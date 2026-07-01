ЛЬВОВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ЛЬВОВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ - госу­дар­ст­вен­ный, ху­дожественный му­зей на Ук­раи­не.

От­кры­та в 1907 году; с 1914 года рас­по­ло­же­на в зда­нии в сти­ле не­оре­нес­санс (1872-1874, архитектор Ф. По­ку­тин­ский; пе­ре­страи­ва­лось). В 1939 году на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на. В 1940-е годы в Львовскую картинную галлерею пе­ре­да­ны ра­бо­ты из со­б­ра­ний по­ме­щи­ков и куп­цов Дзе­ду­шиц­ких, Го­лу­хов­ских, Лю­бо­мир­ских, Бо­ва­ров­ских, Ба­де­ни, Пи­нин­ских; из ре­нес­санс­ных зам­ков Кра­сиц­ких в Кра­си­чи­не (Поль­ша) и князя Сан­гуш­ко в селе Под­гор­цы (Львов­ская область) и др. В конце 1940-х годов ГТГ и ГРМ пе­ре­да­ли Львовской картинной галерее зна­чительное ко­ли­че­ст­во по­ло­тен русских ху­дож­ни­ков (И. Е. Ре­пи­на, И. И. Ле­ви­та­на , И. К. Ай­ва­зов­ско­го, В. В. Ве­ре­ща­ги­на, К. А. Ко­ро­ви­на и др.), ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву от­де­ла русского до­ре­во­люционного искусства. Позд­нее об­ра­зо­ван от­дел искусства стран Вос­то­ка. В Львовской картинной галерее - одно из луч­ших на Ук­раи­не со­б­ра­ний европейского искусства с XIV века (Ти­ци­ан, Б. Строц­ци, Л. Джор­да­но , Ж. де Ла­тур, П. П. Ру­бенс, Ф. А. Ма­уль­берч, А. Р. Менгс , Я. Ма­тей­ко и др.).

Экс­по­зи­ция му­зея час­тич­но раз­ме­ще­на в его фи­лиа­лах: ка­пел­ле Бои­мов (в ин­терь­е­ре - скульп­тур­ная груп­па «Пье­та» ра­бо­ты Я. Пфи­сте­ра, XVII век), Му­зее скульп­тур И. Г. Пин­зе­ля (рас­по­ло­жен в кос­тё­ле кла­ри­сок), Му­зее «Искусство ста­рин­ной ук­ра­ин­ской кни­ги» (1976), Му­зее-усадь­бе М. Шаш­ке­ви­ча, Му­зее обо­ро­нительной ар­хи­тек­ту­ры «Пят­ни­чан­ская баш­ня», Му­зее древ­ней­ших па­мят­ни­ков Льво­ва (рас­по­ло­жен в кос­тё­ле Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля; сре­ди экс­по­на­тов - ико­на «Львов­ская Бо­го­ро­ди­ца», середина XIV века), му­зее «Ру­сал­ки Дне­стро­вой» (1957, рас­по­ло­жен в ко­ло­коль­не церкви Св. Ду­ха XVIII век) во Льво­ве; ре­нес­санс­ном зам­ке в селе Под­гор­цы Львов­ской области (1635-1640, архитектор А. дель Ак­ва; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1728 году; ба­роч­ный Воз­дви­жен­ский кос­тёл, 1752-1766), зам­ке в поселке городского ти­па Оле­ско [конец XIII - начало XVII века; в экс­по­зи­ции - де­ревянная скульп­ту­ра XIV-XIX веков, в т. ч. ра­бо­ты мас­те­ров львов­ской скульп­тур­ной шко­лы XVIII века (И. Г. Пин­зе­ля, Т. Гут­те­ра, К. Кут­шен­рай­те­ра, Ю. Мар­квар­та, С. К. Фес­син­ге­ра); жи­во­пись XVII-XIX веков, в т. ч. про­из­ве­де­ния С. Бо­гу­шо­ви­ча, А. Ста­ха, М. Аль­то­мон­те], в зам­ках в го­ро­дах Жол­ква (1594), Зо­ло­чев (XVII-XVIII века) и др.

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