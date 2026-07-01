ЛЯМИИ ЧЕЛБИ МАХМУД

ЛЯМИИ (Lâmiî) ЧЕЛБИ МАХМУД - турецкий пи­са­тель .

Пи­сал на турецком, персидском и арабском язы­ках. Окон­чил мед­ре­се Му­ра­да II (Му­ра­дие) в Бур­се. Был по­сле­до­ва­те­лем и уче­ни­ком шей­ха Эми­ра Ах­ме­да Бу­ха­ри, под влия­ни­ем ко­то­ро­го всту­пил в дер­виш­ское брат­ст­во На­кшбан­дия. Свои про­из­ве­де­ния по­свя­щал сул­та­нам Се­ли­му I (1467-1520) и Су­лей­ма­ну I Ка­ну­ни. Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом великого ви­зи­ря Иб­ра­хи­ма- па­ши, но жил вда­ли от дво­ра на скром­ный пан­си­он и го­но­ра­ры-под­но­ше­ния. Про­сла­вил­ся пе­ре­во­да­ми и ва­риа­ция­ми на те­мы персидских по­этов Ун­су­ри, Гур­га­ни, Фат­та­хи, Ах­ли Ши­ра­зи, а так­же Али­ше­ра На­вои и Джа­ми, за пе­ре­ложе­ния про­из­ве­де­ний ко­то­ро­го на турецкий язык по­лу­чил про­зви­ще «ту­рец­кий Джа­ми». Сре­ди других про­из­ве­де­ний: городская по­эма «Шех­рен­гиз Бур­сы» («Şehrengiz-i Bur­sa», 1522; издано в 1871 году), «По­эти­че­ский сло­варь» («L ̈u­gat Manzumesi», XVI век) - сис­те­ма­ти­зировал из­ло­же­ние норм ос­ма­но-турецкой по­эти­ки с при­ме­ра­ми из про­из­ве­де­ний современныхос­ман­ских ав­то­ров; ино­ска­зательные по­эмы, сборники на­зи­да­тель­ных анек­до­тов и за­столь­ных экс­пром­тов «По­уче­ние» («Ib­ret-nüma», 1526), «Со­б­ра­ние за­ни­ма­тель­ных ис­то­рий» («Mecmua ul-Letâif», около1532; за­вер­ше­но по­сле смер­ти Лямии его сы­ном). Мно­гие из анек­до­тов Лямии ста­ли ча­стью фольк­ло­ра о Ход­же На­сред­ди­не. По­эмы и пе­ре­во­ды-пе­ре­ло­же­ния Лямии ока­за­ли за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие жан­ра турецкой мис­ти­ко-ал­ле­го­рической по­эмы.

Сочинения:

Вос­точ­ный сборник в честь А. Н. Ве­се­лов­ско­го. М., 1914. С. 303–310.