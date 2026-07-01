ЛЯМИИ ЧЕЛБИ МАХМУД
ЛЯМИИ (Lâmiî) ЧЕЛБИ МАХМУД - турецкий писатель.
Писал на турецком, персидском и арабском языках. Окончил медресе Мурада II (Мурадие) в Бурсе. Был последователем и учеником шейха Эмира Ахмеда Бухари, под влиянием которого вступил в дервишское братство Накшбандия. Свои произведения посвящал султанам Селиму I (1467-1520) и Сулейману I Кануни. Пользовался покровительством великого визиря Ибрахима- паши, но жил вдали от двора на скромный пансион и гонорары-подношения. Прославился переводами и вариациями на темы персидских поэтов Унсури, Гургани, Фаттахи, Ахли Ширази, а также Алишера Навои и Джами, за переложения произведений которого на турецкий язык получил прозвище «турецкий Джами». Среди других произведений: городская поэма «Шехренгиз Бурсы» («Şehrengiz-i Bursa», 1522; издано в 1871 году), «Поэтический словарь» («L ̈ugat Manzumesi», XVI век) - систематизировал изложение норм османо-турецкой поэтики с примерами из произведений современныхосманских авторов; иносказательные поэмы, сборники назидательных анекдотов и застольных экспромтов «Поучение» («Ibret-nüma», 1526), «Собрание занимательных историй» («Mecmua ul-Letâif», около1532; завершено после смерти Лямии его сыном). Многие из анекдотов Лямии стали частью фольклора о Ходже Насреддине. Поэмы и переводы-переложения Лямии оказали заметное влияние на развитие жанра турецкой мистико-аллегорической поэмы.
Сочинения:
Восточный сборник в честь А. Н. Веселовского. М., 1914. С. 303–310.