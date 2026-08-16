ЛУЖИЦКИЙ ЯЗЫК
ЛУЖИЦКИЙ ЯЗЫК (серболужицкий язык) - общее название двух групп диалектов и двух литературных языков лужичан - верхнелужицкого и нижнелужицкого.
Распространены в Германии. Ареал верхнелужицкого языка - Верхняя Лужица с центром в городе Будишин (см. Бауцен). Численность говорящих около 18 тысяч человек (1990-е годы, оценка); в живом употреблении этот язык удерживается в первую очередь в католической части Верхней Лужицы к западу от Будишина. На нижнелужицком языке говорят в окрестностях города Хошебуз (Котбус) в Нижней Лужице. Им владеют не более 7 тысяч человек (1990-е годы, оценка), для 3 тысяч человек, преимущественно старше 70 лет, он является родным.
Языки лужичан относятся к славянским языкам (западная группа). Согласно одной точке зрения, верхнелужицкий и нижнелужицкий - 2 изначально самостоятельных языка; другие исследователи высказывают мнение о наличии единого, хотя в диалектном отношении дифференцированного, серболужицкого языкового пространства, в котором исторически сложились 2 разных литературных идиома. В верхнелужицком ареале выделяют 3 диалекта - будишинский, католический (в католических приходах между городами Будишин и Каменц), куловский [район города Кулов (Вит- тихенау)] - и пушчанский говор [деревня Вохозы (Нохтен)]. В число нижнелужицких входят 5 диалектов - хошебузский, северо-западный [район населённых пунктов Борковы (Бург), Смогорьёв (Шмогров), Прявоз (Феров)], диалект окрестностей города Ветошов (Фетшау), северо-восточный [вокруг населённого пункта Пицнё (Пейц)], диалект окрестностей населённого пункта Гродк (Шпремберг) - и говор деревни Рогов (Хорнов). Говоры, переходные между верхне- и нижнелужицкими, распространены в окрестностях населённых пунктов Мужаков (Мускау), Слепо (Шлайфе), Спрейц (Шпревиц), Заброд (Забродт), Блюнь (Блюно), Воерецы (Хойерсверда), Кошины (Гроскошен), Злы Коморов (Зенфтенберг).
Лужикий язык демонстрирует основные черты западно- славянских языков: представлены сочетания *tl, *dl и *kv, *gv (верхнелужицкое pletł, нижнелужицкое platł ‘плёл’; верхнелужицкое šidło, нижнелужицкое šydło ‘шило’; верхнелужицкое и нижнелужицкое kwět ‘цвет’; верхнелужицое hwězda, нижнелужицкое gwězda ‘звезда’), š из *x по 2-й и 3-й палатализации (верхнелужицкое šěry, нижнелужицкое šery ‘серый, седой’; верхнелужицкое и нижнелужицкое w ̌sak ‘всё же, однако’), свистящие согласные на месте *tj, *kt и *dj (верхнелужицкое и нижнелужицкое sw ̌eca ‘свет, освещение’; верхнелужицкое n ́oc, нижнелужицкое noc ‘ночь’; верхнелужицкое mjeza, нижнелужицкое mjaza ‘граница, межа’); отсутствует l после губных согласных (верхнелужицкое и нижнелужицкое zemja ‘земля’). Наряду с этим для Лужицкого языка характерны специфические северо-западные особенности, в частности изменения групп *-or-, *-er- и *-ol-, *-el- между согласными (верхнелужицкое и нижнелужицкое wrota ‘ворота’, złoto ‘золото’, drjewo ‘древесина’, mloko ‘молоко’ и др.). К древним чертам различия между верхне- и нижнелужицким языками относятся: частично неодинаковые изменения сочетаний *-ьr-, *-ъr- и *-ьl-, *-ъl- (верхнелужицкое morchej, нижнелужицкое marchwej ‘морковь’; верхнелужицкое horšć, нижнелужицкое gjarsć ‘горсть’; верхнелужицкое tołc, нижнелужицкое tłuc ‘толочь’); изменение носовой *ę в ̈а> a/e в верхнелужицком и в ̌e/e в нижнелужицком (верхнелужицкое mjaso, но нижнелужицкое měso ‘мясо’); результаты изменения сильной редуцированной *ъ (верхнелужицкое wo ̌s, но нижнелужицкое we ̌s ‘вошь’); возникновение в верхнелужицком средне- верхних гласных [передней ̌e (из старого «ять» и др.) и непередней ó (отсутствующей в нижнелужицком)] и изменение *g в верхнелужицком во фрикативную h при сохранении в нижнелужицком взрывной g (верхнелужицкое brj ́oh, нижнелужицкое brjog ‘берег’).
В процессе исторического развития в Лужицком языке утратились количественные различия гласных и произошли существенные изменения мягких согласных. Парные мягкие t’, d’ перешли в мягкие шипящие аффрикаты ć, d ́z, которые в верхнелужицком сохранились (причём первая фонетически совпала со старой аффрикатой č), а в нижнелужицком позднее изменились во фрикативные мягкие шипящие ́s, ́z; при этом в нижнелужицком старые шипящие š, ž отвердели, а аффриката č совпала с отвердевшей свистящей c (например, верхнелужицкое ̌cis ́ci ́c [ ̌c’is ̌c’i ̌c’], нижнелужицкое cysćiś ‘чистить’; верхнелужицкое ćišina, нижнелужицкое śišyna ‘тишина’; верхнелужицкое dźeń, нижнелужицкое źeń ‘день’). Во фрикативные шипящие через дрожаще-шипящую ř переходила и дрожащая r после согласных p, t, k: в верхнелужицком только мягкая r’, причём после p, k её заменой является мягкая š, а в сочетании с t реализуется либо č, либо - позиционно - мягкая c’; в нижнелужицком - как мягкая r’, так и твёрдая r, изменившиеся соответственно в ś и š (например, верхнелужицкое přaza [pš’aza] ‘пряжа’, křidło [kš’idu̯o] ‘крыло’, t ̌ras ́c [ ̌c’as ̌c’] ‘трясти’, t ̌r ̌ele ́c [c’ ̌ele ̌c’] ‘стрелять’; нижнелужицкое pśěza, kśidło, tśěsć, stśělaś при pšawda ‘правда’, kšej ‘кровь’, tšubiś ‘трубить’). Старые парные мягкие свистящие s’, z’ (как и непарная c’) отвердели. Ударение в Лужецом языке в целом закрепилось за первым слогом слова или тактовой группы, но в нижнелужицких диалектах оно может падать также на предпоследний слог.
В морфологии для Лужицкого языка в целом характерно сохранение дв. ч. в системе имени и глагола. Верхнелужицкому свойственно сохранение форм простого прошедшего времени (на основе давних аориста и имперфекта), утраченных в нижнелужицких диалектах (в современный литературный нижнелужицкий язык они были искусcтвенно внедрены по аналогии с верхнелужицким); нижнелужицкому - сохранение супина (hyś spat ‘идти спать’). У существительных муж. р. и согласуемых с ними слов в верхнелужицком получила развитие в рамках мн. и дв. ч. категория персональности, или личности; ср. верхнелужицкое им. п. мн. ч. Wid ́zach, zo su t ̌ro mokri rybacy na brjoze sedźeli / вин. п. мн. ч. Widźach třoch mokrych rybakow na brjoze sedźeć ‘Я видел, что на берегу сидели три мокрых рыбака / … сидящих на берегу троих мокрых рыбаков’, но … zo su tři mokre rybački na brjoze sedźeli / … tři mokre rybački na brjoze sedźeć ‘… три мокрых зимородка / трёх мокрых зимородков’. В лексике Лужицкого языка значительное количество германизмов.
Серболужицкая письменность возникла в XVI веке. Первые памятники - деловые (Будишинская присяга, между 1500 и 1532 годами) и, в связи с распространением лютеранства, религиозные (старейший из них - перевод Нового Завета на восточнолужицкий диалект, выполненный в 1548 году Миклавшем Якубицей; в 1574 году Альбин Моллер издал нижнелужицкий перевод «Малого катехизиса» и духовных песен Лютера; в 1597 году Венцеслав Варихиус - перевод катехизиса на верхнелужицкий яз.). В XVII - начале XVIII века верхнелужицкий лютеранин-евангелист Михал Френцель и его последователи осуществили полный перевод Библии (издан в 1728 году); в результате сложился евангелический вариант верхнелужицкого литературного языка на основе будишинского диалекта. В конце XVII - начале XVIII века Юрий Хавштын Светлик перевёл Библию на диалект католической части населения Верхней Лужицы (куловский), создав католический вариант верхнелужицкого литературного языка. На нижнелужицкий язык Новый Завет перевёл Богумил Фабрициус (издан в 1709), а Ветхий Завет - Ян Бедрих Фрицо (издан в 1796). С конца XVIII - начала XIX века в Верхней и в меньшей степени в Нижней Лужице развивалась светская литература (см. Серболужицкая литература). Евангелический и католический варианты верхнелужицкого языка в XIX веке слились. В XX веке главные тенденции развития обоих литературных серболужицких языков сохранялись; в то же время естественная передача Лужицкого языка от родителей к детям в семьях и через развёрнутую в период существования ГДР систему школ на территории Нижней и евангелической части Верхней Лужицы в силу ряда экстралингвистических причин постепенно почти прекратилась. С 1998 года внедряется новая модель детских садов WITAJ («Добро пожаловать!»), в которых немецкоязычные дети в процессе игры учатся говорить по-лужицки. Цель этого проекта - подготовить детей к последующему обучению в серболужицких классах в школе.
В XIX-XX веке в Лужицком языке закрепилась современная диакритическая (см. Диакритические знаки) система графики на основе латинского алфавита с т. н. аналогическим правописанием по образцу других славянских языков, в основном чешского и польского.
Словари:
Sorbischer Sprachatlas / Hrsg. H. Faß- ke u. a. Bautzen, 1965-1996. Bd 1-16;
Верхнелужицко-русский словарь / Сост. К. К. Трофимович. М.; Бауцен, 1974;
Słownik hornjoserbsko-n ̌emski / Zest. B. Rewerk, K. Malinkowa, L. Kowarjowa. Budyšin, 1990;
Starosta M. Dolnoserbsko-nimski sł ownik - Niedersorbisch- deutsches Wörterbuch. Bautzen, 1999.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)