ЛУЖИЦА

ЛУЖИЦА - ис­то­рическая об­ласть в Центральной Ев­ро­пе на тер­ри­то­рии современных зе­мель ФРГ Бран­ден­бург [окр. Верх­ний Шпре­вальд-Лау­зиц (Лу­жи­ца)] и Сак­со­ния (ок­ру­га Гёр­лиц и Бау­цен), а так­же Ниж­не­си­лез­ско­го и Лю­буш­ско­го вое­водств Поль­ши, рай­он рас­се­ле­ния лу­жи­чан.

(Нем. Lausitz, ниж­не­лу­жиц­кое Łu­žyca, верх­не­лу­жиц­кое Łužica, польск. Łużyce, чеш. Lužice). Под­раз­де­ля­ет­ся на Ниж­нюю и Верх­нюю Лужицу По­лаб­ские славяне [лу­жи­ча­не, гло­ма­чи, сер­бы (сор­бы), миль­ча­не] за­се­ли­ли тер­ри­то­рию Лужицы по­сле 600 года. К X веку они бы­ли по­ко­ре­ны германскими князь­я­ми, а их зем­ли вклю­че­ны в со­став Восточной мар­ки. В 965 году при её де­ле­нии на тер­ри­то­рии Ниж­ней Лужицы бы­ла соз­да­на Лу­жиц­кая (Сорб­ская) мар­ка, Верх­няя Лужица во­шла в марк­граф­ст­во Май­сен. В XI веке на власть в лу­жиц­ких зем­лях, на­ря­ду со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей , пре­тен­до­ва­ло так­же польское го­су­дар­ст­во. Ниж­няя Лужица на­хо­ди­лась с начала XII века во вла­де­нии Вет­ти­нов, за­тем, не­дол­гое вре­мя, - Вит­тельс­ба­хов. По­след­ние про­да­ли её в 1368 году Люк­сем­бур­гам, в ре­зуль­та­те че­го она ото­шла к ко­ро­лев­ст­ву Бо­ге­мия. Верх­няя Лужица с 1253года - в со­ста­ве марк­граф­ст­ва Бран­ден­бург, но в 1319 году так­же ото­шла к Бо­гемии. С 1526 года обе час­ти Лужицы на­хо­ди­лись под вла­стью Габс­бур­гов, с 1635 года - сак­сон­ско­го кур­фюр­ста . В 1815 году Ниж­няя Лужица и северная часть Верхней Лужицы ото­шли к Прус­сии, остальная часть Верх­ней Лужицы ос­та­лась в Сак­со­нии. С 1871 года вся Лужица бы­ла в со­ста­ве еди­но­го германского го­су­дар­ст­ва. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны Верх­няя Лужица и большая часть Ниж­ней Лужицы ока­за­лись в ГДР (зем­ли лу­жи­чан вос­точ­нее реки Ней­се ото­шли к Поль­ше), а по­сле объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии в 1990 году - в ФРГ.

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