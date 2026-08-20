ЛУЖИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
ЛУЖИН ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ - российский геодезист и картограф.
Родился в семье священника. В 1710-1714 годы учился в Школе математических и навигацких наук в Москве, в 1718 году окончил геодезический класс Морской академии в Санкт-Петербурге. В январе 1719-1721 год вместе с И. М. Евреиновым послан царём Петром I в секретную экспедицию на Камчатку и к Курильским островам. Участвовал в описи камчатского побережья, составлении первой карты Курильских островов, а также «Каталога координат городов и отдельных пунктов Сибири, Камчатки и Курильских островов»; эти работы легли в основу карт для Камчатских экспедиций. В 1722 году служил в городе Тобольск. В 1723-1724 годы работал по описи Иркутской провинции. Позднее в составе 1-й Камчатской экспедиции В. И. Беринга обеспечивал доставку грузов из Якутска в Охотск. В пути умер в урочище Юдомский Крест. Именем Лужина названа бухта в Тауйской губе Охотского моря и пролив между островами Парамушир и Анцифирова (Третий Курильский пролив).