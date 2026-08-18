ЛЬВОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 Львовская операция 1920 — сражение Советско-польской войны 1919—1920 в районе г. Львов.

Львовская операция 1920 — сражение Советско-польской войны 1919—1920 в районе г. Львов. В июле 1920 Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) наступала по расходящимся направлениям. Западный фронт наступал на Варшаву, а Юго-Западный — в Галиции. Юго-Западный фронт (командующий А. И. Егоров , члены РВС И. В. Сталин , Х. Г. Раковский, Р. И. Берзин) включал более 56 тыс. солдат, польский Юго-Восточный (затем Южный) фронт под командованием Э. Рыдз-Смиглы — более 53 тыс. 23—28 июля 1920 Юго-Западный фронт красных силами 1-й конной и 14-й армий начал наступление на Львов. 1-я конная взяла Броды. 29—30 июля 1920 польская 6-я армия нанесла удары по флангам красных у Брод, заставив 1-ю конную отойти. Перегруппировавшись и подтянув резервы, командование Юго-Западного фронта готовилось к новому наступлению на Львов. 10—11 августа 1920 главком С. С. Каменев принял решение о перенаправлении 1-й конной армии в помощь Западному фронту, для чего она должна была двигаться не на Львов, а в сторону Люблина. Этот приказ был сформулирован с просьбой командующему Юго-Западного фронта дать «срочное заключение по изложенному» (из чего следовала предварительность директивы). 13 августа 1920 1-я конная снова пошла на штурм Львова. Вывести армию из сражения немедленно было нельзя, и командование фронта не стало прекращать операцию, хотя согласилось с передачей 1-й конной армии. 17 августа 1920 красные вплотную подошли ко Львову, но взять город не смогли, так как конница не преодолела укрепления поляков. 20 августа 1920 1-я конная стала уходить от Львова. Но уже 16 августа 1920 польская армия перешла в контрнаступление во фланг Западному фронту под командованием М. Н. Тухачевского . В результате поражения Западного фронта Юго-Западный фронт тоже вынужден был отступить. Отказ командования Юго-Западного фронта немедленно выполнить приказ о передаче 1-й конной армии Западному фронту рассматривался некоторыми авторами как одна из причин поражения Западного фронта.

Ист. : Буденный С. М . Пройденный путь. Кн. 2. М., 1965.

Лит. : Егоров А. И. Львов—Варшава. 1920 год. Взаимодействие фронтов. M.—Л., 1929; Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987; Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. М., 2001; Какурин Н., Меликов В. Гражданская война в России: Война с белополяками. М., 2002. А. В. Шубин.