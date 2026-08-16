ЛУЖИЧАНЕ

ЛУЖИЧАНЕ, лу­жиц­кие сер­бы, сор­бы, вен­ды (са­мо­на­зва­ния - верх­не­луж­ское Ser­bja, ниж­не­луж­ское Serby) - западносла­вян­ский на­род на юго-вос­то­ке Гер­ма­нии .

Жи­вут в бас­сей­не Верх­ней и Средней Шпре (ис­то­рическая область Лу­жи­ца): в округе Бау­цен (Бу­ди­шин) и на се­ве­ре округа Гёр­лиц (Зго­рельц) на вос­то­ке Сак­со­нии (Верх­няя Лу­жи­ца); в округа города Кот­бус (Хо­ше­буз), ок­ру­гах Шпре-Ней­се (Спре­вья-Ны­са), Верх­ний Шпре­вальд-Лау­зиц (Гор­не-Бло­та-Лу­жи­ца) и на юге округа Да­ме-Шпре­вальд (Дам­на-Бло­та) на юго-вос­то­ке зем­ли Бран­ден­бург (Ниж­няя Лу­жи­ца). Чис­лен­ность до 60 тысяч человек (2010, оцен­ка); не­боль­шая об­щи­на с середины XIX века до 1-й половины XX века про­жи­ва­ла в США (мес­теч­ко Сер­бин, штат Те­хас). Го­во­рят на лу­жиц­ком язы­ке и на немецом языке, часть - толь­ко по-не­мец­ки. Боль­шин­ст­во Лужичан - лю­те­ра­не, в Верх­ней Лу­жи­це до 30% - ка­то­ли­ки.

Лужичане - по­том­ки пле­мён, вклю­чае­мых в груп­пу по­лаб­ских сла­вян: лу­жи­чан (ны­не Ниж­няя Лу­жи­ца) и миль­чан (Верх­няя Лу­жи­ца). С XII века, с от­кры­ти­ем в Лу­жиц­ких го­рах по­лез­ных ис­ко­пае­мых, на­ча­лась мас­со­вая им­ми­гра­ция сю­да немецких ко­ло­ни­стов. В XVI веке сфор­ми­ро­ва­лась сер­бо­лу­жиц­кая ли­те­ра­ту­ра. В XVIII-XIX веке поя­ви­лись ре­лигиозные об­ще­ст­ва, про­па­ган­ди­рую­щие лу­жиц­кий язык и куль­ту­ру при Лейп­циг­ском (1716) и Вит­тен­берг­ском (1749) университетах, Лу­жиц­кий се­ми­на­рий в Пра­ге (1706-1921), в ко­то­ром в конце XVIII-XIX веке пре­по­да­ва­ли Й. Доб­ров­ский и В. Ганка. В XIX веке воз­ник­ло дви­же­ние лу­жиц­ко­го национального воз­ро­ж­де­ния; в 1847 году ос­но­ва­но общество Ма­ти­ца сер­бо­лу­жиц­кая, в 1912 году - общество До­мо­ви­на. Пос­ле 1-й ми­ро­вой вой­ны по­яв­ля­ют­ся лужицкие по­ли­тические ор­га­ни­за­ции - Сер­бо­лу­жиц­кий национальный комитет (1918), Лу­жиц­кая народная пар­тия (1919, с 1924 года Сер­бо­лу­жиц­кая), Сер­бо­лу­жиц­кий народный со­вет (1925) и др. Не­ко­то­рые лужицкие ли­де­ры про­воз­гла­ша­ли сво­ей це­лью от­де­ле­ние Лу­жи­цы от Гер­ма­нии и при­сое­ди­не­ние к Че­хо­сло­ва­кии. В на­ци­ст­ской Гер­ма­нии ли­де­ры сер­бо­лу­жиц­ко­го национального дви­же­ния под­верг­лись ре­прес­си­ям, в 1937 году бы­ли ли­кви­ди­ро­ва­ны лу­жиц­кие ор­га­ни­за­ции и пе­чать, в 1940 году за­пре­ще­но ис­поль­зо­ва­ние лу­жиц­ко­го языка. Воз­ник­ший 9.05.1945 Лу­жиц­кий национальный комитет в Пра­ге и вос­ста­нов­лен­ная До­мо­ви­на соз­да­ли Национальный со­вет, ко­то­рый вновь вы­сту­пил с тре­бо­ва­ни­ем от­де­ле­ния Лу­жи­цы от Гер­ма­нии (в 1947 году оно бы­ло сня­то). В послевоенный период на­блю­дал­ся рез­кий рост немецкого на­се­ле­ния Лу­жи­цы за счёт пе­ре­се­лен­цев из Поль­ши и Че­хо­сло­ва­кии. Вла­сти Восточной Гер­ма­нии, ин­тег­ри­руя Лужичан в по­ли­тическую сис­те­му, в то же вре­мя пре­до­став­ля­ли им ши­ро­кую куль­тур­ную ав­то­но­мию: в 1948-1950 принят т. н. Сер­бо­лу­жиц­кий за­кон, тер­ри­то­рия Лу­жи­цы офи­ци­аль­но объ­яв­ле­на дву­языч­ной, во­зоб­нов­ле­ны или соз­да­ны за­но­во сер­бо­лу­жиц­кие куль­тур­ные и на­учные уч­реж­де­ния, шко­лы, СМИ. В но­ябре 1989 года бы­ло соз­ва­но сер­бо­лу­жиц­кое Национальное соб­ра­ние. Куль­тур­ные пра­ва Лужичан бы­ли под­твер­ж­де­ны за­ко­на­ми Бран­ден­бур­га (1994) и Сак­со­нии (1999), в 1999 году соз­дан Фонд сер­бо­лу­жиц­ко­го на­ро­да. Сер­бо­лу­жиц­кая куль­ту­ра и лу­жиц­кий язык луч­ше со­хра­ня­ют­ся сре­ди ка­то­ли­ков, жи­ву­щих ком­пакт­но меж­ду го­ро­да­ми Бу­ди­шин, Ка­менц и Хой­ер­свер­да (Войе­ре­цы) и со­став­ляю­щих здесь боль­шин­ст­во на­се­ле­ния.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Центр. Ев­ро­пы. Вы­ра­щи­ва­ли рожь, кар­то­фель, ка­пу­сту, са­хар­ную свёк­лу, лён, фрук­ты. Тра­диционные ре­мёс­ла - тка­че­ст­во, на­бой­ка тка­ни, вы­шив­ка, пле­те­ние кру­жев, гон­чар­ст­во, из­го­тов­ле­ние пря­нич­ных до­сок и др. В рай­оне меж­ду Войе­р­ецей в округе Бау­цен и Шлай­фе (Сле­по) в округе Гёр­лиц со­хра­ни­лась де­ревянная цер­ков­ная ар­хи­тек­ту­ра. Древ­ней­ший тип по­се­ле­ния - кру­го­вой пла­ни­ров­ки, позд­нее рас­про­стра­ня­ет­ся ку­че­вая пла­ни­ров­ка, из­вест­на так­же улич­ная, в Ниж­ней Лу­жи­це - ху­то­ра. Дом и хо­зяйственные по­строй­ки ок­ру­жа­ют замк­ну­тый, с вы­со­ки­ми во­ро­та­ми (Верх­няя Лу­жи­ца), или не­замк­ну­тый (Ниж­няя Лу­жи­ца) двор; в Шпре­валь­де (Бло­та) усадь­бы рас­по­ло­же­ны вдоль ка­на­лов, у ка­ж­до­го до­ма име­ет­ся своя при­стань. В рай­оне Шпре­валь­да и Лу­жиц­ко­го ле­са встре­ча­ет­ся древ­ней­ший тип жи­ли­ща - сруб­ный од­но­этаж­ный дом на ка­мен­ном фун­да­мен­те, кры­тый со­ло­мой, объ­е­ди­няю­щий жи­лые и хо­зяйств. по­ме­ще­ния. В Верх­ней Лу­жи­це рас­про­стра­не­ны до­ма фах­вер­ко­вой и сруб­но-фах­вер­ко­вой кон­ст­рук­ций. До­ма име­ли трёх­ча­ст­ное де­ле­ние: к жи­лой ком­на­те при­мы­ка­ли се­ни и кух­ня.

Вы­де­ля­ют 4 основных ва­ри­ан­та тра­диционного жен­ско­го кос­тю­ма : ка­то­ли­чес­кий (у ка­то­ли­ков в рай­оне меж­ду Ка­мен­цем и Бу­ди­ши­ном), войе­рец­кий, сле­пян­ский и ниж­не­лу­жиц­кий. Вклю­ча­ет шер­стя­ную юб­ку в сбор­ку (в ка­то­лическом ва­ри­ан­те - длин­ную чёр­ную, в сле­пян­ском - дли­ной до ко­лен), ру­ба­ху с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми, кор­саж (в ка­то­ли­чес­ком и сле­пян­ском кос­тю­ме - при­ши­тый к юб­ке), пе­ред­ник, ко­сын­ку на пле­чах; ниж­не­лу­жиц­кий кос­тюм от­ли­ча­ет­ся оби­ли­ем ажур­но­го ши­тья. Ка­то­ли­чес­кий и вой­ерец­кий го­лов­ной убор - ма­лень­кий че­пец (у ка­то­ли­чек - чёр­ный) на за­тыл­ке, за­вя­зы­ваю­щий­ся под под­бо­род­ком, с дву­мя ши­ро­ки­ми лен­та­ми дли­ной до ко­лен; сле­пян­ский - два чеп­ца, верх­ний - кру­жев­ной; ниж­не­лу­жиц­кий - бе­лый, слож­ной фор­мы с ши­ро­ки­ми крыль­я­ми (ла­па). Тра­диционный муж­ская оде­ж­да близ­ка к немецкому кос­тю­му Сак­со­нии и Бран­ден­бур­га.

В лу­жиц­кой кух­не ощу­ща­ет­ся немецкое влия­ние. Тра­диционные блю­да - сва­деб­ный суп (с кро­ше­ным яй­цом и мяс­ны­ми фри­ка­дель­ка­ми), го­вя­ди­на с хре­ном, сви­ни­на в гор­чич­ном соу­се (гар­нир - ту­шё­ная кис­лая бе­лая или крас­ная ка­пу­ста), тво­рог в льня­ном мас­ле с лу­ком и кар­то­фе­лем.

Для Ниж­ней Лу­жи­цы ха­рак­тер­ны мас­ле­нич­ные ко­стю­ми­рованные шест­вия (цам­про­ва­нье), обы­чай «об­ры­ва­ния пе­ту­ха» (пер­во­на­чаль­но в свя­зи с празд­ни­ком уро­жая); для ка­то­ли­ков Верх­ней Лу­жи­цы - обы­чаи «пти­чьей свадь­бы» (25 января), «со­жже­ния ведьм» (в Валь­пур­гие­ву ночь - 30 апреля), пас­халь­ная ка­валь­ка­да («ез­да кре­сто­нос­цев»); для всех Лужичан - рас­пи­сы­ва­ние пас­халь­ных пи­са­нок, ус­та­нов­ка май­ско­го де­ре­ва и др. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ра­нее би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го, ны­не - ли­ней­но­го ти­па; сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу.

Народная му­зы­ка (во­каль­ная, ин­стру­мен­таль­ная) близ­ка чеш­ской, поль­ской, не­мец­кой; ха­рак­тер­на диа­то­ни­ка (пре­об­ла­да­ет ма­жор). Рас­про­стра­не­на ан­самб­ле­вая иг­ра, в т. ч. со­про­вож­даю­щая тан­цы; основные музыкальные ин­стру­мен­ты: во­лын­ки ти­па мю­зе­та - ко­зёл (боль­шая) и ме­ха­ва (ма­лень­кая), языч­ко­вый ин­стру­мент с двой­ной тро­стью та­ра­ка­ва, скрип­ки хус­ле (обыч­ные и ма­лень­кие). Пер­вые за­пи­си и пуб­ли­ка­ции народных ме­ло­дий сде­ла­ны в XVIII веке, в начале 1840-х годов в Бу­ди­ши­не из­да­ны пер­вые сборники народных пе­сен. Ос­но­во­по­лож­ник профессиональной му­зы­ки - К. А. Ко­цор, ор­га­ни­за­тор ре­гу­ляр­но­го фе­сти­ва­ля лу­жицкой национальной му­зы­ки (1845), ав­тор пер­вой национальной опе­ры «Якуб и Ка­та» (1861). Сре­ди других ком­по­зи­то­ров XX века - Б.Кравц, К. Кар­нав­ка, Ю. Ви­нар, Я. Ра­уп, Я. Бу­ланк, Х. На­гель. В 1952 году ос­но­ван Государственный ан­самбль лу­жиц­кой народной куль­ту­ры (хор, ор­кестр, тан­це­валь­ная груп­па). В 1862 году по ини­циа­ти­ве поэ­та Я. Чес­лы в Бу­ди­ши­не со­стоя­лось пер­вое те­ат­раль­ное пред­став­ле­ние, пос­ле че­го лю­би­тель­ский те­атр по­лу­чил боль­шое рас­про­стра­не­ние (в го­ды фа­шист­ской дик­та­ту­ры был за­пре­щён, пос­ле 1945 года вновь рас­про­стра­нил­ся). В 1948 году в Будиши­не был от­крыт пе­ре­движ­ной те­атр «Сор­би­ше фолькс­бю­не», ко­то­рый в 1963 году слил­ся с немецким государственным те­ат­ром, об­ра­зо­вав «Дойч-сор­би­шес фолькс­теа­тер». В 1972 гду по­став­лен 1-й лужицкий ба­лет «Кре­стьян­ская ле­ген­да, или Де­вуш­ка Ган­ка» Д. Нов­ки. По­лу­чи­ли из­вест­ность лужицкие дра­ма­тур­ги Ю. Бре­зан, Ю. Вье­ла- Кубщ­чан, Я. Кра­ян, М. Ку­ба­шец.

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