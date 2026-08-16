ЛУЖИЧАНЕ
ЛУЖИЧАНЕ, лужицкие сербы, сорбы, венды (самоназвания - верхнелужское Serbja, нижнелужское Serby) - западнославянский народ на юго-востоке Германии.
Живут в бассейне Верхней и Средней Шпре (историческая область Лужица): в округе Бауцен (Будишин) и на севере округа Гёрлиц (Згорельц) на востоке Саксонии (Верхняя Лужица); в округа города Котбус (Хошебуз), округах Шпре-Нейсе (Спревья-Ныса), Верхний Шпревальд-Лаузиц (Горне-Блота-Лужица) и на юге округа Даме-Шпревальд (Дамна-Блота) на юго-востоке земли Бранденбург (Нижняя Лужица). Численность до 60 тысяч человек (2010, оценка); небольшая община с середины XIX века до 1-й половины XX века проживала в США (местечко Сербин, штат Техас). Говорят на лужицком языке и на немецом языке, часть - только по-немецки. Большинство Лужичан - лютеране, в Верхней Лужице до 30% - католики.
Лужичане - потомки племён, включаемых в группу полабских славян: лужичан (ныне Нижняя Лужица) и мильчан (Верхняя Лужица). С XII века, с открытием в Лужицких горах полезных ископаемых, началась массовая иммиграция сюда немецких колонистов. В XVI веке сформировалась серболужицкая литература. В XVIII-XIX веке появились религиозные общества, пропагандирующие лужицкий язык и культуру при Лейпцигском (1716) и Виттенбергском (1749) университетах, Лужицкий семинарий в Праге (1706-1921), в котором в конце XVIII-XIX веке преподавали Й. Добровский и В. Ганка. В XIX веке возникло движение лужицкого национального возрождения; в 1847 году основано общество Матица серболужицкая, в 1912 году - общество Домовина. После 1-й мировой войны появляются лужицкие политические организации - Серболужицкий национальный комитет (1918), Лужицкая народная партия (1919, с 1924 года Серболужицкая), Серболужицкий народный совет (1925) и др. Некоторые лужицкие лидеры провозглашали своей целью отделение Лужицы от Германии и присоединение к Чехословакии. В нацистской Германии лидеры серболужицкого национального движения подверглись репрессиям, в 1937 году были ликвидированы лужицкие организации и печать, в 1940 году запрещено использование лужицкого языка. Возникший 9.05.1945 Лужицкий национальный комитет в Праге и восстановленная Домовина создали Национальный совет, который вновь выступил с требованием отделения Лужицы от Германии (в 1947 году оно было снято). В послевоенный период наблюдался резкий рост немецкого населения Лужицы за счёт переселенцев из Польши и Чехословакии. Власти Восточной Германии, интегрируя Лужичан в политическую систему, в то же время предоставляли им широкую культурную автономию: в 1948-1950 принят т. н. Серболужицкий закон, территория Лужицы официально объявлена двуязычной, возобновлены или созданы заново серболужицкие культурные и научные учреждения, школы, СМИ. В ноябре 1989 года было созвано серболужицкое Национальное собрание. Культурные права Лужичан были подтверждены законами Бранденбурга (1994) и Саксонии (1999), в 1999 году создан Фонд серболужицкого народа. Серболужицкая культура и лужицкий язык лучше сохраняются среди католиков, живущих компактно между городами Будишин, Каменц и Хойерсверда (Войерецы) и составляющих здесь большинство населения.
Традиционная культура типична для народов Центр. Европы. Выращивали рожь, картофель, капусту, сахарную свёклу, лён, фрукты. Традиционные ремёсла - ткачество, набойка ткани, вышивка, плетение кружев, гончарство, изготовление пряничных досок и др. В районе между Войерецей в округе Бауцен и Шлайфе (Слепо) в округе Гёрлиц сохранилась деревянная церковная архитектура. Древнейший тип поселения - круговой планировки, позднее распространяется кучевая планировка, известна также уличная, в Нижней Лужице - хутора. Дом и хозяйственные постройки окружают замкнутый, с высокими воротами (Верхняя Лужица), или незамкнутый (Нижняя Лужица) двор; в Шпревальде (Блота) усадьбы расположены вдоль каналов, у каждого дома имеется своя пристань. В районе Шпревальда и Лужицкого леса встречается древнейший тип жилища - срубный одноэтажный дом на каменном фундаменте, крытый соломой, объединяющий жилые и хозяйств. помещения. В Верхней Лужице распространены дома фахверковой и срубно-фахверковой конструкций. Дома имели трёхчастное деление: к жилой комнате примыкали сени и кухня.
Выделяют 4 основных варианта традиционного женского костюма: католический (у католиков в районе между Каменцем и Будишином), войерецкий, слепянский и нижнелужицкий. Включает шерстяную юбку в сборку (в католическом варианте - длинную чёрную, в слепянском - длиной до колен), рубаху с короткими рукавами, корсаж (в католическом и слепянском костюме - пришитый к юбке), передник, косынку на плечах; нижнелужицкий костюм отличается обилием ажурного шитья. Католический и войерецкий головной убор - маленький чепец (у католичек - чёрный) на затылке, завязывающийся под подбородком, с двумя широкими лентами длиной до колен; слепянский - два чепца, верхний - кружевной; нижнелужицкий - белый, сложной формы с широкими крыльями (лапа). Традиционный мужская одежда близка к немецкому костюму Саксонии и Бранденбурга.
В лужицкой кухне ощущается немецкое влияние. Традиционные блюда - свадебный суп (с крошеным яйцом и мясными фрикадельками), говядина с хреном, свинина в горчичном соусе (гарнир - тушёная кислая белая или красная капуста), творог в льняном масле с луком и картофелем.
Для Нижней Лужицы характерны масленичные костюмированные шествия (цампрованье), обычай «обрывания петуха» (первоначально в связи с праздником урожая); для католиков Верхней Лужицы - обычаи «птичьей свадьбы» (25 января), «сожжения ведьм» (в Вальпургиеву ночь - 30 апреля), пасхальная кавалькада («езда крестоносцев»); для всех Лужичан - расписывание пасхальных писанок, установка майского дерева и др. Система терминов родства ранее бифуркативно-линейного, ныне - линейного типа; сиблинги делятся по полу.
Народная музыка (вокальная, инструментальная) близка чешской, польской, немецкой; характерна диатоника (преобладает мажор). Распространена ансамблевая игра, в т. ч. сопровождающая танцы; основные музыкальные инструменты: волынки типа мюзета - козёл (большая) и мехава (маленькая), язычковый инструмент с двойной тростью таракава, скрипки хусле (обычные и маленькие). Первые записи и публикации народных мелодий сделаны в XVIII веке, в начале 1840-х годов в Будишине изданы первые сборники народных песен. Основоположник профессиональной музыки - К. А. Коцор, организатор регулярного фестиваля лужицкой национальной музыки (1845), автор первой национальной оперы «Якуб и Ката» (1861). Среди других композиторов XX века - Б.Кравц, К. Карнавка, Ю. Винар, Я. Рауп, Я. Буланк, Х. Нагель. В 1952 году основан Государственный ансамбль лужицкой народной культуры (хор, оркестр, танцевальная группа). В 1862 году по инициативе поэта Я. Чеслы в Будишине состоялось первое театральное представление, после чего любительский театр получил большое распространение (в годы фашистской диктатуры был запрещён, после 1945 года вновь распространился). В 1948 году в Будишине был открыт передвижной театр «Сорбише фольксбюне», который в 1963 году слился с немецким государственным театром, образовав «Дойч-сорбишес фолькстеатер». В 1972 гду поставлен 1-й лужицкий балет «Крестьянская легенда, или Девушка Ганка» Д. Новки. Получили известность лужицкие драматурги Ю. Брезан, Ю. Вьела- Кубщчан, Я. Краян, М. Кубашец.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)