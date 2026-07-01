ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКАЯ ШКОЛА

ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКАЯ ШКОЛА - на­прав­ле­ние ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии, об­ра­зо­ван­ное груп­пой ло­ги­ков, фи­ло­со­фов и ма­те­ма­ти­ков, ра­бо­тав­ших главным образом в Вар­ша­ве и Льво­ве в конце XIX - 1-й половине XX века.

Ос­но­ва­тель шко­лы - К. Твар­дов­ский, на­ча­лом её при­ня­то счи­тать 15 ноября 1895 года, ко­гда Твар­дов­ский про­чи­тал свою пер­вую лек­цию во Львов­ском университете. Рас­цве­та и ме­ж­ду­народного при­зна­ния шко­ла дос­тиг­ла в 1930-е годы, в неё вхо­ди­ли так­же пси­хо­ло­ги, ис­кус­ст­во­ве­ды и ис­то­ри­ки нау­ки. Основные пред­ста­ви­те­ли: Я. Лу­ка­се­вич, Ст. Лесь­нев­ский, Т. Ко­тар­бинь­ский, К. Ай­ду­ке­вич, А. Тар­ский, Т. Че­жов­ский, З. За­вир­ский, В. Та­тар­ке­вич, Ст. и М. Ос­сов­ские, Б. Со­бо­цинь­ский, Ю. Бо­хень­ский, С. Ле­ев­ский, М. Ко­ко­шинь­ская и др. Львовско-варшавская школа объ­е­ди­ня­ла лю­дей ин­тел­лек­ту­аль­но­го тру­да, имев­ших различные фи­лософские и на­учные ори­ен­та­ции и ре­лигиозные убе­ж­де­ния. По­ли­тические взгля­ды фи­ло­со­фов шко­лы близ­ки клас­сическому ли­бе­ра­лиз­му. Для пред­ста­ви­те­лей шко­лы бы­ли ха­рак­тер­ны: от­ри­ца­тель­ное от­но­ше­ние к ир­ра­цио­на­лиз­му, стрем­ле­ние к яс­но­сти, до­ка­за­тель­но­сти и ло­гической стро­го­сти фи­лософских рас­су­ж­де­ний, убе­ж­де­ние в прин­ци­пи­аль­ном род­ст­ве фи­лософского и на­учного спо­со­бов мыш­ле­ния.

Об­щее стрем­ле­ние к эм­пи­рическому обос­но­ва­нию на­учного зна­ния сбли­жа­ло Львовско-варшавскую школу с ло­гическим эм­пи­риз­мом (ори­ен­та­ция на ло­ги­ко-ана­ли­тические ме­то­ды, скеп­ти­цизм по от­но­ше­нию к тра­диционные фи­ло­со­фии, идея очи­ще­ния язы­ка нау­ки и фи­ло­со­фии от «псев­до­по­ня­тий» и свя­зан­ных с ни­ми «псев­до­проб­лем» ми­ро­воз­зренческого пла­на), од­на­ко Ай­ду­ке­вич, Ко­тар­бинь­ский и другие не при­зна­ва­ли «дог­ма­ти­че­ский эм­пи­ризм», а За­вир­ский и вслед за ним Ко­тар­бинь­ский и Тар­ский в 1936 году на 3-м Поль­ском фи­лософском съез­де ут­вер­жда­ли воз­мож­ность «на­уч­ной ме­та­фи­зи­ки».

Фи­лософские воз­зре­ния пред­ста­ви­те­лей шко­лы не бы­ли од­но­род­ны­ми. Зна­чительную роль в ней иг­ра­ли идеи но­ми­на­лиз­ма (Ко­тарбинь­ский, Лесь­нев­ский, За­вир­ский и др.), кон­вен­цио­на­лизм (Ай­ду­ке­вич), тео­рия по­зна­ния в ду­хе фе­но­ме­но­ло­гии ( Р. Ин­гар­ден , Л. Бла­уш­тайн), не­ото­ми­ст­ская кон­цеп­ция ис­ти­ны (Я. Са­ла­му­ха, Ф. Клим­ке). Влия­ние Ф. Брен­та­но ска­за­лось в ин­те­ре­се к он­то­ло­гии, по­ни­мае­мой как вы­яв­ле­ние воз­мож­ных струк­тур бы­тия (Лу­ка­се­вич, Лесь­нев­ский, Ко­тар­бинь­ский).

Все­мир­ную из­вест­ность при­нес­ли Львовско-варшавской школе дос­ти­же­ния в об­лас­ти ло­ги­ки. Лу­ка­се­вич, Лесь­нев­ский и Тар­ский при­зна­ны круп­ней­ши­ми ло­ги­ка­ми XX веке Львовско-варшавская школа вне­сла зна­чительный вклад в ло­ги­че­скую се­ман­ти­ку и се­мио­ти­ку, в раз­ра­бот­ку сис­тем не­клас­си­че­ских ло­гик, мно­жеств тео­рию. Пред­ста­ви­те­лям шко­лы при­над­ле­жат цен­ные ме­та­ло­ги­че­ские, ма­те­ма­тические и ме­то­до­ло­гические ис­сле­до­ва­ния (тео­рия ин­дук­ции, строе­ние и функ­ции на­учные тео­рии, ве­ро­ят­но­стей тео­рия, раз­ра­бот­ка ак­сио­ма­ти­че­ско­го ме­то­да, про­блем ме­та­ло­ги­ки и др.).

В об­лас­ти пси­хо­ло­гии пред­ста­ви­те­ли Львовско-варшавской школы при­дер­жи­ва­лись тра­ди­ции де­ск­рип­тив­ной пси­хо­ло­гии Ф. Брен­та­но и ана­ли­зи­ро­ва­ли главным образом мен­таль­ные ак­ты (вос­при­ятие, во­об­ра­же­ние, ощу­ще­ние и др.), кри­ти­че­ски от­но­сясь при этом к пси­хо­фи­зио­ло­гии В. Вунд­та.

Не­ото­мизм был пред­став­лен в 1930-х годах т. н. Кра­ков­ским круж­ком (Бо­хень­ский, Са­ла­му­ха, Я. Древ­нов­ский, Со­бо­цинь­ский), ста­вив­шим сво­ей за­да­чей при­ме­нить современную фор­маль­ную ло­ги­ку к то­миз­му для дос­ти­же­ния в тео­ло­гии та­кой же яс­но­сти и точ­но­сти, как в язы­ке нау­ки (фор­ма­ли­за­ция до­ка­за­тельств бес­смер­тия ду­ши и су­ще­ст­во­ва­ния Бо­га, ак­сио­ма­ти­за­ция ме­та­фи­зи­ки и т. п.).

В раз­ра­бо­тан­ной Львовско-варшавской школой праг­ма­тические кон­цеп­ции язы­ка он рас­смат­ри­вал­ся как соз­дан­ное че­ло­ве­ком ору­дие по­зна­ния, как ав­то­ном­ная сфе­ра, к ко­то­рой субъ­ект дол­жен при­спо­саб­ли­вать­ся, ес­ли хо­чет осу­ще­ст­в­лять пра­виль­ные по­зна­ва­тель­ные ак­ты (Ай­ду­ке­вич, Ко­ко­шинь­ская). Обы­ден­ный язык по­ни­мал­ся как конг­ло­ме­рат раз­ных язы­ков (Ай­ду­ке­вич, Тар­ский), ко­то­рый вслед­ст­вие сво­его не­со­вер­шен­ст­ва ну­ж­да­ет­ся в улуч­ше­нии с по­мо­щью ло­гического ана­ли­за.

Этическая про­бле­ма­ти­ка Львовско-варшавской школы ох­ва­ты­ва­ла со­цио­ло­гию, пси­хо­ло­гию мо­ра­ли, об­щую ме­та­эти­ку (Че­жов­ский, М. Ос­сов­ская, Та­тар­ке­вич, Ко­тар­бинь­ский), про­ек­ты сис­те­ма­ти­за­ции нор­ма­тив­ной эти­ки и её фор­маль­но­го по­строе­ния (Че­жов­ский, Ко­тар­бинь­ский). От­ли­чительной чер­той этических воз­зре­ний Львовско-варшавской школы был ин­тел­лек­туа­лизм, за­щи­та ин­те­ре­сов лич­но­сти от под­чи­не­ния её ин­те­ре­сам какой-либо об­щественной груп­пы.

Шко­ла рас­па­лась в 1939 году с на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны , не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли её по­гиб­ли, дру­гие эмиг­ри­ро­ва­ли. Львовско-варшавская школа сыг­ра­ла зна­чительную роль в польской нау­ке и куль­ту­ре в 1-й половине XX века, вы­дви­нув польскую фи­ло­со­фию, ло­ги­ку и ма­те­ма­ти­ку на вид­ное ме­сто в ми­ро­вой нау­ке.

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