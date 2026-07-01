ЛЯОСКИЕ НЕКРОПОЛИ
ЛЯОСКИЕ НЕКРОПОЛИ - погребальные памятники X-XII веков, расположенные на территории северо-востока современного Китая (в основном в автономном районе Внутренняя Монголия).
Принадлежали императорам государства Ляо, служившим им аристократии киданей и китайским чиновникам.
Наиболее известен комплекс Ляоцинлин, в южных пределах Большого Хингана, в 10 км от современного места Суболига (аймак Балинь правый). Включает ворота, от которых «Дорога духов» (длина 1300, ширина 3 м, с остатками построек по сторонам) вела к расположенным с востока на запад с интервалом 2 км мавзолеям императоров Шэн-цзуна (983-–1031), Син- цзуна (1031-1055), Дао-цзуна (1055-1100), захороненных вместе с императрицами; на территории центрального мавзолея - стела с вырезанным текстом «Дхарани-сутры». Пробные раскопки мавзолея Син-цзуна провели уездные чиновники при участии французских миссионеров в 1914 и 1922 годах; в 1930 году могилы были ограблены по приказу генерала Тан Юйлиня. В 1939 году японский учёный Д. Тамура детально обследовал весь комплекс, работы продолжили местные археологи в 1949 году.
Все мавзолеи включают подземные склепы из 3 основных и 4 боковых камер. Лучше всех сохранился мавзолей Шэн-цзуна, где ступенчатый спуск ведёт в прямоугольную переднюю камеру, затем через короткие переходы следуют 8-угольная средняя и круглая задняя камеры; к передней и средней - с 2 сторон переходами присоединяются округлые боковые камеры (общие размеры 21,2×15,5 м; высота 6,5 м). Стены выложены в 3 слоя, свод - в 2 слоя узорного кирпича на известковом растворе. Внутри отмечены остатки сложных дерев. конструкций с кровлей; полихромная настенная роспись известна благодаря публикациям японских археологов: около 70 фигур в рост человека (стражников, конюхов, ведущих коней, музыкантов, придворных дам, чиновников) с детальной прорисовкой их причёсок и одежды (халаты запахнуты налево, т. е. «варварским», а не китайским способом). Образцом пейзажной живописи считаются фрески в центральной камере, изображающие 4 времени года; их связывают с сезонными походными лагерями императора (нобу). Из инвентаря сохранились только поминальные тексты, вырезанные на каменных «досках» китайскими иероглифами и знаками малого киданьского письма (см. в статье Киданьский язык; для расшифровки этой письменности билингвы Ляоских некрополей стали ценным источником).
Близ современного города Чифэн (район Хуншань) в 1954 году раскопана могила, сооружённая в 959 году, принадлежавшая, судя по надписи на стеле, Цюйле, сыну Шулюй Лусу, старшего брата императрицы, и его жене Аогэ, дочери Елюй Абаоцзи (император Тай- цзу), основателя династии Ляо. Могила состоит из 2 основных и 3 дополнительнных кирпичных камер со сводчатым потолком, стены самой большой (задней) камеры обшиты кипарисовыми досками, внутри - кирпичный помост с деревянными перилами и полом, крытым войлоком, на котором стояли гробы. Среди находок - пояса, украшенные золотом; 8 полных наборов конской упряжи (в т. ч. оголовье, серебряная оправа сёдел, железные стремена); железные доспехи, палаши, наконечники копий и стрел; фарфоровые киданьские «чайники», повторяющие форму кожаных фляг, их изготавливали в государственных мастерских.
Наиболее ранние фрески Ляо обнаружены в 2 могилах (одна - 923) близ современного поселка Баошань около города Чифэн. В стилистике и сюжетах [Сиванму («Хозяйка Запада») и небесные феи, подношение вышитых тканей, известная куртизанка танского времени Ян Гуйфэй обучает попугая сутрам] прослеживается прямое влияние живописи предшествующей эпохи Тан; работа, очевидно, выполнялась китайскими мастерами. В могиле М7 у современной деревни Емаотай (уезд Факу, провинция Ляонин) представлены фрески, изображающие конные и пешие фигуры с киданьской одеждой и причёской. Там же найдены деревянный саркофаг (в форме небольшого строения с четырёхскатной пирамидальной крышей, по 2 сторонам которого висели картины на шёлке) и каменный гроб (с вырезанными изображениями 4 «хранителей сторон света»); внутри - останки пожилой женщины, с погребальной маской, позолоченным поясом, ожерельем из янтаря и горного хрусталя. Среди находок - деревянные столики, стулья, ткани, в т. ч. шитые золотом; постоянное использование в узорах образа дракона указывает на принадлежность к императорскому дому.
В архитектуре элитных могил часто из кирпича копировали деревянные конструктивные детали. Для ранних фресок обычны изображения всадников, позднее распространяются многофигурные композиции: выпас скота, охота, перекочёвки, игра в поло. Во многих погребениях (например, изученных на территории аймака Кулунь сейма Чжэлиму) становится стандартным изображение на стенах могильного коридора процессий, отправляющихся в путь и возвращающихся домой. В средний и поздний период на покойников часто надевали бронзовые маски либо сетчатые покровы из позолоченных или бронзовых нитей; высокий статус подчёркивали короны из позолоченной или посеребрённой бронзы. В инвентаре почти нет оружия, конский убор заменяется символичным приношением железных стремян и бронзовых колокольчиков. Распространяются тёмно-зелёные и жёлтые, а затем и многоцветные фарфоровые сосуды. Фрески приобретают сложную структуру, может выделяться нижний уровень с процессиями чиновников и слуг и верхний - с бессмертными небожителями и журавлями, как символом долголетия. Часто встречаются изображения пира во дворце с участием музыкантов; иллюстрации к конфуцианской проповеди «сяо» (сыновней почтительности). В целом для позднего этапа Ляоских некрополей можно отметить заметную китаизацию всего погребального комплекса, в то же время отдельные сюжеты киданьской живописи (отправление в путь), просто фигуры всадников и других встречаются среди фресок в китайских могилах династии Северная Сун (960-1127).