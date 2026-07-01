ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКАЯ ШКОЛА
ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКАЯ ШКОЛА - направление аналитической философии, образованное группой логиков, философов и математиков, работавших главным образом в Варшаве и Львове в конце XIX - 1-й половине XX века.
Основатель школы - К. Твардовский, началом её принято считать 15 ноября 1895 года, когда Твардовский прочитал свою первую лекцию во Львовском университете. Расцвета и международного признания школа достигла в 1930-е годы, в неё входили также психологи, искусствоведы и историки науки. Основные представители: Я. Лукасевич, Ст. Лесьневский, Т. Котарбиньский, К. Айдукевич, А. Тарский, Т. Чежовский, З. Завирский, В. Татаркевич, Ст. и М. Оссовские, Б. Собоциньский, Ю. Бохеньский, С. Леевский, М. Кокошиньская и др. Львовско-варшавская школа объединяла людей интеллектуального труда, имевших различные философские и научные ориентации и религиозные убеждения. Политические взгляды философов школы близки классическому либерализму. Для представителей школы были характерны: отрицательное отношение к иррационализму, стремление к ясности, доказательности и логической строгости философских рассуждений, убеждение в принципиальном родстве философского и научного способов мышления.
Общее стремление к эмпирическому обоснованию научного знания сближало Львовско-варшавскую школу с логическим эмпиризмом (ориентация на логико-аналитические методы, скептицизм по отношению к традиционные философии, идея очищения языка науки и философии от «псевдопонятий» и связанных с ними «псевдопроблем» мировоззренческого плана), однако Айдукевич, Котарбиньский и другие не признавали «догматический эмпиризм», а Завирский и вслед за ним Котарбиньский и Тарский в 1936 году на 3-м Польском философском съезде утверждали возможность «научной метафизики».
Философские воззрения представителей школы не были однородными. Значительную роль в ней играли идеи номинализма (Котарбиньский, Лесьневский, Завирский и др.), конвенционализм (Айдукевич), теория познания в духе феноменологии (Р. Ингарден, Л. Блауштайн), неотомистская концепция истины (Я. Саламуха, Ф. Климке). Влияние Ф. Брентано сказалось в интересе к онтологии, понимаемой как выявление возможных структур бытия (Лукасевич, Лесьневский, Котарбиньский).
Всемирную известность принесли Львовско-варшавской школе достижения в области логики. Лукасевич, Лесьневский и Тарский признаны крупнейшими логиками XX веке Львовско-варшавская школа внесла значительный вклад в логическую семантику и семиотику, в разработку систем неклассических логик, множеств теорию. Представителям школы принадлежат ценные металогические, математические и методологические исследования (теория индукции, строение и функции научные теории, вероятностей теория, разработка аксиоматического метода, проблем металогики и др.).
В области психологии представители Львовско-варшавской школы придерживались традиции дескриптивной психологии Ф. Брентано и анализировали главным образом ментальные акты (восприятие, воображение, ощущение и др.), критически относясь при этом к психофизиологии В. Вундта.
Неотомизм был представлен в 1930-х годах т. н. Краковским кружком (Бохеньский, Саламуха, Я. Древновский, Собоциньский), ставившим своей задачей применить современную формальную логику к томизму для достижения в теологии такой же ясности и точности, как в языке науки (формализация доказательств бессмертия души и существования Бога, аксиоматизация метафизики и т. п.).
В разработанной Львовско-варшавской школой прагматические концепции языка он рассматривался как созданное человеком орудие познания, как автономная сфера, к которой субъект должен приспосабливаться, если хочет осуществлять правильные познавательные акты (Айдукевич, Кокошиньская). Обыденный язык понимался как конгломерат разных языков (Айдукевич, Тарский), который вследствие своего несовершенства нуждается в улучшении с помощью логического анализа.
Этическая проблематика Львовско-варшавской школы охватывала социологию, психологию морали, общую метаэтику (Чежовский, М. Оссовская, Татаркевич, Котарбиньский), проекты систематизации нормативной этики и её формального построения (Чежовский, Котарбиньский). Отличительной чертой этических воззрений Львовско-варшавской школы был интеллектуализм, защита интересов личности от подчинения её интересам какой-либо общественной группы.
Школа распалась в 1939 году с началом 2-й мировой войны, некоторые представители её погибли, другие эмигрировали. Львовско-варшавская школа сыграла значительную роль в польской науке и культуре в 1-й половине XX века, выдвинув польскую философию, логику и математику на видное место в мировой науке.