ЛЯН СЫ-ЮН Лян Сы-юн (13.11.1904, Иокогама, Япония — 02.04.1954, Пекин) — китайский археолог, академик АН Китая (1948).

Лян Сы-юн (13.11.1904, Иокогама, Япония — 02.04.1954, Пекин) — китайский археолог, академик АН Китая (1948). Специалист по неолиту и бронзовому веку Китая. Изучал археологию и антропологию в Гарвардском университете (магистр, 1930). С 1930 работал в археологической группе Института истории и филологии АН Китая (Academia Sinica). Участвовал в раскопках памятников раннего бронзового века Чэнцзыя и Лянчэн (на Шаньдунском п-ове); поселения Лянчжу (провинция Чжэцзян); могильников Иньсюй и Хоуцзячжуан, где руководил раскопками 10 «царских» гробниц и свыше 1000 жертвенных захоронений иньцев. В ходе раскопок 1931 в Хоугане впервые обнаружил стратиграфические доказательства последовательности культур Яншао — Луншань — Сяотунь; первым предложил выделение локальных вариантов культуры Луншань. Его работа по керамике Яншао считается первым опытом типологического анализа в китайской археологии; участвовал в публикации материалов поселения Чэнцзыя — первого полного отчета о раскопках в Китае. Л. С. (наряду с Ли Цзи, Го Баоцзюнем, Инь Да и др.) считается одним из основателей китайской археологической школы.

После провозглашения КНР в 1949 остался в Китае; один из руководителей Института археологии АН КНР (с 1950 — заместитель директора).

М. Ю. Ульянов.