ЛЬВОВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ЛЬВОВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - государственный, художественный музей на Украине.
Открыта в 1907 году; с 1914 года расположена в здании в стиле неоренессанс (1872-1874, архитектор Ф. Покутинский; перестраивалось). В 1939 году национализирована. В 1940-е годы в Львовскую картинную галлерею переданы работы из собраний помещиков и купцов Дзедушицких, Голуховских, Любомирских, Боваровских, Бадени, Пининских; из ренессансных замков Красицких в Красичине (Польша) и князя Сангушко в селе Подгорцы (Львовская область) и др. В конце 1940-х годов ГТГ и ГРМ передали Львовской картинной галерее значительное количество полотен русских художников (И. Е. Репина, И. И. Левитана, И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, К. А. Коровина и др.), которые легли в основу отдела русского дореволюционного искусства. Позднее образован отдел искусства стран Востока. В Львовской картинной галерее - одно из лучших на Украине собраний европейского искусства с XIV века (Тициан, Б. Строцци, Л. Джордано, Ж. де Латур, П. П. Рубенс, Ф. А. Маульберч, А. Р. Менгс, Я. Матейко и др.).
Экспозиция музея частично размещена в его филиалах: капелле Боимов (в интерьере - скульптурная группа «Пьета» работы Я. Пфистера, XVII век), Музее скульптур И. Г. Пинзеля (расположен в костёле кларисок), Музее «Искусство старинной украинской книги» (1976), Музее-усадьбе М. Шашкевича, Музее оборонительной архитектуры «Пятничанская башня», Музее древнейших памятников Львова (расположен в костёле Св. Иоанна Крестителя; среди экспонатов - икона «Львовская Богородица», середина XIV века), музее «Русалки Днестровой» (1957, расположен в колокольне церкви Св. Духа XVIII век) во Львове; ренессансном замке в селе Подгорцы Львовской области (1635-1640, архитектор А. дель Аква; реконструирован в 1728 году; барочный Воздвиженский костёл, 1752-1766), замке в поселке городского типа Олеско [конец XIII - начало XVII века; в экспозиции - деревянная скульптура XIV-XIX веков, в т. ч. работы мастеров львовской скульптурной школы XVIII века (И. Г. Пинзеля, Т. Гуттера, К. Кутшенрайтера, Ю. Маркварта, С. К. Фессингера); живопись XVII-XIX веков, в т. ч. произведения С. Богушовича, А. Стаха, М. Альтомонте], в замках в городах Жолква (1594), Золочев (XVII-XVIII века) и др.