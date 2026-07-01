ЛУЖИЦКАЯ КУЛЬТУРА

ЛУЖИЦКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра (куль­тур­но-ис­то­ри­че­ская общ­ность) 2-й половины брон­зо­во­го ве­ка и на­ча­ла ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (XIII-IV века до н. э.), рас­про­стра­нён­ная от реки За­але на за­па­де до бас­сей­на Зап.адноого Бу­га и Западной Во­лы­ни на вос­то­ке, от южного по­бе­ре­жья Бал­тий­ско­го моря(от реки Одер до реки Пре­го­ля) на се­ве­ре до северной кром­ки Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны на юге.

Вхо­дит в круг куль­тур по­лей по­гре­баль­ных урн. На­зва­ние вве­де­но во 2-й половине XIX века Р. Вир­хо­вом по на­ход­кам в области Лу­жи­ца. В рам­ках Лужицкой культуры вы­де­ля­ют­ся ряд куль­тур­ных групп; пе­рио­ди­за­ция ос­но­ва­на на хро­но­ло­гии брон­зо­во­го ве­ка Северной или Центральной Ев­ро­пы (см. Ев­ро­пей­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция ) и Галь­шта­та, есть ло­каль­ные шка­лы.

На­ря­ду с се­ли­ща­ми из­вест­ны го­ро­ди­ща (в основном ран­не­го же­лез­но­го ве­ка ), на не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­ны де­ревянные кле­ти, вы­ш­ки, во­ро­та. В ря­де слу­ча­ев про­сле­же­ны ули­цы, на го­ро­ди­щах - мос­то­вые. Пря­мо­уголь­ные до­ма кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (из­вест­ны сте­ны из плах, из плет­ня, об­ма­зан­но­го гли­ной), с оча­гом, ря­дом с ко­то­рым ино­гда за­ко­пан со­суд для хра­не­ния про­дук­тов; фик­си­ро­ва­лись де­ревянные по­лы, об­ма­зан­ные гли­ной, чур­ба­ны в ка­че­ст­ве ме­бе­ли, чер­дач­ные ле­ст­ни­цы. До­ма час­то двух­ка­мер­ные, ино­гда они об­ра­зу­ют сек­ции боль­шо­го до­ма. В срав­не­нии с пред­ше­ст­вую­щи­ми куль­ту­ра­ми от­ме­ча­ет­ся су­ще­ст­вен­ный рост плот­но­сти на­се­ле­ния. Ха­рак­тер­ны грун­то­вые мо­гиль­ни­ки (ино­гда до 2 тысяч по­гре­бе­ний); тру­по­сож­же­ния, ос­тан­ки и ин­вен­тарь по­ме­ща­ли в ур­ну (ино­гда по­кры­тую мис­кой, кам­нем и др.; бы­ва­ют об­клад­ки кам­ня­ми или де­ре­вом; ли­це­вые ур­ны ха­рак­тер­ны для Восточного По­мо­рья), ре­же - в ям­ку, не­ред­ко со­про­во­ж­да­ли на­бо­ра­ми по­су­ды, ору­дия­ми, ору­жи­ем. Есть ка­мен­ные вы­клад­ки. В не­ко­то­рых груп­пах встре­ча­ют­ся тру­по­поло­же­ния, в основном вы­тя­ну­ты на спи­не, го­ло­вой на юг; бы­ва­ют за­хо­ро­не­ния го­лов. Из­вест­ны кур­га­ны, в т. ч. свя­зан­ные с по­гре­бе­ния­ми эли­ты, например «ко­ро­лев­ский кур­ган» у Зед­ди­на (Восточная Гер­ма­ния; высота 11 м; в яме - круг­лая ка­мен­ная ка­ме­ра, ук­ра­шен­ная рос­пи­сью, со сту­пен­ча­тым сво­дом; брон­зо­вая ур­на с ос­тан­ка­ми 40-лет­не­го муж­чи­ны вло­же­на в гли­ня­ную, в 2 ур­нах - ос­тан­ки 2 мо­ло­дых жен­щин; несколько брон­зо­вых со­су­дов, меч и др.; ряд из­де­лий ита­лий­ские).

Мно­го­чис­лен­ны кла­ды брон­зо­вых из­де­лий, в т. ч. из­де­лий од­ной ка­те­го­рии, есть кла­ды зо­ло­тых ве­щей (например, в Эберс­валь­де, се­ве­ро-вос­точ­нее Бер­ли­на , 81 пред­мет, в т. ч. об­лом­ки, мот­ки про­во­ло­ки; масса 2,5 кг). Леп­ная ке­ра­ми­ка вы­со­ко­го ка­че­ст­ва (вы­де­ля­ют­ся ло­каль­ные ва­ри­ан­ты форм и на­бо­ров): со­су­ды с вы­тя­ну­той ци­лин­д­рической или усе­чён­но-ко­нической верх­ней ча­стью («ам­фо­ро­вид­ные»), яй­це­вид­ные, ре­по­вид­ные, би­ко­ни­че­ские, пти­це­вид­ные, не­ред­ко с уш­ка­ми и др.; горш­ки, кор­чаги, мис­ки, круж­ки, «чер­па­ки», куб­ки и др. Есть со­су­ды ло­щё­ные, ук­ра­шен­ные сос­ко­вид­ны­ми вы­сту­па­ми (ха­рак­тер­но для ран­них фаз), кан­не­лю­ра­ми, другой пла­сти­че­ской и врез­ной ор­на­мен­та­ци­ей , из­вест­ны спе­ци­аль­но ошер­шав­лен­ные (хро­по­ва­тые), для отдельных групп и пе­рио­дов - рас­пис­ные и ин­кру­сти­ро­ван­ные бе­лой мас­сой. Есть ке­ра­мические пряс­ли­ца, гру­зи­ла ткац­ких стан­ков, по­гре­муш­ки, зоо­морф­ные фи­гур­ки и др. Ору­дия и ору­жие в основном из брон­зы (изу­ча­лись брон­зо­ли­тей­ные мас­тер­ские), для не­боль­ших из­де­лий ис­поль­зо­ва­лась и кость, ино­гда ка­мень, с VII века рас­про­стра­ни­лась ме­тал­лур­гия же­ле­за. О всад­ни­ках сви­де­тель­ст­ву­ют уди­ла и пса­лии , из­вест­ны ко­лё­са, в По­ду­на­вье - ко­лес­ни­цы. Ха­рак­тер­ны брон­зо­вые (есть зо­ло­тые) ви­соч­ные под­вес­ки, различные бу­лав­ки, фи­булы, грив­ны, брас­ле­ты, пер­ст­ни, раз­но­об­раз­ные под­вес­ки и нашивки, оже­ре­лья из тру­бо­чек и стек­лян­ных, ро­го­вых, гли­ня­ных бус. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - па­шен­ное зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во.

В фор­ми­ро­ва­нии Лужицкой культуры про­сле­жи­ва­ют­ся тра­ди­ции т. н. пред­лу­жиц­кой куль­ту­ры (сло­жи­лась на ос­но­ве тра­ди­ций уне­тиц­кой куль­ту­ры, на­ло­жив­ших­ся на ме­ст­ные: шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти и др.), тши­нец­кой куль­ту­ры, ря­да куль­тур По­дуна­вья (кру­га кур­ган­ных по­гре­бе­ний куль­ту­ры) и др.; фик­си­ру­ют­ся внутренние ми­гра­ции и влия­ния (в ча­ст­но­сти, с тер­ри­то­рии Си­ле­зии). На про­тя­же­нии раз­ви­тия Лужицкой культуры важ­ны кон­так­ты с куль­ту­рами По­ду­на­вья (че­рез них - до Сре­дизем­но­мо­рья), Скан­ди­на­вии и полуострова Ют­лан­дия (в основном для северных групп), При­кар­па­тья (в основном на юго- вос­то­ке) и др. В на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ка от­ме­ча­ет­ся по­яв­ле­ние эле­мен­тов, свя­зан­ных с куль­ту­ра­ми « ким­ме­рий­ско­го пе­рио­да » и скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры; тео­рия о их су­ще­ст­вен­ной ро­ли в ги­бе­ли Лужицкой культуры ино­гда при­ни­ма­ет слиш­ком пря­мо­ли­ней­ные фор­мы. Сре­ди при­чин упад­ка Лужицкой культуры на­зы­ва­ют и эко­ло­гические из­ме­не­ния. Лужицкая культура на основной час­ти её тер­ри­то­рии сме­ня­ет­ся по­мор­ской куль­ту­рой, сло­жив­шей­ся в хо­де эво­лю­ции и экс­пан­сии ка­шуб­ской груп­пы лу­жиц­кой куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)