ЛЯН СЫЮН
ЛЯН СЫЮН - китайский археолог, академик АН Китая (1948).
Сын Лян Цичао, брат Лян Сычэна. Изучал археологию и антропологию в Гарвардском университете (магистр, 1930). С 1930 года работал в археологической группе Института истории и филологии АН Китая (Academia Sinica). В годы 2-й мировой войны организовывал эвакуацию института сначала в Шанхай, затем в Нанкин, Чанша, Куньмин. После провозглашения КНР в 1949 году остался в Китае; готовил образование Института археологии АН КНР (с 1950 года заместитель директора); участвовал в разработке программ по подготовке археологических кадров; организовал специализацию по археологии в Пекинском университете. Специалист по неолиту и бронзовому веку Китая. Участвовал в исследованиях стоянки Ананси (провинция Хэйлунцзян, относится к микролитической традиции финального палеолита Северного Китая); поселений Чэнцзыя и Лянчэн культуры Луншань на Шаньдунском полуострове; поселения Лянчжу; могильников Иньсюй и Хоуцзячжуан, где руководил раскопками 10 «царских» гробниц и свыше 1000 жертвенных захоронений людей династии Инь (Шан). В ходе раскопок 1931 года в Хоугане впервые обнаружил стратиграфические доказательства последовательности культур Яншао - Луншань - Сяотунь; первым предложил выделение локальных вариантов культуры Луншань. Его работа по керамике Яншао считается первым опытом типологического анализа в китайской археологии; участвовал в публикации материалов поселения Чэнцзыя - первого полного отчёта о раскопках в Китае. Лян Сыюн (наряду с Ли Цзи, Го Баоцзюнем, Инь Да и др.) считается одним из основателей китайской археологической школы.
Сочинения:
New stone age pottery from the prehistoric site at Hsi Yin Tsun, Shansi, China. Menasha, 1930;
Чэнцзыя – Шаньдун Личэн Луншаньчжэнь хэйтао вэньхуа ичжи. Нанкин, 1934 (соавторство);
Лян Сыюн каогу луньвэньцзи. Пекин, 1959;
Хоуцзячжуан. Тайбэй, 1962–1996. Т. 2–6, 9 (совместно с Гао Цюйсюнь).