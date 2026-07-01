ЛУЖИЦА
ЛУЖИЦА - историческая область в Центральной Европе на территории современных земель ФРГ Бранденбург [окр. Верхний Шпревальд-Лаузиц (Лужица)] и Саксония (округа Гёрлиц и Бауцен), а также Нижнесилезского и Любушского воеводств Польши, район расселения лужичан.
(Нем. Lausitz, нижнелужицкое Łužyca, верхнелужицкое Łužica, польск. Łużyce, чеш. Lužice). Подразделяется на Нижнюю и Верхнюю Лужицу Полабские славяне [лужичане, гломачи, сербы (сорбы), мильчане] заселили территорию Лужицы после 600 года. К X веку они были покорены германскими князьями, а их земли включены в состав Восточной марки. В 965 году при её делении на территории Нижней Лужицы была создана Лужицкая (Сорбская) марка, Верхняя Лужица вошла в маркграфство Майсен. В XI веке на власть в лужицких землях, наряду со Священной Римской империей, претендовало также польское государство. Нижняя Лужица находилась с начала XII века во владении Веттинов, затем, недолгое время, - Виттельсбахов. Последние продали её в 1368 году Люксембургам, в результате чего она отошла к королевству Богемия. Верхняя Лужица с 1253года - в составе маркграфства Бранденбург, но в 1319 году также отошла к Богемии. С 1526 года обе части Лужицы находились под властью Габсбургов, с 1635 года - саксонского курфюрста. В 1815 году Нижняя Лужица и северная часть Верхней Лужицы отошли к Пруссии, остальная часть Верхней Лужицы осталась в Саксонии. С 1871 года вся Лужица была в составе единого германского государства. После 2-й мировой войны Верхняя Лужица и большая часть Нижней Лужицы оказались в ГДР (земли лужичан восточнее реки Нейсе отошли к Польше), а после объединения Германии в 1990 году - в ФРГ.