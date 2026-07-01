ЛЬВОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ЛЬВОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. А. Крушельницкой) - один из крупнейших оперных театров Украины.
Его история восходит к Большому городскому театру с оперной и драматическими труппами, функционировавшему в 1900-1939 годы. Здание в стиле венского неоренессанса с использованием элементов необарокко построено в 1897-1900 (архитектор З. Горголевский). Первая оперная постановка Большого городского театра - «Янек» В. Желеньского. Здесь ставились также оперы Р. Вагнера («Тангейзер», «Лоэнгрин» и тетралогия «Кольцо нибелунга»), Дж. Верди («Травиата» и «Трубадур»), «Кармен» Ж. Бизе, «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, «Фауст» Ш. Гуно, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Графиня» С. Монюшко, «Бабья республика» М. Солтыса, «Пан Володзиевский» Г. Шкирмунда и др. Первый балетный спектакль - «Лебединое озеро» Чайковского (1921).
В 1939 году воссоздан под названием Львовский государственный театр оперы и балета (в том же здании; реставрировалось в конце 1970-х годов - 1984). Открыт оперой «Тихий Дон» И. И. Дзержинского (1940). С 1956 года им. И. Франко, с 1966 года академический, с 2000 года им. С. А. Крушельницкой. Современное название с 2005 года. Среди постановок: оперы - «Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского (1945), «Далибор» Б. Сметаны (1950, впервые в СССР), «Железный дом» Э. Тамберга (1969), «Эрнани» Дж. Верди (1970), «Золотой обруч» Б. Н. Лятошинского (1970; Государственная премия Украинской ССР, 1971), «Хованщина» М. П. Мусоргского (1973), «Зачарованный замок» С. Монюшко (1974); балеты - «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса (1941), «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева (1945), «Лилея» К. Ф. Данькевича (1946, 1989), «Платок Довбуша» (1951) и «Орыся» (1964, 2-я ред. - 1968) А. И. Кос-Анатольского, «Пан Твардовский» Л. Ружицкого (1958; впервые в СССР), «Спартак» А. И. Хачатуряна (1965), «Ведьма» В. Д. Кирейко (1967), «Сотворение мира» А. П. Петрова (1972), «Эсмеральда» Ч. Пуньи (1988), «Лесная песня» М. А. Скорульского (1993).
В разные годы в театре работали: дирижёры - Л. М. Брагинский, И. А. Зак, Я. А. Вощак, Ю. А. Луцив, И. Лацанич, М. Дутчак (с 2001 главный дирижёр); режиссёры - Я. А. Гречнев, Д. Н. Смолич; художники - Г. И. Семирадский, Е. Н. Лысик, А. Сальман, Т. Рындзак; хормейстеры - Ф. Долгова, О. Грицак, Д. Стефанишин; певцы - А. Ф. Мышуга, С. А. Крушельницкая, Ф. Н. Лопатинская, М. Е. Менцинский, Т. Я. Ткаченко, H. M. Шевченко, Н. В. Шелюжко, П. П. Кармалюк, А. М. Врабель, З. И. Бабий; хореографы - В. И. Вронский, К. Я. Голейзовский, Н. И. Трегубов, А. Ф. Шикеро, С. В. Дречин, К. А. Муллер, М. С. Заславский, Г. А. Исупов, П. Г. Малхасянц, С. Наенко; артисты балета – Н. В. Слободян, И. Храмов, В. Рыжий, О. Петрик, Е. Светлица, Х. Трач, И. С. Красногорова, О. С. Поспелов, Э. В. Старикова, О. Н. Сталинский и др.