ЛЬВОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЬВОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский государственный дея­тель и ди­пло­мат, дум­ный дьяк (1643).

По всей ви­ди­мо­сти, про­ис­хо­дил из де­тей бо­яр­ских. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как по­дья­чий По­соль­ско­го при­ка­за (1615/1616), пе­ре­ве­дён­ный ту­да из Ка­за­ни. К середине 1620-х годов за­нял дос­та­точ­но вид­ное ме­сто в чи­нов­ничь­ей ие­рар­хии, хра­нил важ­ные ди­нас­тические до­ку­мен­ты, в т. ч. чи­ны вен­ча­ния ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча с князем М. В. Дол­го­ру­ко­вой, за­тем - с Е. Л. Стреш­не­вой, а так­же до­ку­мен­ты о не­со­сто­яв­шей­ся же­нить­бе ца­ря на М. И. Хло­по­вой и другие бу­ма­ги. В 1634 году, по всей ви­ди­мо­сти, го­то­вил до­ку­мен­та­цию для русской де­ле­га­ции во гла­ве с Ф. И. Ше­ре­ме­те­вым и князем А. М. Льво­вым , за­клю­чив­шей По­ля­нов­ский мир 1634 года.

Под кон­тро­лем Львова на­хо­ди­лись внеш­не­по­ли­тические де­ла по свя­зям со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей , Анг­ли­ей, Да­ни­ей, Ни­дер­лан­да­ми, воль­ны­ми германскими го­ро­да­ми. Ве­дал де­ла­ми ро­ма­нов­ских слу­жи­лых та­тар, за­по­рож­ских ка­за­ков и «ли­тов­ских лю­дей», а так­же кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность слу­жи­ло­го ца­ре­ви­ча Ав­ган-Му­хам­ме­да ибн Араб-Му­хам­ме­да. Об­ла­дая хо­ро­шим по­чер­ком, около 1635 года стал учи­те­лем пись­ма бу­ду­ще­го ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, с ко­то­рым со­хра­нил до­ве­ри­тель­ные от­но­ше­ния вплоть до сво­ей смер­ти. Дьяк По­соль­ско­го при­ка­за (1637-1643), Нов­го­род­ской че­ти (1637, по другим дан­ным, 1636 - 1647) и Пе­чат­но­го при­ка­за (1639-1640). Гла­ва По­соль­ско­го при­ка­за (1643-1646/1647). Львов при­пи­сы­ва­ет­ся ма­те­ма­тическая ру­ко­пись середины XVII века, со­стоя­щая из ру­ко­во­дства по сош­но­му пись­му и учеб­ни­ка ариф­ме­ти­ки, но­ва­тор­ско­го по под­бо­ру и ор­га­ни­за­ции ма­те­риа­ла. Вла­дел 4 вот­чи­на­ми в Мо­с­ков­ском и Яро­слав­ском уез­дах.