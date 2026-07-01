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ЛУЗИТАНЫ
ЛУЗИТАНЫ - одно из племён иберов.
(Греч. Λυσιτανοί, или Λουσιτα- νοί ; лат. Lusitani). Населяли юго-западную часть Пиренейского полуострова (б. ч. современной Португалии). С начала II века до н. э. вели ожесточённую борьбу против Рима за независимость (в 147-139 годы восстание Вириата, в 80-76 годы выступали союзниками Квинта Сертория), окончательно покорены в 61 году до н. э. На месте их расселения при римском императоре Августе (около 15-12 годов до н. э.) образована римская провинция Лузитания.
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