ЛЯДОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ЛЯДОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель.
Музыке обучался под руководством отца и пианистки В. А. Антиповой. В 1878 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции Н. А. Римского-Корсакова; дипломная работа - кантата «Мессинская невеста» (по Ф. Шиллеру). Один из наиболее значительных представителей Беляевского кружка (наряду с А. К. Глазуновым). Участвовал в художественном руководстве издательскими и концертными делами М. П. Беляева, после его смерти входил в Попечительный совет для поощрения русских композиторов и музыкантов (с 1904 года). В 1879 году начал дирижёрскую деятельность, выступал в концертах Санкт-Петербургского кружка любителей музыки (был его главным дирижёром), Музкально-драматического кружка, в беляевских Русских симфонических концертах с исполнением сочинений М. И. Глинки, композиторов - членов Балакиревского кружка («Могучей кучки»), П. И. Чайковского, С. И. Танеева, А. Н. Скрябина, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона. С 1878 года преподаватель Санкт-Петербургской консерватории (обязательные музыкально-теоретические предметы, с 1900 года - специальные теоретические классы и композиция; профессор с 1886 года). Одновременно (с 1884 года) преподавал в Придворной певческой капелле. Среди учеников - композиторы Б. В. Асафьев, M. Ф. Гнесин, В. А. Золотарёв, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, музыковеды В. М. Беляев, А. В. Оссовский, дирижёры Н. А. Малько, Л. П. Штейнберг, оперные певцы П. З. Андреев, И. В. Ершов.
Немногочисленные сочинения Лядова (всего 67 опусов, не считая коллективных произведений с его участием, работы над сочинениями других авторов и обработок народных песен) отличаются отточенностью композиторской техники, тяготением к малым формам. Определяющее влияние на творчество композитора оказали гармонические и оркестровые новшества Н. А. Римского-Корсакова. Творчество Лядова перекликается с вокальной музыкой А. П. Бородина, М. П. Мусоргского. Представление Лядова об искусстве как о замкнутом в себе мире красоты, изысканность стиля, эстетское отношение к фольклору близки кругу художников «Мира искусства» (характерно высказывание Лядова: «В искусстве я хочу есть жареную райскую птицу»). До начала 1900-х годов он сочинял главным образом для фортепиано, чаще непрограммные миниатюры (прелюдии, мазурки, багатели, вальсы, интермеццо, арабески, экспромты и др.), а также программные пьесы («Про старину», 1889; «Музыкальная табакерка», 1893, переложение для оркестра, 1897). В фортепианном творчестве оригинально претворены влияния Ф. Шопена и Р. Шумана, отличительные особенности фортепианного стиля - изящество и прозрачность звуковой ткани, преобладание мелкой техники. В конце1890-х - 1900-х годов Лядов создал свыше 200 обработок русских народных песен (для голоса с фортепиано, для хора, вокального квартета и др.), в которых сохранены музыкально-поэтические закономерности старинного крестьянского фольклора: его ладовые и ритмические особенности, подголосочное изложение. Итогом работы композитора над песенным фольклором стала сюита «Восемь русских народных песен для оркестра» (издана 1906). В последнее десятилетие жизни Лядова (1905-1914) в его творчестве преобладали оркестровые сочинения. В оркестровых «картинках» «Баба Яга» (1904), «Волшебное озеро» и «Кикимора» (обе 1909) русские сказочные образы трактованы в импрессионистском духе; богатство тембрового колорита достигается разнообразным применением небольших оркестровых групп, индивидуализацией тембров.
Среди последних сочинений Лядова - симфоническая картина «Из Апокалипсиса» (около 1912), «Скорбная песнь» («Nenie», издано 1914; фрагмент симфонической сюиты, задуманной под впечатлением от пьесы «Аглавен и Селизетта» М. Метерлинка). Среди другихсочинений: «Танец амазонки» для оркестра (1910, написан для И. Рубинштейн); квартет B-La-F (совместно с Римским-Корсаковым, Бородиным, А. К. Глазуновым; Скерцо, 1886), Вариации на русскую народную тему для смычкового квартета (совместно с А. Н. Скрябиным, Глазуновым, Римским-Корсаковым, Ф. M. Блуменфельдом и др.); для фортепиано - Вариации на тему Глинки (1894), 4 пьесы («Гримаса», «Сумрак», «Искушение», «Воспоминание», 1909-1910); для хора - гимн А. Рубинштейну (в день торжественного открытия статуи А. Г. Рубинштейна в Санкт-Петербургской консерватории, 1902), музыка к пьесе «Сестра Беатриса» Метерлинка (1906), 10 переложений из Обихода (издано 1909?); обработки народных песен - «Сборник русских народных песен» (СПб., 1898), «35 песен русского народа...» (СПб., 1902), «50 песен русского народа...» (СПб., 1903).
Его отец Константин Николаевич Лядов [6(18).5.1820, Санкт-Петербург - 7(19).12.1871, там же], дирижёр (1850), затем главный дирижёр императорской Русской оперы в Санкт-Петербурге, дирижировал премьерами опер «Русалка» А. С. Даргомыжского (1856, Театр-цирк), «Юдифь» (1863, Мариинский театр) и «Рогнеда» (1865, там же) А. Н. Серова и др. С 1862 года профессор Санкт-Петербургской консерватории (теория музыки). Автор балета «Две волшебницы» (1846, Санкт-Петербург), музыки к водевилям (в т. ч. «Сиротка Сусанна»).
Дядя Александр Николаевич Лядов [29.8(10.9).1808, Санкт-Петербург - 24.3(5.4).1871, там же], балетный дирижёр императорских театров в Санкт-Петербурге (с 1847 года). В 1840-1850-е годы руководил собственным оркестром бальной музыки. Автор балетной музыки, бальных танцев (вальс «Невские звуки» и др.).
Двоюродная сестра Вера Александровна Лядова [15(27).3.1839, Санкт-Петербург - 24.3(5.4).1870, там же], певица, балерина и драматическая артистка, первая исполнительница на русской сцене заглавной партии в оперетте «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха (1868, Санкт-Петербург).