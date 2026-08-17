ЛУЖКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛУЖКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский государственный и политический деятель, мэр Москвы (1992-2010), сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия» (2001-2010).
Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина (1958; ныне Российский государственный университет нефти и газа). В 1958-1980 годы сотрудник НИИ пластических масс, Госплана СССР, Министерства химической промышленности СССР. Генеральный директор научно-производственного объединения «Нефтехимавтоматика», директор ОКБ (1980-1986). Депутат Моссовета (1977-1991). Депутат ВС РСФСР (1987-1990). Председатель Мосгорисполкома (1990-1991, с 1987 года первый заместитель председателя). Премьер Правительства Москвы (июль 1991 - июнь 1992). В июне 1992 году указом Президента РФ Б. Н. Ельцина назначен мэром Москвы. Трижды переизбирался на этот пост (в 1996, 1999 и 2003). В июне 2007 году вновь наделён полномочиями мэра Москвы на 4 года. В сентябре 2010 года отправлен в отставку в связи с утратой доверия Президента РФ.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1976), Ленина (1981), «За заслуги перед Отечеством» 2-й (1995), 3-й (2005) и 1-й (2006) степени. Государственная премия СССР (1986), РФ (1996, 2000, 2002).
Сочинения:
Мы дети твои, Москва. М., 1996;
Открытая перспектива. М., 2002;
Путь к эффективному государству. План преобразования системы государственной власти и управления в Российской Федерации. М., 2002;
Развитие капитализма в России. 100 лет спустя: спор с правительством о социальной политике. М., 2005;
Сельский капитализм в России: столкновение с будущим: аграрный вопрос правительству. М., 2005;
Россия 2050 в системе глобального капитализма: о наших задачах в современном мире. М., 2007;
Вода и мир. М., 2008;
Курильский синдром. М., 2008 (совм. с И. Б. Титовым);
Транскапитализм и Россия. М., 2009.