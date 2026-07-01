ЛЬВОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЛЬВОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Восточной Галиции, занятой российскими войсками во время 1-й мировой войны.
Образована 23.08(5.9).1914 года в соответствии с «Временным положением об управлении областями Австро-Венгрии, занятыми по праву войны» от 19.08(1.9).1914 года, согласно которому на завоёванных территориях Австро-Венгрии создавалось Временное военное генерал-губернаторство, разделённое на губернии. Центр Лвовской губернии - город Львов. Уезды: Бобркский, Бродский, Городокский (Гродекский), Долинский, Дорогобычский (Дрогобычский), Жидачевский (Жидачовский), Жолкевский, Злочевский (Золочевский), Каменско-Струмиловский, Львовский, Перемышлянский, Рава-Русский, Рогатинский, Рудкинский, Сокальский, Стрийский (Стрыйский). Площадь свыше 19,4 тысяч км2. Насеселение свыше 1,8 млн. человек (по переписи 1910), главным образом русины (62,5%) и поляки (33,7%). В связи с тем что основой хозяйства на этой территории являлись земледелие (основные культуры - картофель, пшеница, рожь, ячмень), коневодство и скотоводство (в первую очередь крупный рогатый скот), в условиях военного времени хозяйство находилось в упадке. Львовская губерния обладала развитой сетью железных дорог, по её территории проходили линии: Ряшев - Львов - Подволочиск с ответвлениями Львов - Стоянов, Ярослав - Сокал, Львов - Яворов; Новый Загорж - Стрый - Станиславов - Непоколуц; Сянки - Львов; Бескид - Львов; Кёрёшмезё - Тарнополь с ответвлениями Стрый - Жидачов - Подвысоке, Галич - Ходоров - Львов и Львов - Подрайце. В результате Горлицкого прорыва 1915 года австро-венгерских и германских войск практически вся территория Львовской губернии за исключением Бродского уезда (потерян в июле - августе того же года) оставлена российскими войсками, губерния прекратила своё существование.
Источники:
Австро-Венгрия. Военно-статистическое описание. СПб., 1914. Ч. 1: Восточно-Галицийский район;
Отчет временного военного генерал-губернатора Галиции по управлению краем за время с 1-го сентября 1914 г. по 1-е июля 1915 г. К., 1916;
Отчет канцелярии военного генерал-губернатора Галиции в период времени с 28 августа 1914 по 1 июля 1915 г. К., 1916.