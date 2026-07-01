ЛЯДОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ЛЯДОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, пе­да­гог, об­щественный дея­тель.

Му­зы­ке обу­чал­ся под руководством от­ца и пиа­ни­ст­ки В. А. Ан­ти­по­вой. В 1878 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую кон­сер­ва­то­рию по клас­су ком­по­зи­ции Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва ; ди­плом­ная ра­бо­та - кан­та­та «Мес­син­ская не­вес­та» (по Ф. Шил­ле­ру). Один из наи­бо­лее зна­чительных пред­ста­ви­те­лей Бе­ля­ев­ско­го круж­ка (на­ря­ду с А. К. Гла­зу­но­вым ). Уча­ст­во­вал в ху­дожественном ру­ко­во­дстве из­да­тель­ски­ми и кон­церт­ны­ми де­ла­ми М. П. Бе­ляе­ва, по­сле его смер­ти вхо­дил в По­пе­чи­тель­ный со­вет для по­ощ­ре­ния рус­ских ком­по­зи­то­ров и му­зы­кан­тов (с 1904 года). В 1879 году на­чал ди­ри­жёр­скую дея­тель­ность, вы­сту­пал в кон­цер­тах Санкт-Пе­тербургского круж­ка лю­би­те­лей му­зы­ки (был его главным ди­ри­жёром), Музкально-дра­ма­тического круж­ка, в бе­ля­ев­ских Русских сим­фо­нических кон­цер­тах с ис­пол­не­ни­ем со­чи­не­ний М. И. Глин­ки , ком­по­зи­то­ров - чле­нов Ба­ла­ки­рев­ско­го круж­ка («Мо­гу­чей куч­ки»), П. И. Чай­ков­ско­го , С. И. Та­нее­ва, А. Н. Скря­би­на, В. А. Мо­цар­та , Л. ван Бет­хо­ве­на, Ф. Мен­дель­со­на . С 1878 года пре­по­да­ва­тель Санкт-Пе­тербургской консерватории (обя­зательные музыкально-тео­ре­тические пред­ме­ты, с 1900 года - специальные тео­ре­тические клас­сы и ком­по­зи­ция; профессор с 1886 года). Од­но­вре­мен­но (с 1884 года) пре­по­да­вал в При­двор­ной пев­че­ской ка­пел­ле. Сре­ди уче­ни­ков - ком­по­зи­то­ры Б. В. Асафь­ев, M. Ф. Гне­син, В. А. Зо­ло­та­рёв, Н. Я. Мяс­ков­ский, С. С. Про­кофь­ев, му­зы­ко­ве­ды В. М. Бе­ля­ев, А. В. Ос­сов­ский, ди­ри­жё­ры Н. А. Маль­ко, Л. П. Штейн­берг, опер­ные пев­цы П. З. Ан­д­ре­ев, И. В. Ер­шов .

Не­мно­го­чис­лен­ные со­чи­не­ния Лядова (все­го 67 опу­сов, не счи­тая кол­лек­тив­ных про­из­ве­де­ний с его уча­сти­ем, ра­бо­ты над со­чи­не­ния­ми других ав­то­ров и об­ра­бо­ток народных пе­сен) от­ли­ча­ют­ся от­то­чен­но­стью ком­по­зи­тор­ской тех­ни­ки, тя­го­те­ни­ем к ма­лым фор­мам. Оп­ре­де­ляю­щее вли­я­ние на твор­че­ст­во композитора ока­за­ли гар­мо­ни­че­ские и ор­ке­ст­ро­вые нов­ше­ст­ва Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. Твор­че­ст­во Лядова пе­ре­кли­ка­ет­ся с во­каль­ной му­зы­кой А. П. Бо­ро­ди­на, М. П. Му­сорг­ско­го. Пред­став­ле­ние Лядова об ис­кус­ст­ве как о замк­ну­том в се­бе ми­ре кра­со­ты, изы­скан­ность сти­ля, эс­тет­ское от­но­ше­ние к фольк­ло­ру близ­ки кру­гу ху­дож­ни­ков «Ми­ра ис­кус­ст­ва» (ха­рак­тер­но вы­ска­зы­ва­ние Лядова: «В ис­кус­ст­ве я хо­чу есть жа­ре­ную рай­скую пти­цу»). До начала 1900-х годов он со­чи­нял главным образом для фортепиано, ча­ще не­про­грамм­ные ми­ниа­тю­ры (пре­лю­дии, ма­зур­ки, ба­га­те­ли, валь­сы, ин­тер­мец­цо, ара­бе­ски, экс­пром­ты и др.), а так­же про­грамм­ные пье­сы («Про ста­ри­ну», 1889; «Му­зы­каль­ная та­ба­кер­ка», 1893, пе­ре­ло­же­ние для ор­ке­ст­ра, 1897). В фортепианном твор­че­ст­ве ори­ги­наль­но пре­тво­ре­ны влия­ния Ф. Шо­пе­на и Р. Шу­ма­на, от­ли­чительные осо­бен­но­сти фортепианного сти­ля - изя­ще­ст­во и про­зрач­ность зву­ко­вой тка­ни, пре­об­ла­да­ние мел­кой тех­ни­ки. В конце1890-х - 1900-х годов Лядов соз­дал свыше 200 об­ра­бо­ток русских народных пе­сен (для го­ло­са с фортепиано, для хо­ра, во­каль­но­го квар­те­та и др.), в ко­то­рых со­хра­не­ны музыкально-по­этические за­ко­но­мер­но­сти ста­рин­но­го кре­сть­ян­ско­го фольк­ло­ра: его ла­до­вые и рит­мические осо­бен­но­сти, под­го­ло­соч­ное из­ло­же­ние. Ито­гом ра­бо­ты ком­по­зи­то­ра над пе­сен­ным фольк­ло­ром ста­ла сюи­та «Во­семь рус­ских на­род­ных пе­сен для ор­ке­ст­ра» (издана 1906). В по­след­нее десятиле­тие жиз­ни Лядова (1905-1914) в его твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ли ор­ке­ст­ро­вые со­чи­не­ния. В ор­ке­ст­ро­вых «кар­тин­ках» «Ба­ба Яга» (1904), «Вол­шеб­ное озе­ро» и «Ки­ки­мо­ра» (обе 1909) русские ска­зоч­ные об­ра­зы трак­то­ва­ны в им­прес­сио­ни­ст­ском ду­хе; бо­гат­ст­во тем­бро­во­го ко­ло­ри­та до­сти­га­ет­ся раз­но­об­раз­ным при­ме­не­ни­ем не­боль­ших ор­ке­ст­ро­вых групп, ин­ди­ви­дуа­ли­за­ци­ей тем­бров.

Сре­ди по­след­них со­чи­не­ний Лядова - сим­фо­ническая кар­ти­на «Из Апо­ка­лип­си­са» (около 1912), «Скорб­ная песнь» («Nenie», издано 1914; фраг­мент сим­фо­нической сюи­ты, за­ду­ман­ной под впе­чат­ле­ни­ем от пье­сы «Аг­ла­вен и Се­ли­зет­та» М. Ме­тер­лин­ка). Сре­ди другихсо­чи­не­ний: «Та­нец ама­зон­ки» для ор­ке­ст­ра (1910, на­пи­сан для И. Ру­бин­штейн); квар­тет B-La-F (совместно с Рим­ским-Кор­са­ко­вым, Бо­ро­ди­ным, А. К. Гла­зу­но­вым; Скер­цо, 1886), Ва­риа­ции на русскую народную те­му для смыч­ко­во­го квар­те­та (совместно с А. Н. Скря­би­ным , Гла­зу­но­вым, Рим­ским-Кор­са­ко­вым, Ф. M. Блу­мен­фель­дом и др.); для фортепиано - Ва­риа­ции на те­му Глин­ки (1894), 4 пье­сы («Гри­ма­са», «Су­мрак», «Ис­ку­ше­ние», «Вос­по­ми­на­ние», 1909-1910); для хо­ра - гимн А. Ру­бин­штей­ну (в день тор­же­ст­вен­но­го от­кры­тия ста­туи А. Г. Ру­бин­штей­на в Санкт-Пе­тербургской консерватории, 1902), му­зы­ка к пье­се «Се­ст­ра Бе­ат­ри­са» Ме­тер­лин­ка (1906), 10 пе­ре­ло­же­ний из Оби­хо­да (издано 1909?); об­ра­бот­ки народных пе­сен - «Сбор­ник рус­ских на­род­ных пе­сен» (СПб., 1898), «35 пе­сен рус­ско­го на­ро­да...» (СПб., 1902), «50 пе­сен рус­ско­го на­ро­да...» (СПб., 1903).

Его отец Кон­стан­тин Ни­ко­лае­вич Ля­дов [6(18).5.1820, Санкт-Пе­тер­бург - 7(19).12.1871, там же], ди­ри­жёр (1850), за­тем главный ди­ри­жёр императорской Русской опе­ры в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­ра­ми опер «Ру­сал­ка» А. С. Дар­го­мыж­ско­го (1856, Те­атр-цирк), «Юдифь» (1863, Ма­ри­ин­ский те­атр) и «Рог­не­да» (1865, там же) А. Н. Се­ро­ва и др. С 1862 года профессор Санкт-Пе­тербургской консерватории (тео­рия му­зы­ки). Ав­тор ба­ле­та «Две вол­шеб­ни­цы» (1846, Санкт-Пе­тер­бург), му­зы­ки к во­де­ви­лям (в т. ч. «Си­рот­ка Су­сан­на»).

Дя­дя Алек­сандр Ни­ко­лае­вич Ля­дов [29.8(10.9).1808, Санкт-Пе­тер­бург - 24.3(5.4).1871, там же], ба­лет­ный ди­ри­жёр императорских те­ат­ров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с 1847 года). В 1840-1850-е годы ру­ко­во­дил собственным ор­ке­ст­ром баль­ной му­зы­ки. Ав­тор ба­лет­ной му­зы­ки, баль­ных тан­цев (вальс «Нев­ские зву­ки» и др.).

Двою­род­ная се­ст­ра Ве­ра Алек­сан­д­ров­на Ля­до­ва [15(27).3.1839, Санкт-Пе­тер­бург - 24.3(5.4).1870, там же], пе­ви­ца, ба­ле­ри­на и дра­ма­тическая ар­ти­ст­ка, пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца на русской сце­не за­глав­ной пар­тии в опе­рет­те «Пре­крас­ная Еле­на» Ж. Оф­фен­ба­ха (1868, Санкт-Пе­тер­бург).