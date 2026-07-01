ЛУЗИТАНЫ

ЛУЗИТАНЫ - од­но из пле­мён ибе­ров .

(Греч. Λυσιτανοί, или Λουσιτα- νοί ; лат. Lusitani). На­се­ля­ли юго-западную часть Пи­ре­ней­ско­го полуострова (б. ч. современной Пор­ту­га­лии). С начала II века до н. э. ве­ли ожес­то­чён­ную борь­бу про­тив Ри­ма за не­за­ви­си­мость (в 147-139 годы вос­ста­ние Ви­риа­та, в 80-76 годы вы­сту­па­ли со­юз­ни­ка­ми Квин­та Сер­то­рия), окон­ча­тель­но по­ко­ре­ны в 61 году до н. э. На мес­те их рас­се­ле­ния при римском императоре Ав­гу­сте (около 15-12 годов до н. э.) об­ра­зо­ва­на римская про­вин­ция Лу­зи­та­ния.

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