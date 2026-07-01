ЛЬВОВА-СИНЕЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

ЛЬВОВА-СИНЕЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА - российская ак­три­са.

В 1813 году иг­ра­ла в Ко­ст­ро­ме в труп­пе А. К. Гле­бо­ва. Бла­го­да­ря по­мо­щи Ф. Ф. Ко­кош­ки­на пе­ре­еха­ла в Мо­ск­ву, за­тем в Санкт-Пе­тер­бург, уча­ст­во­ва­ла в до­маш­них спек­так­лях. В 1823 году бы­ла при­ня­та в московскую императорскую труп­пу (с 1824 года - Ма­лый те­атр) на пер­вые ро­ли в дра­ме и ко­ме­дии. Ра­бо­та­ла здесь до 1860 года. Ус­пех обес­пе­чи­ли эф­фект­ная внеш­ность, изящ­ные ма­не­ры, вы­ра­зительная ми­ми­ка, кра­си­вый го­лос и безу­преч­ная дик­ция. Силь­ные эмо­ции ак­три­са вы­ра­жа­ла сдер­жан­но, тща­тель­но раз­ра­ба­ты­ва­ла ре­че­вую ха­рак­те­ри­сти­ку пер­со­на­жа, мас­тер­ски чи­та­ла сти­хи. Вы­сту­па­ла в кон­цер­тах с дек­ла­ма­ци­ей в со­про­во­ж­де­нии ор­ке­ст­ра. Зна­чительное влия­ние на Львову-Синецкую ока­за­ло искусство П. С. Мо­чало­ва (мно­го лет бы­ла его парт­нёр­шей) и М. С. Щеп­ки­на.

Сре­ди луч­ших ро­лей: Ма­рия Стю­арт и Ели­за­ве­та Ва­луа («Ма­рия Стю­арт» и «Дон Кар­лос» Ф. Шил­ле­ра), Ан­ти­го­на («Эдип в Афи­нах» В. А. Озе­ро­ва), Гер­тру­да («Гам­лет» У. Шек­спи­ра ). В ко­ме­ди­ях и во­де­ви­лях Львова-Синецкая иг­ра­ла лег­ко, не­при­ну­ж­дён­но, пле­няя зри­те­лей ис­крен­но­стью чувств, обая­ни­ем, изящ­ным ко­кет­ст­вом: Брат и Се­ст­ра («Брат и се­ст­ра, или Об­ман за об­ма­ном» А. С. Гри­бое­до­ва и П. А. Вя­зем­ско­го), Аг­нес­са («Шко­ла жен­щин» Моль­ера), кня­ги­ня Ра­ду­ги­на («Пус­то­до­мы» А. А. Ша­хов­ско­го), Ан­на Ан­д­ре­ев­на («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля , пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца в Ма­лом те­ат­ре) и др. С начала 1840-х годов иг­ра­ла ро­ли бла­го­род­ных ма­те­рей и дра­ма­тических ста­рух: Ка­пу­лет­ти («Ро­мео и Юлия» Шек­спи­ра), гра­фи­ня Том­ская («Хри­зо­ма­ния, или Страсть к день­гам» Ша­хов­ско­го по «Пи­ко­вой да­ме» А. С. Пуш­ки­на ), гра­фи­ня Ра­до­мир­ская («Ста­рая ари­сто­крат­ка», перевод с польского Н. Я. Со­ловь­ё­ва). Бы­ла пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­цей ро­лей Пе­ла­геи Его­ров­ны, Сте­па­ни­ды и Баль­за­ми­но­вой в пье­сах А. Н. Ост­ров­ско­го «Бед­ность не по­рок», «Не так жи­ви, как хо­чет­ся» и «Празд­нич­ный сон - до обе­да».