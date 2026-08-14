ЛЬВОВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ Львов, Владимир Николаевич (02[14].04.1872, Москва — 20.09.1930, Томск) — российский политический, государственный и религиозный деятель.

Львов, Владимир Николаевич (02[14].04.1872, Москва — 20.09.1930, Томск) — российский политический, государственный и религиозный деятель. Окончил историко-филологический и юридический факультеты Московского университета. Помещик. Октябрист . Гласный Бугурусланского уездного и Самарского губернского земских собраний. В 1907 — член Самарской губернской земской управы. В 1907—1917 — депутат Государственной думы Российской империи. Входил во фракцию октябристов, с 1910 — в Русскую национальную фракцию и группу независимых националистов. Председатель комиссии по делам Русской церкви. В 1912 — председатель фракции Центра. В 1915 — член бюро Прогрессивного блока. Поддерживал идею реформы церковного управления, боролся с влиянием Г. Распутина . Во время Февральской революции 1917 — член Временного комитета Государственной думы . 2 [15] марта — 21 июля [3 августа] 1917 — обер-прокурор Святейшего синода во Временном правительстве . Осуществлял чистку Святейшего синода, содействовал подготовке Поместного собора Православной российской церкви 1917—1918 , формально был его членом. С 22 августа [4 сентября] 1917 пытался осуществлять посредничество между главнокомандующим Л. Г. Корниловым и председателем правительства А. Ф. Керенским , к которому испытывал неприязнь, поскольку тот не взял Л. в новое правительство. Пытаясь увеличить свое политическое значение, Л. искажал слова своих собеседников. 26 августа [8 сентября] 1917, прибыв к Керенскому от Корнилова, Л. выдвинул требование «передать всю власть военную и гражданскую в руки Верховного главнокомандующего» и отставки правительства. Это была неточная передача позиции Корнилова (который действительно выступал за диктатуру и предпринял шаги для ее установления). От себя Л. советовал Керенскому бежать. Слова Л. убедили Керенского, что главнокомандующий стремится осуществить переворот. Керенский арестовал Л. и связался с Корниловым по телеграфу. Корнилов в общей форме подтвердил, что просил Л. передать Керенскому «очерк положения» о событиях, которые требуют «определенного решения в самый короткий срок». Тогда в ночь на 27 августа 1917 Керенский отдал приказ об отстранении Корнилова от поста главнокомандующего, после чего началось Корниловское выступление 1917. После его подавления Л. содержался в Петропавловской крепости и затем под домашним арестом. Осенью Л. покинул Петроград. Жил в Сибири. В 1920—1922 — в эмиграции. Сторонник примирения с Советской властью (см. « Смена вех »). Вернулся в СССР. Был управляющим делами Высшего церковного управления (см. Обновленчество ). Работал в издательском кооперативе «Искра». В 1927 арестован, выслан в Томск. В 1929 освобожден, снова арестован, умер в тюремной больнице.

Лит. : Дело генерала Л. Г. Корнилова. Август 1917 — июнь 1918. Документы. М., 2003; Томск от А до Я: Краткая энциклопедия города. Томск, 2004; Керенский А. Ф. Прелюдия к большевизму. М., 2006; Шубин А. В. Великая российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014; Лавринов В. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М., 2016. А. В. Шубин.