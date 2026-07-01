ЛЬВОВА-СИНЕЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
ЛЬВОВА-СИНЕЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА - российская актриса.
В 1813 году играла в Костроме в труппе А. К. Глебова. Благодаря помощи Ф. Ф. Кокошкина переехала в Москву, затем в Санкт-Петербург, участвовала в домашних спектаклях. В 1823 году была принята в московскую императорскую труппу (с 1824 года - Малый театр) на первые роли в драме и комедии. Работала здесь до 1860 года. Успех обеспечили эффектная внешность, изящные манеры, выразительная мимика, красивый голос и безупречная дикция. Сильные эмоции актриса выражала сдержанно, тщательно разрабатывала речевую характеристику персонажа, мастерски читала стихи. Выступала в концертах с декламацией в сопровождении оркестра. Значительное влияние на Львову-Синецкую оказало искусство П. С. Мочалова (много лет была его партнёршей) и М. С. Щепкина.
Среди лучших ролей: Мария Стюарт и Елизавета Валуа («Мария Стюарт» и «Дон Карлос» Ф. Шиллера), Антигона («Эдип в Афинах» В. А. Озерова), Гертруда («Гамлет» У. Шекспира). В комедиях и водевилях Львова-Синецкая играла легко, непринуждённо, пленяя зрителей искренностью чувств, обаянием, изящным кокетством: Брат и Сестра («Брат и сестра, или Обман за обманом» А. С. Грибоедова и П. А. Вяземского), Агнесса («Школа женщин» Мольера), княгиня Радугина («Пустодомы» А. А. Шаховского), Анна Андреевна («Ревизор» Н. В. Гоголя, первая исполнительница в Малом театре) и др. С начала 1840-х годов играла роли благородных матерей и драматических старух: Капулетти («Ромео и Юлия» Шекспира), графиня Томская («Хризомания, или Страсть к деньгам» Шаховского по «Пиковой даме» А. С. Пушкина), графиня Радомирская («Старая аристократка», перевод с польского Н. Я. Соловьёва). Была первой исполнительницей ролей Пелагеи Егоровны, Степаниды и Бальзаминовой в пьесах А. Н. Островского «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется» и «Праздничный сон - до обеда».