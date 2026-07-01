ЛЯН СЫЮН

ЛЯН СЫЮН - китайский ар­хео­лог , академик АН Ки­тая (1948).

Сын Лян Ци­чао, брат Лян Сы­чэ­на. Изу­чал ар­хео­ло­гию и ан­тро­по­ло­гию в Гар­вард­ском университете (ма­гистр, 1930). С 1930 года ра­бо­тал в ар­хео­логической груп­пе Института ис­то­рии и фи­ло­ло­гии АН Ки­тая (Academia Sinica). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны ор­га­ни­зо­вы­вал эва­куа­цию института сна­ча­ла в Шан­хай, за­тем в Нан­кин, Чан­ша, Кунь­мин. По­сле про­воз­гла­ше­ния КНР в 1949 году ос­тал­ся в Ки­тае; го­то­вил об­ра­зо­ва­ние Института ар­хео­ло­гии АН КНР (с 1950 года заместитель ди­рек­то­ра); уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке про­грамм по под­го­тов­ке ар­хео­ло­гических кад­ров; ор­га­ни­зо­вал спе­циа­ли­за­цию по ар­хео­ло­гии в Пе­кин­ском университете . Спе­циа­лист по не­оли­ту и брон­зо­во­му ве­ку Ки­тая. Уча­ст­во­вал в ис­сле­до­ва­ни­ях сто­ян­ки Анан­си (провинция Хэй­лунц­зян, от­но­сит­ся к мик­ро­ли­тической тра­ди­ции фи­наль­но­го па­лео­ли­та Северного Ки­тая); по­се­ле­ний Чэнц­зыя и Лян­чэн куль­ту­ры Лун­шань на Шань­дун­ском полуострове; по­се­ле­ния Лян­чжу; мо­гиль­ни­ков Инь­сюй и Хо­уц­зяч­жу­ан, где ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми 10 «цар­ских» гроб­ниц и свыше 1000 жерт­вен­ных за­хо­ро­не­ний лю­дей ди­на­стии Инь (Шан). В хо­де рас­ко­пок 1931 года в Хо­уга­не впер­вые об­на­ру­жил стра­ти­гра­фические до­ка­за­тель­ст­ва по­сле­до­ва­тель­но­сти куль­тур Ян­шао - Лун­шань - Сяо­тунь; пер­вым пред­ло­жил вы­де­ле­ние ло­каль­ных ва­ри­ан­тов куль­ту­ры Лун­шань. Его ра­бо­та по ке­ра­ми­ке Ян­шао счи­та­ет­ся пер­вым опы­том ти­по­ло­гического ана­ли­за в китайской ар­хео­ло­гии; уча­ст­во­вал в пуб­ли­ка­ции ма­те­риа­лов по­се­ле­ния Чэнц­зыя - пер­во­го пол­но­го от­чё­та о рас­коп­ках в Ки­тае . Лян Сыюн (на­ря­ду с Ли Цзи, Го Ба­оц­зю­нем, Инь Да и др.) счи­та­ет­ся од­ним из ос­но­ва­те­лей китайской ар­хео­ло­гической шко­лы.

Сочинения:

New stone age pottery from the prehistoric site at Hsi Yin Tsun, Shansi, China. Me­nasha, 1930;

Чэнц­зыя – Шань­дун Ли­чэн Лун­шань­чжэнь хэй­тао вэньхуа ич­жи. Нан­кин, 1934 (со­авторство);

Лян Сы­юн као­гу лунь­вэнь­цзи. Пе­кин, 1959;

Хо­уц­зяч­жу­ан. Тай­бэй, 1962–1996. Т. 2–6, 9 (совместно с Гао Цюй­сюнь).