ра­бо­та, оче­вид­но, вы­пол­ня­лась китайскими мас­те­ра­ми. В мо­ги­ле М7 у современной деревни Емао­тай (уезд Фа­ку, провинция Ляо­нин) пред­став­ле­ны фре­ски, изо­бра­жаю­щие кон­ные и пе­шие фи­гу­ры с ки­дань­ской одеж­дой и при­чёс­кой. Там же най­де­ны де­ревянный сар­ко­фаг (в фор­ме не­боль­шо­го строе­ния с че­ты­рёх­скат­ной пи­ра­ми­даль­ной кры­шей, по 2 сто­ро­нам ко­то­ро­го ви­се­ли кар­ти­ны на шёл­ке) и ка­мен­ный гроб (с вы­ре­зан­ны­ми изо­бра­же­ния­ми 4 «хра­ни­те­лей сто­рон све­та»); внут­ри - ос­тан­ки по­жи­лой жен­щи­ны, с по­гре­баль­ной мас­кой, по­зо­ло­чен­ным поя­сом, оже­рель­ем из ян­та­ря и гор­но­го хру­сталя. Сре­ди на­хо­док - де­ревянные сто­ли­ки, сту­лья, тка­ни, в т. ч. ши­тые зо­ло­том; по­сто­ян­ное ис­поль­зо­ва­ние в узо­рах об­раза дра­ко­на ука­зы­ва­ет на при­над­леж­ность к императорскому до­му.

В ар­хи­тек­ту­ре элит­ных мо­гил час­то из кир­пи­ча ко­пи­ро­ва­ли де­ревянные кон­ст­рук­тив­ные де­та­ли. Для ран­них фре­сок обыч­ны изо­бра­же­ния всад­ни­ков, позд­нее рас­про­стра­ня­ют­ся мно­го­фи­гур­ные ком­по­зи­ции: вы­пас ско­та, охо­та , пе­ре­ко­чёв­ки, иг­ра в по­ло. Во мно­гих по­гре­бе­ни­ях (например, изу­чен­ных на тер­ри­то­рии ай­ма­ка Ку­лунь сей­ма Чжэ­ли­му) ста­но­вит­ся стан­дарт­ным изо­бра­же­ние на сте­нах мо­гиль­но­го ко­ри­до­ра про­цес­сий, от­прав­ляю­щих­ся в путь и воз­вра­щаю­щих­ся до­мой. В сред­ний и позд­ний пе­ри­од на по­кой­ников час­то на­де­ва­ли брон­зо­вые мас­ки ли­бо сет­ча­тые по­кро­вы из по­зо­ло­чен­ных или брон­зо­вых ни­тей; вы­со­кий ста­тус под­чёр­ки­ва­ли ко­ро­ны из по­зо­ло­чен­ной или по­се­реб­рён­ной брон­зы. В ин­вен­та­ре поч­ти нет ору­жия, кон­ский убор за­ме­ня­ет­ся сим­во­лич­ным при­но­ше­ни­ем же­лез­ных стре­мян и брон­зо­вых ко­ло­коль­чи­ков. Рас­про­стра­ня­ют­ся тём­но-зе­лё­ные и жёл­тые, а за­тем и мно­го­цвет­ные фар­фо­ро­вые со­су­ды. Фре­ски при­об­ре­та­ют слож­ную струк­ту­ру, мо­жет вы­де­лять­ся ниж­ний уро­вень с про­цес­сия­ми чи­нов­ни­ков и слуг и верх­ний - с бес­смерт­ны­ми не­бо­жи­те­ля­ми и жу­рав­ля­ми, как сим­во­лом дол­го­ле­тия. Час­то встре­ча­ют­ся изо­бра­же­ния пи­ра во двор­це с уча­сти­ем му­зы­кан­тов; ил­лю­ст­ра­ции к кон­фу­ци­ан­ской про­по­ве­ди «сяо» (сы­нов­ней поч­ти­тель­но­сти). В це­лом для позд­не­го эта­па Ляоских некрополей мож­но от­ме­тить за­мет­ную ки­таи­за­цию все­го по­гре­баль­но­го ком­плек­са, в то же вре­мя отдельные сю­же­ты ки­дань­ской жи­во­пи­си (от­прав­ле­ние в путь), про­сто фи­гу­ры всад­ни­ков и других встре­ча­ют­ся сре­ди фре­сок в китайских мо­ги­лах ди­на­стии Северная Сун (960-1127).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)