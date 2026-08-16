ЛЬВОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ЛЬВОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский по­ли­тический и государственный дея­тель.

Из дво­рян . Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ский факультет Московского университета, за­тем воль­но­слу­ша­тель Московской ду­хов­ной ака­де­мии (1898-1899). Пи­сал сти­хи, под­ра­жа­ния псал­мам. Со­би­рал­ся стать мо­на­хом, но не по­лу­чил на это бла­го­сло­ве­ния стар­ца Вар­на­вы Геф­си­ман­ско­го (Мер­ку­ло­ва). Жил в име­нии Крот­ко­во в Бу­гу­рус­лан­ском уезда Са­мар­ской губернии; круп­ный зем­ле­вла­де­лец (свыше 5 тысяч га зем­ли). В 1905 году уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции в Са­ма­ре и Са­мар­ской губернии от­де­ле­ний пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря», со­труд­ник газеты «Го­лос Са­ма­ры». В 1907 году из­бран глас­ным Бу­гу­рус­лан­ско­го уезд­но­го и Са­мар­ско­го гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний. Де­пу­тат Государственной ду­мы 3-го и 4-го со­зы­вов (1907-1917), пер­во­на­чаль­но вхо­дил в со­став фрак­ции ок­тяб­ри­стов, с 1910 года член Руссской национальной фрак­ции, с 1911 года член груп­пы не­за­ви­си­мых националистов, с 1912 года председатель фрак­ции Цен­тра. В Ду­ме, бу­ду­чи председателем ко­мис­сии по де­лам пра­во­слав­ной Церк­ви (1907-1917), вы­ска­зы­вал­ся про­тив пе­ре­да­чи цер­ков­но-при­ход­ских школ из ве­де­ния Си­но­да в под­чи­не­ние Министерства народного про­све­ще­ния, про­тив пре­дос­тав­ле­ния ста­ро­об­ряд­цам пра­ва ре­лигиозной про­па­ган­ды, вы­сту­пал за со­хра­не­ние раз­ре­ши­тель­но­го по­ряд­ка ре­ги­ст­ра­ции ста­ро­об­рядческих об­щин, про­тив име­но­ва­ния ду­хов­ных лиц ста­ро­об­ряд­цев-«по­пов­цев» свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми, за от­ме­ну ог­ра­ни­че­ний, свя­зан­ных с ли­ше­ни­ем ду­хов­но­го са­на. Со­дей­ст­во­вал уве­ли­че­нию государственного со­дер­жа­ния пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва. Ак­тив­но вы­сту­пал за со­зыв По­ме­ст­но­го со­бо­ра, рас­ши­ре­ние ав­то­но­мии Церк­ви, вме­сте с тем вос­при­ни­мал российского им­пе­ра­то­ра как ли­цо, ка­но­ни­че­ски яв­ляв­шее­ся гла­вой Церк­ви. Один из ор­га­ни­за­то­ров (август 1915) и член бю­ро «Про­грес­сив­но­го бло­ка», рас­смат­ри­вал­ся оп­по­зи­ци­ей в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та на пост обер-про­ку­ро­ра Си­но­да в пра­ви­тель­ст­ве «на­род­но­го до­ве­рия».

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года во­шёл в со­став Временного комитета Государственной ду­мы, ко­то­рым был из­бран обер-про­ку­ро­ром Си­но­да во Вре­мен­ном пра­ви­тель­ст­ве (со­хра­нил эту долж­ность и в 1-м коа­лиционном со­ста­ве пра­ви­тель­ст­ва). Уда­лил из за­ла за­се­да­ний Си­но­да императорский трон, объ­я­вил о пре­до­став­ле­нии Церк­ви сво­бо­ды от государственной опе­ки. Го­то­вил со­зыв По­ме­ст­но­го со­бо­ра (впо­след­ст­вии из­бран его чле­ном), ор­га­ни­зо­вал в ка­че­ст­ве со­ве­щательного ор­га­на Пред­со­бор­ный со­вет (на­чал ра­бо­ту в ию­не 1917 года), а так­же Все­российский съезд ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян (июнь 1917 года). По ини­циа­ти­ве Львова си­но­даль­ный журнал «Все­рос­сий­ский цер­ков­но- об­ще­ст­вен­ный вест­ник» пе­ре­дан в ве­де­ние Пет­роградской ду­хов­ной ака­де­мии и ока­зал­ся в ру­ках ли­бе­раль­ной пра­во­слав­ной ин­тел­ли­ген­ции. Под­дер­жи­вал Все­российский со­юз де­мо­кра­тического пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян (со­б­ра­ния чле­нов сою­за не­ко­то­рое вре­мя про­хо­ди­ли в до­ме Львова в Пет­ро­гра­де ). Пред­ла­гал пе­ре­дать ду­хов­ные учеб­ные за­ве­де­ния в ве­де­ние Министерства народного про­све­ще­ния. Львов с не­до­ве­ри­ем от­но­сил­ся к ар­хие­ре­ям, осо­бен­но свя­зан­ным с Г. Е. Рас­пу­ти­ным, сме­нил весь со­став Си­но­да, кро­ме митрополита Сер­гия (Стра­го­род­ско­го). Санк­цио­ни­ро­вал сме­ще­ние ря­да ар­хие­ре­ев в со­от­вет­ст­вии с об­ра­ще­ния­ми мест­но­го ду­хо­вен­ст­ва и ми­рян. Ав­то­ри­тар­ный стиль управ­ле­ния Львова при­во­дил к его по­сто­ян­ным кон­флик­там с чле­на­ми Си­но­да. 21.7(3.8).1917 года по­дал в от­став­ку с долж­но­сти обер-про­ку­ро­ра, под­дер­жав фор­ми­ро­ва­ние но­во­го со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с А. Ф. Ке­рен­ским, од­на­ко во­пре­ки сво­им ожи­да­ни­ям не был вклю­чён в не­го. Опа­са­ясь, что вла­сти Временного пра­ви­тель­ст­ва уг­ро­жа­ет вос­ста­ние боль­ше­ви­ков, Львов по собственной ини­циа­ти­ве 22-26 августа (4-8 сентября) вы­сту­пил по­сред­ни­ком ме­ж­ду ми­ни­ст­ром- пред­се­да­те­лем Ке­рен­ским и Вер­хов­ным глав­но­ко­мандующим - генерадом от инфантерии Л. Г. Кор­ни­ло­вым . По-сво­ему пе­ре­да­вал их сло­ва, при­да­вал об­щим рас­су­ж­де­ни­ям фор­му ут­вер­жде­ний и тре­бо­ва­ний. Су­ще­ст­ву­ют различные объ­яс­не­ния его дей­ст­вий, ко­то­рые яви­лись од­ной из при­чин Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года: они бы­ли свя­за­ны с ха­рак­те­ром Львова (поль­зо­вал­ся ре­пу­та­ци­ей ис­крен­не­го, но экс­цен­трич­но­го и не­урав­но­ве­шен­но­го че­ло­ве­ка) или, воз­мож­но, с его на­ме­рен­ной про­во­ка­ци­ей с це­лью от­стра­не­ния от вла­сти Ке­рен­ско­го. По­сле то­го как на оче­ред­ной встре­че с Ке­рен­ским 26 августа (8 сентября) Львов по­тре­бо­вал от име­ни Кор­ни­ло­ва пе­ре­дать всю пол­но­ту во­енной и гражданской вла­сти в ру­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го, он был об­ви­нён Ке­рен­ским в уча­стии в кор­ни­лов­ском мя­те­же, аре­сто­ван и за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость (за­тем пе­ре­ве­дён под до­маш­ний арест). На­ка­ну­не Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Львов тай­но по­ки­нул Пет­ро­град и уе­хал в Бу­гу­рус­лан­ский уезд Са­мар­ской губернии, не­дол­го жил в Са­ма­ре. От­сту­пая с вой­ска­ми адмирала А. В. Кол­ча­ка, в январе 1920 года вы­ехал в Япо­нию, за­тем во Фран­цию.

В 1921 году примк­нул к сме­но­ве­хов­ст­ву, в док­ла­де «Со­вет­ская власть в борь­бе за рус­скую го­су­дар­ст­вен­ность» (опубликовано в Мо­ск­ве в 1922 году) в Па­ри­же зая­вил, что советская власть «од­на яв­ля­ет­ся но­си­тель­ни­цей рус­ской го­су­дар­ст­вен­ной идеи». В 1922 году вер­нул­ся в Советскую Рос­сию, во­шёл в со­став об­нов­ленческого Выс­ше­го цер­ков­но­го управ­ле­ния, в 1923 году - Си­но­да. В 1923 году уча­ст­во­вал в об­нов­ленческом По­ме­ст­ном со­бо­ре. Чи­тал лек­ции по ис­то­рии и современному по­ло­же­нию русской Церк­ви, пуб­ли­ко­вал ста­тьи в журнале «Жи­вая цер­ковь». Осе­нью 1924 года пре­кра­тил ра­бо­ту в официальных об­нов­ленческих ор­га­ни­за­ци­ях. В 1927 году вме­сте с ра­бот­ни­ка­ми из­да­тельс­ко­го коо­пе­ра­ти­ва «Ис­кра», с ко­то­рым он со­труд­ни­чал, аре­сто­ван по об­ви­не­нию в «эко­но­ми­че­ской контр­ре­во­лю­ции». В 1927-1929 годы в ссыл­ке в Том­ске, вско­ре по­сле окон­ча­ния сро­ка на­ка­за­ния вновь аре­сто­ван, умер в тю­рем­ной боль­ни­це.

Один из сы­но­вей Львова - ар­хи­епископ На­фа­на­ил (в ми­ру Ва­си­лий) [30.8(12.9).1906-8.11.1985], дея­тель РПЦЗ, ду­хов­ный пи­са­тель, с 1946 года епи­скоп Брюс­сель­ский и За­пад­но-Ев­ро­пей­ский, епи­скоп (1976-1981) и ар­хи­епи­скоп (1981-1985) Вен­ский и Ав­ст­рий­ский.

Ис­точники:

Лю­би­мов Н., про­то­прес­ви­тер. Днев­ник о за­се­да­ни­ях вновь сфор­ми­ро­ван­но­го Си­но­да (12 ап­ре­ля – 12 ию­ня 1917 г.) // Рос­сий­ская Цер­ковь в го­ды ре­во­лю­ции (1917–1918). М., 1995;

«Бо­жи­им ис­пы­та­ни­ем по­ка ос­та­ем­ся мы в ме­ж­ду­цар­ст­вии». Из пе­ре­пис­ки епи­ско­па Перм­ско­го и Кун­гур­ско­го Ан­д­ро­ни­ка и обер-про­ку­ро­ра Св. Си­но­да В. Н. Льво­ва. Март – ап­рель 1917 г. / Публ. М. А. Баб­ки­на // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. 2003. № 1.

Сочинения:

Все­об­щее из­би­ра­тель­ное пра­во. СПб., 1905;

Про­грамм­ные ре­чи и ста­тьи в Са­мар­ском от­де­ле Сою­за 17 ок­тяб­ря. М., 1907;

Пра­во­вое по­ло­же­ние Церк­ви пра­во­слав­ной в рус­ском го­су­дар­ст­ве. [СПб., 1914?];

«Ре­во­лю­ци­он­ная де­мо­кра­тия» и ее во­ж­ди в ро­ли ру­ко­во­ди­те­лей по­ли­ти­ки Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. Омск, 1919;

Ке­рен­ский – Кор­ни­лов: Из ме­муа­ров рус­ско­го ми­ни­ст­ра // По­след­ние но­во­сти. 1920. 27 но­яб­ря, 30 но­яб­ря, 4 де­каб­ря, 7 де­каб­ря, 9 де­каб­ря; [Из вос­по­ми­на­ний] // Го­рев М. В. По­след­ний свя­той. По­след­ние дни Ро­ма­нов­ской церк­ви. М.; Л., 1928. С. 238–249.