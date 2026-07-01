ЛУЖИЦКАЯ КУЛЬТУРА
ЛУЖИЦКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура (культурно-историческая общность) 2-й половины бронзового века и начала раннего железного века (XIII-IV века до н. э.), распространённая от реки Заале на западе до бассейна Зап.адноого Буга и Западной Волыни на востоке, от южного побережья Балтийского моря(от реки Одер до реки Преголя) на севере до северной кромки Карпатской котловины на юге.
Входит в круг культур полей погребальных урн. Название введено во 2-й половине XIX века Р. Вирховом по находкам в области Лужица. В рамках Лужицкой культуры выделяются ряд культурных групп; периодизация основана на хронологии бронзового века Северной или Центральной Европы (см. Европейская металлургическая провинция) и Гальштата, есть локальные шкалы.
Наряду с селищами известны городища (в основном раннего железного века), на некоторых исследованы деревянные клети, вышки, ворота. В ряде случаев прослежены улицы, на городищах - мостовые. Прямоугольные дома каркасно-столбовой конструкции (известны стены из плах, из плетня, обмазанного глиной), с очагом, рядом с которым иногда закопан сосуд для хранения продуктов; фиксировались деревянные полы, обмазанные глиной, чурбаны в качестве мебели, чердачные лестницы. Дома часто двухкамерные, иногда они образуют секции большого дома. В сравнении с предшествующими культурами отмечается существенный рост плотности населения. Характерны грунтовые могильники (иногда до 2 тысяч погребений); трупосожжения, останки и инвентарь помещали в урну (иногда покрытую миской, камнем и др.; бывают обкладки камнями или деревом; лицевые урны характерны для Восточного Поморья), реже - в ямку, нередко сопровождали наборами посуды, орудиями, оружием. Есть каменные выкладки. В некоторых группах встречаются трупоположения, в основном вытянуты на спине, головой на юг; бывают захоронения голов. Известны курганы, в т. ч. связанные с погребениями элиты, например «королевский курган» у Зеддина (Восточная Германия; высота 11 м; в яме - круглая каменная камера, украшенная росписью, со ступенчатым сводом; бронзовая урна с останками 40-летнего мужчины вложена в глиняную, в 2 урнах - останки 2 молодых женщин; несколько бронзовых сосудов, меч и др.; ряд изделий италийские).
Многочисленны клады бронзовых изделий, в т. ч. изделий одной категории, есть клады золотых вещей (например, в Эберсвальде, северо-восточнее Берлина, 81 предмет, в т. ч. обломки, мотки проволоки; масса 2,5 кг). Лепная керамика высокого качества (выделяются локальные варианты форм и наборов): сосуды с вытянутой цилиндрической или усечённо-конической верхней частью («амфоровидные»), яйцевидные, реповидные, биконические, птицевидные, нередко с ушками и др.; горшки, корчаги, миски, кружки, «черпаки», кубки и др. Есть сосуды лощёные, украшенные сосковидными выступами (характерно для ранних фаз), каннелюрами, другой пластической и врезной орнаментацией, известны специально ошершавленные (хроповатые), для отдельных групп и периодов - расписные и инкрустированные белой массой. Есть керамические пряслица, грузила ткацких станков, погремушки, зооморфные фигурки и др. Орудия и оружие в основном из бронзы (изучались бронзолитейные мастерские), для небольших изделий использовалась и кость, иногда камень, с VII века распространилась металлургия железа. О всадниках свидетельствуют удила и псалии, известны колёса, в Подунавье - колесницы. Характерны бронзовые (есть золотые) височные подвески, различные булавки, фибулы, гривны, браслеты, перстни, разнообразные подвески и нашивки, ожерелья из трубочек и стеклянных, роговых, глиняных бус. В основе хозяйства - пашенное земледелие и животноводство.
В формировании Лужицкой культуры прослеживаются традиции т. н. предлужицкой культуры (сложилась на основе традиций унетицкой культуры, наложившихся на местные: шнуровой керамики культурно-исторической общности и др.), тшинецкой культуры, ряда культур Подунавья (круга курганных погребений культуры) и др.; фиксируются внутренние миграции и влияния (в частности, с территории Силезии). На протяжении развития Лужицкой культуры важны контакты с культурами Подунавья (через них - до Средиземноморья), Скандинавии и полуострова Ютландия (в основном для северных групп), Прикарпатья (в основном на юго- востоке) и др. В начале раннего железного века отмечается появление элементов, связанных с культурами «киммерийского периода» и скифской археологической культуры; теория о их существенной роли в гибели Лужицкой культуры иногда принимает слишком прямолинейные формы. Среди причин упадка Лужицкой культуры называют и экологические изменения. Лужицкая культура на основной части её территории сменяется поморской культурой, сложившейся в ходе эволюции и экспансии кашубской группы лужицкой культуры.