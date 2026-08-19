ЛУЖКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ

ЛУЖКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ - од­но из те­че­ний ста­ро­об­ряд­цев-по­пов­цев.

Воз­ник­ло в 1820-х годах в по­са­де Луж­ки Ста­ро­дуб­ско­го уезда Чер­ни­гов­ской губернии (ны­не Кли­мов­ский район Брян­ской области). По­во­дом для воз­ник­но­ве­ния Лужковского согласия ста­ло ут­вер­жде­ние 26.3(07.04).1822 года императором Алек­сан­дром I пра­вил «О по­пах и мо­лит­вен­ных до­мах», со­глас­но ко­то­рым ста­ро­об­ряд­цам раз­ре­ша­лось со­дер­жать при сво­их мо­лит­вен­ных до­мах «бег­лых по­пов» (т. е. свя­щен­ни­ков, ру­ко­по­ло­жен­ных в Русской пра­во­слав­ной церк­ви , но ушед­ших к ста­ро­об­ряд­цам), на этих свя­щен­ни­ков воз­ла­га­лась обя­зан­ность ве­де­ния мет­ри­че­ских книг. Не­смот­ря на то, что пра­ви­ла счи­та­лись се­крет­ны­ми, они бы­ст­ро рас­про­стра­ни­лись, и боль­шин­ст­во по­пов­цев их при­ня­ло. Пер­вый свя­щен­ник (не­кий поп Ио­анн) был при­нят луж­ков­ца­ми сна­ча­ла че­рез ми­ро­по­ма­за­ние, а за­тем вто­рич­но - че­рез «про­кля­тие ере­сей». В даль­ней­шем всех свя­щен­ни­ков, при­хо­див­ших из других ста­ро­об­рядческих со­гла­сий, луж­ков­цы при­ни­ма­ли че­рез про­из­не­се­ние фор­му­лы «от­ре­че­ния от ере­сей», а свя­щен­ни­ков, при­хо­див­ших из Русской пра­во­слав­ной церк­ви, - че­рез ми­ро­по­ма­за­ние и «от­рече­ние от ере­сей». Луж­ков­цы счи­та­ли гре­хом но­сить мун­ди­ры, при­ни­мать при­ся­гу, брать пас­пор­та для по­ез­док, под­пи­сы­вать до­ку­мен­ты, от­но­сив­шие их к ста­ро­об­ряд­че­ст­ву, и т. д. Од­на­ко вер­ным этой стро­гой тра­ди­ции ос­та­вал­ся лишь один свя­щен­ник в Луж­ках; к не­му при­ез­жа­ли наи­бо­лее пре­дан­ные по­сле­до­ва­те­ли, от­че­го Луж­ки на­зы­ва­лись «Но­вым Ие­ру­са­ли­мом». От­ри­цая ве­де­ние «ере­ти­че­ских мет­рик», по­сле­до­ва­те­ли Лужковского согласия со вре­ме­нем при­ня­ли их под названием «обы­ва­тель­ских книг».

В 1845 году пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло Лужковское согласие вред­ным, мо­лен­ная в Луж­ках бы­ла за­кры­та. По­сле­до­ва­те­ли Лужковского согласия по­сте­пен­но пе­ре­шли к бес­по­пов­ской прак­ти­ке, рас­се­ли­лись по До­ну, на Ура­ле, в Гус­ли­це и в Бес­са­ра­бии. В даль­ней­шем часть Лужковского согласия при­сое­ди­ни­лась к Бе­ло­кри­ниц­кой ие­рар­хии, часть - к бег­ло­по­пов­цам. В XX веке по­сле­до­ва­те­ли Лужковского согласия жи­ли в восточном Под­мос­ко­вье (наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ная груп­па в Оре­хо­во-Зу­ев­ском районе) под име­нем «луж­кан», со­би­ра­ясь на мо­ле­ния в ча­ст­ных до­мах и со­хра­няя тра­ди­ци­он­ную куль­ту­ру.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)