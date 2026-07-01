ЛЬВОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЛЬВОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в Восточной Га­ли­ции , за­ня­той российскими вой­ска­ми во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны .

Об­ра­зо­ва­на 23.08(5.9).1914 года в со­от­вет­ст­вии с «Вре­мен­ным по­ло­же­ни­ем об управ­ле­нии об­лас­тя­ми Ав­ст­ро-Венг­рии, за­ня­ты­ми по пра­ву вой­ны» от 19.08(1.9).1914 года, со­глас­но ко­то­ро­му на за­воё­ван­ных тер­ри­то­ри­ях Ав­ст­ро-Венг­рии соз­да­ва­лось Временное во­енное ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­во, раз­де­лён­ное на гу­бер­нии. Центр Лвовской губернии - город Львов. Уез­ды: Бобрк­ский, Брод­ский, Го­ро­док­ский (Гро­дек­ский), До­лин­ский, До­ро­го­быч­ский (Дро­го­быч­ский), Жи­да­чев­ский (Жи­да­чов­ский), Жол­кев­ский, Зло­чев­ский (Зо­ло­чев­ский), Ка­мен­ско-Стру­ми­лов­ский, Львов­ский, Пе­ре­мыш­лян­ский, Ра­ва-Рус­ский, Ро­га­тин­ский, Руд­кин­ский, Со­каль­ский, Стрий­ский (Стрый­ский). Площадь свыше 19,4 тысяч км2. Насеселение свыше 1,8 млн. человек (по пе­ре­пи­си 1910), главным образом ру­си­ны (62,5%) и по­ля­ки (33,7%). В свя­зи с тем что ос­но­вой хо­зяй­ст­ва на этой тер­ри­то­рии яв­ля­лись зем­ле­де­лие (основные куль­ту­ры - кар­то­фель, пше­ни­ца, рожь, яч­мень), ко­не­вод­ст­во и ско­то­вод­ст­во (в пер­вую оче­редь круп­ный ро­га­тый скот), в ус­ло­ви­ях во­енного вре­ме­ни хо­зяй­ст­во на­хо­ди­лось в упад­ке. Львовская губерния об­ла­да­ла раз­ви­той се­тью же­лез­ных до­рог, по её тер­ри­то­рии про­хо­ди­ли ли­нии: Ря­шев - Львов - Под­во­ло­чиск с от­ветв­ле­ния­ми Львов - Стоя­нов, Яро­слав - Со­кал, Львов - Яво­ров; Но­вый За­горж - Стрый - Ста­ни­сла­вов - Не­по­ко­луц; Сян­ки - Львов; Бес­кид - Львов; Кё­рёш­ме­зё - Тар­но­поль с от­ветв­ле­ния­ми Стрый - Жи­да­чов - Под­вы­со­ке, Га­лич - Хо­до­ров - Львов и Львов - Под­рай­це. В ре­зуль­та­те Гор­лиц­ко­го про­ры­ва 1915 года ав­ст­ро-венгерских и германских войск прак­ти­че­ски вся тер­ри­то­рия Львовской губернии за ис­клю­че­ни­ем Брод­ско­го уезда (по­те­рян в ию­ле - авгу­сте то­го же го­да) ос­тав­ле­на российскими вой­ска­ми, гу­бер­ния пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

Источники:

Ав­ст­ро-Венг­рия. Во­ен­но-ста­ти­сти­че­ское опи­са­ние. СПб., 1914. Ч. 1: Вос­точ­но-Га­ли­ций­ский рай­он;

От­чет вре­мен­но­го во­ен­но­го ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Га­ли­ции по управ­ле­нию кра­ем за вре­мя с 1-го сен­тяб­ря 1914 г. по 1-е ию­ля 1915 г. К., 1916;

От­чет кан­це­ля­рии во­ен­но­го ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Га­ли­ции в пе­ри­од вре­ме­ни с 28 ав­гу­ста 1914 по 1 ию­ля 1915 г. К., 1916.

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