ЛЬВОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЬВОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский государственный деятель и дипломат, думный дьяк (1643).
По всей видимости, происходил из детей боярских. Впервые упоминается как подьячий Посольского приказа (1615/1616), переведённый туда из Казани. К середине 1620-х годов занял достаточно видное место в чиновничьей иерархии, хранил важные династические документы, в т. ч. чины венчания царя Михаила Фёдоровича с князем М. В. Долгоруковой, затем - с Е. Л. Стрешневой, а также документы о несостоявшейся женитьбе царя на М. И. Хлоповой и другие бумаги. В 1634 году, по всей видимости, готовил документацию для русской делегации во главе с Ф. И. Шереметевым и князем А. М. Львовым, заключившей Поляновский мир 1634 года.
Под контролем Львова находились внешнеполитические дела по связям со Священной Римской империей, Англией, Данией, Нидерландами, вольными германскими городами. Ведал делами романовских служилых татар, запорожских казаков и «литовских людей», а также контролировал деятельность служилого царевича Авган-Мухаммеда ибн Араб-Мухаммеда. Обладая хорошим почерком, около 1635 года стал учителем письма будущего царя Алексея Михайловича, с которым сохранил доверительные отношения вплоть до своей смерти. Дьяк Посольского приказа (1637-1643), Новгородской чети (1637, по другим данным, 1636 - 1647) и Печатного приказа (1639-1640). Глава Посольского приказа (1643-1646/1647). Львов приписывается математическая рукопись середины XVII века, состоящая из руководства по сошному письму и учебника арифметики, новаторского по подбору и организации материала. Владел 4 вотчинами в Московском и Ярославском уездах.