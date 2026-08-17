ЛУЖКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛУЖКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный и по­ли­тический дея­тель, мэр Мо­ск­вы (1992-2010), со­пред­се­да­тель Высшего совета пар­тии «Еди­ная Рос­сия» (2001-2010).

Окон­чил Московский институт неф­те­хи­мической и га­зо­вой промышленности им. И. М. Губ­ки­на (1958; ны­не Российский государственный университет неф­ти и га­за). В 1958-1980 годы сот­руд­ник НИИ пла­сти­че­ских масс, Гос­пла­на СССР, Министерства хи­мической промышленности СССР. Ге­не­раль­ный ди­рек­тор на­учно-прои­зводственного объ­е­ди­не­ния «Неф­те­хи­мав­то­ма­ти­ка», ди­рек­тор ОКБ (1980-1986). Де­пу­тат Мос­со­ве­та (1977-1991). Де­пу­тат ВС РСФСР (1987-1990). Председатель Мос­гор­ис­пол­ко­ма (1990-1991, с 1987 года пер­вый заместитель председателя). Пре­мьер Пра­ви­тель­ст­ва Мо­ск­вы (июль 1991 - июнь 1992). В ию­не 1992 году ука­зом Пре­зи­ден­та РФ Б. Н. Ель­ци­на на­зна­чен мэ­ром Мо­ск­вы. Триж­ды пе­ре­из­би­рал­ся на этот пост (в 1996, 1999 и 2003). В ию­не 2007 году вновь на­де­лён пол­но­мо­чи­я­ми мэ­ра Мо­ск­вы на 4 го­да. В сентябре 2010 года от­прав­лен в от­став­ку в свя­зи с ут­ра­той до­ве­рия Пре­зи­ден­та РФ.

На­гра­ж­дён ор­дена­ми Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни (1976), Ле­ни­на (1981), «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 2-й (1995), 3-й (2005) и 1-й (2006) сте­пе­ни. Государственная премия СССР (1986), РФ (1996, 2000, 2002).

Сочинения:

Мы де­ти твои, Мо­ск­ва. М., 1996;

От­кры­тая пер­спек­ти­ва . М., 2002;

Путь к эф­фек­тив­но­му го­су­дар­ст­ву. План пре­об­ра­зо­ва­ния сис­те­мы го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти и управ­ле­ния в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. М., 2002;

Раз­ви­тие ка­пи­та­лиз­ма в Рос­сии. 100 лет спус­тя: спор с пра­ви­тель­ст­вом о со­ци­аль­ной по­ли­ти­ке. М., 2005;

Сель­ский ка­пи­та­лизм в Рос­сии: столк­но­ве­ние с бу­ду­щим: аг­рар­ный во­прос пра­ви­тель­ст­ву . М., 2005;

Рос­сия 2050 в сис­те­ме гло­баль­но­го ка­пи­та­лиз­ма: о на­ших за­да­чах в со­вре­мен­ном ми­ре. М., 2007;

Во­да и мир. М., 2008;

Ку­риль­ский син­дром. М., 2008 (совм. с И. Б. Ти­то­вым);

Транс­ка­пи­та­лизм и Рос­сия. М., 2009.