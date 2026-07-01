ЛЬВОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЛЬВОВСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (Львов­ский на­цио­наль­ный ака­де­ми­че­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та им. С. А. Кру­шель­ниц­кой) - один из круп­ней­ших опер­ных те­ат­ров Ук­раи­ны.

Его ис­то­рия вос­хо­дит к Боль­шо­му городскому те­ат­ру с опер­ной и дра­ма­тическими труп­па­ми, функ­цио­ни­ро­вав­ше­му в 1900-1939 годы. Зда­ние в сти­ле вен­ско­го нео­ре­нес­сан­са с ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов не­оба­рок­ко по­строе­но в 1897-1900 (архитектор З. Гор­го­лев­ский). Пер­вая опер­ная по­ста­нов­ка Боль­шо­го городского те­ат­ра - «Янек» В. Же­лень­ско­го. Здесь ста­ви­лись так­же опе­ры Р. Ваг­не­ра («Тан­гей­зер», «Ло­эн­грин» и тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га»), Дж. Вер­ди («Тра­виа­та» и «Тру­ба­дур»), «Кар­мен» Ж. Би­зе, «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти , «Фа­уст» Ш. Гу­но, «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го , «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го , «Гра­фи­ня» С. Мо­нюш­ко, «Ба­бья рес­пуб­ли­ка» М. Сол­ты­са, «Пан Во­лод­зи­ев­ский» Г. Шкир­мун­да и др. Пер­вый ба­лет­ный спек­такль - «Ле­бе­ди­ное озе­ро» Чай­ков­ско­го (1921).

В 1939 году вос­соз­дан под названием Львов­ский государственный те­атр опе­ры и ба­ле­та (в том же зда­нии; рес­тав­ри­ро­ва­лось в конце 1970-х годов - 1984). От­крыт опе­рой «Ти­хий Дон» И. И. Дзер­жин­ско­го (1940). С 1956 года им. И. Фран­ко, с 1966 года ака­де­мический, с 2000 года им. С. А. Кру­шель­ниц­кой. Современное название с 2005 года. Сре­ди по­ста­но­вок: опе­ры - «За­по­ро­жец за Ду­на­ем» С. С. Гу­лак-Ар­те­мов­ско­го (1945), «Да­ли­бор» Б. Сме­та­ны (1950, впер­вые в СССР), «Же­лез­ный дом» Э. Там­бер­га (1969), «Эр­на­ни» Дж. Вер­ди (1970), «Зо­ло­той об­руч» Б. Н. Ля­то­шин­ско­го (1970; Государственная премия Украинской ССР, 1971), «Хо­ван­щи­на» М. П. Му­сорг­ско­го (1973), «За­ча­ро­ван­ный за­мок» С. Мо­нюш­ко (1974); ба­ле­ты - «Дон Ки­хот» Л. Ф. Мин­ку­са (1941), «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б. В. Асафь­е­ва (1945), «Ли­лея» К. Ф. Дань­ке­ви­ча (1946, 1989), «Пла­ток Дов­бу­ша» (1951) и «Оры­ся» (1964, 2-я ред. - 1968) А. И. Кос-Ана­толь­ско­го, «Пан Твар­дов­ский» Л. Ру­жиц­ко­го (1958; впер­вые в СССР), «Спар­так» А. И. Ха­ча­ту­ря­на (1965), «Ведь­ма» В. Д. Ки­рей­ко (1967), «Со­тво­ре­ние ми­ра» А. П. Пет­ро­ва (1972), «Эс­ме­раль­да» Ч. Пу­ньи (1988), «Лес­ная пес­ня» М. А. Ско­руль­ско­го (1993).

В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры - Л. М. Бра­гин­ский, И. А. Зак, Я. А. Во­щак, Ю. А. Лу­цив, И. Ла­ца­нич, М. Дут­чак (с 2001 главный ди­ри­жёр); ре­жис­сё­ры - Я. А. Греч­нев, Д. Н. Смо­лич; ху­дож­ни­ки - Г. И. Се­ми­рад­ский, Е. Н. Лы­сик, А. Саль­ман, Т. Рынд­зак; хор­мей­сте­ры - Ф. Дол­го­ва, О. Гри­цак, Д. Сте­фа­ни­шин; пев­цы - А. Ф. Мы­шу­га, С. А. Кру­шель­ниц­кая, Ф. Н. Ло­па­тин­ская, М. Е. Мен­цин­ский, Т. Я. Тка­чен­ко, H. M. Шев­чен­ко, Н. В. Ше­люж­ко, П. П. Кар­ма­люк, А. М. Вра­бель, З. И. Ба­бий; хо­рео­гра­фы - В. И. Врон­ский, К. Я. Го­лей­зов­ский, Н. И. Тре­гу­бов, А. Ф. Ши­ке­ро, С. В. Дре­чин, К. А. Мул­лер, М. С. За­слав­ский, Г. А. Ису­пов, П. Г. Мал­ха­сянц, С. На­ен­ко; ар­ти­сты ба­ле­та – Н. В. Сло­бо­дян, И. Хра­мов, В. Ры­жий, О. Пет­рик, Е. Свет­ли­ца, Х. Трач, И. С. Крас­но­го­ро­ва, О. С. По­спе­лов, Э. В. Ста­ри­ко­ва, О. Н. Ста­лин­ский и др.

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