ЛЯБУДА ГЕРАРД
ЛЯБУДА (Labuda) ГЕРАРД - польский историк-медиевист, член Польской академии знаний (ПАУ, 1951), член Польской АН (ПАН, 1969).
Во время германской оккупации Польши окончил в 1943 году подпольный Университет Западных Земель в Варшаве. С 1950 года профессор, с 1956 года ординарный профессор, в 1962-1965 годы ректор Познанского университета, в 1959-1961 годы также директор Западного института в Познани. С 1958 года редактор многотомного «Словаря славянских древностей» («Słownik starożytności słowiańskich»). В 1984-1989 годы вице-президент ПАН, в 1989-1994 годы президент ПАУ. Основные труды по истории западных славян в средние века, в т. ч. несколько книг по истории кашубов («Kaszubi i ich dzieje», 1996) и по истории международных отношений в Центральной и Восточной Европе («Ibrahim ibn Jakub o stosunkach polsko-niemieckich w latach 963-966», 2007). Опубликовал также два биографических исследования, посвящённые польским королям («Mieszko I», 2002; «Mieszko II. Król Polski», 2 wyd., 2008).
Сочинения:
Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona. Poznań, 1949;
Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. Poznań, 1960–1975. T. 1–3;
Polska granica zachodnia. Tysiᶐc lat dziej ́ow politycznych. Pozna ́n, 1971;
Studia nad poczᶐtkami państwa polskiego. 2 wyd. Poznań, 1987–1988. T. 1–2;
Peirwsze państwo polskie. Kraków, 1989.