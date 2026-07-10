ЛЯБУРБ ЖАННА

Жанна Лябурб родилась в крестьянской семье в деревне Лапалис близ города Виши. В детстве она пасла скот и работала гладильщицей в прачечной. В 1896 году девушка отправилась на заработки в российскую Польшу – по рекомендации местного священника её взяли полугорничной-полугувернанткой в польскую семью в городе Томашув. В 1903 году Лябурб на некоторое время возвращалась во Францию , чтобы сдать экзамен на аттестат зрелости и получить право работать учительницей, после чего вновь возвратилась в Польшу. В том же году она познакомилась с политическим ссыльным и под его влиянием в 1903 году примкнула к революционному движению. Девушка изучала марксистскую литературу, затем включилась в работу «левицы» Польской социалистической партии (ППС) , была курьером в подполье, а затем проводником через границу. По своему французскому паспорту она переправила за границу многих русских революционерок. В 1905 году Лябурб, уличённая в причастности к революционному подполью, была выслана из Польши. В том же году он вступила в ряды большевистской партии.

Октябрьская революция застала Лябурб в Москве , где та работала учительницей. В 1918 году Лябурб работала в Центральной федерации иностранных групп при ЦК РКП(б), была секретарём Французской коммунистической группы в Москве. Вместе с мужем Вукашином Марковичем она принимала участие в создании клуба «III Интернационал», члены которого вели революционную работу среди иностранных солдат и матросов. В качестве члена бюро клуба она занималась общей организационной деятельностью, а также вела вечерние занятия во французской секции. Большевичка Р. Б. Борисова вспоминала о Лябурб как об обаятельной женщине «выше среднего роста, с удивительно мягкими чертами лица, с непередаваемой сияющей улыбкой».

Стремясь активизировать работу французских интернационалистов, Лябурб обратилась лично к В. И. Ленину с просьбой найти пропагандистам более достойное применение, чем в работе в клубе «III интернационал». Тот обратил на неё внимание Г. В. Чичерина . 22 августа 1918 года Лябурб получила мандат, уполномочивший её организовать Англо-французскую группу коммунистов. Как представительница этой группы она принимала участие в праздновании 25-летнего юбилея социал-демократии Польши и Литвы, где выступила с приветственным словом.

Лябурб многократно обращалась к руководству с просьбами командировать её в зону местонахождения интервентов для пропагандистской работы в подполье. «Она не может мириться с кабинетной работой в Москве. Она рвётся в оккупированные союзным десантом области, ей хочется войти в непосредственный контакт с «облачёнными в солдатские шинели пролетариями», с «обманутыми братьями», расшевелить, взбунтовать эту пассивную массу» – вспоминает один из соратников Лябурб. В феврале 1919 года французская группа санкционировала её отъезд на нелегальную работу в Одессу , занятую французскими войсками и подразделениями Добровольческой армии .

Войдя в состав «Иностранной коллегии» – специальной группы пропагандистов и агитаторов при Одесском подпольном комитете КП(б)У, – Лябурб вела активную агитацию среди французских солдат и матросов в духе «интернационала и мировой революции». Работа подпольщиков приносила ощутимые результаты, способствуя моральному разложению и росту революционных настроений во французских частях. Французское командование в Одессе распорядилось в кратчайшие сроки найти и уничтожить агитаторов. 1 марта 1919 года все члены «Иностранной коллегии», включая Лябурб, были арестованы сотрудниками французской контрразведки и на следующий день расстреляны. Жанну Лябурб похоронили на 2-м Христианском кладбище Одессы.