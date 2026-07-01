ЛЯБУДА ГЕРАРД

ЛЯБУДА (Labuda) ГЕРАРД - польский ис­то­рик-ме­дие­вист, член Польской ака­де­мии зна­ний (ПАУ, 1951), член Польской АН (ПАН, 1969).

Во вре­мя германской ок­ку­па­ции Поль­ши окон­чил в 1943 году под­поль­ный Университет Западных Зе­мель в Вар­ша­ве. С 1950 года профессор, с 1956 года ординарный профессор, в 1962-1965 годы рек­тор По­знан­ско­го университета, в 1959-1961 годы так­же ди­рек­тор Западного института в По­зна­ни. С 1958 года ре­дак­тор мно­го­том­но­го «Сло­ва­ря сла­вян­ских древ­но­стей» («Słownik starożytności słowi­ań­skich»). В 1984-1989 годы ви­це-пре­зи­дент ПАН, в 1989-1994 годы пре­зи­дент ПАУ. Основные тру­ды по ис­то­рии западных сла­вян в сред­ние ве­ка , в т. ч. несколько книг по ис­то­рии ка­шу­бов («Kas­zubi i ich dzieje», 1996) и по ис­то­рии меж­ду­народных от­но­ше­ний в Центральной и Восточной Ев­ро­пе («Ibrahim ibn Jakub o stosun­kach polsko-niemieckich w latach 963-966», 2007). Опуб­ли­ко­вал так­же два био­гра­фических ис­сле­до­ва­ния, по­свя­щён­ные польским ко­ро­лям («Mieszko I», 2002; «Miesz­ko II. Król Polski», 2 wyd., 2008).

Сочинения:

Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona. Poznań, 1949;

Fragmenty dziejów Sło­wiańszczyzny zachodniej. Poznań, 1960–1975. T. 1–3;

Polska granica zachodnia. Tysiᶐc lat dziej ́ow politycznych. Pozna ́n, 1971;

Studia nad poczᶐtkami państwa polskiego. 2 wyd. Poznań, 1987–1988. T. 1–2;

Peirwsze państwo polskie. Kraków, 1989.