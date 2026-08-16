ЛУВЕ ДЕ КУВРЕ ЖАН БАТИСТ

ЛУВЕ ДЕ КУВРЕ (Louvet de Couvray) ЖАН БАТИСТ - французсий пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Сын тор­гов­ца. Ак­тив­ный уча­ст­ник Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века. Из­да­вал га­зе­ты, пи­сал пам­фле­ты. Со­сто­ял в Клу­бе яко­бин­цев, в 1792 году из­бран в Кон­вент, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке су­деб­но­го про­цес­са над Лю­до­ви­ком XVI . Сбли­зив­шись с жи­рон­ди­ста­ми , вы­сту­пил про­тив по­ли­ти­ки М. Ро­бес­пь­е­ра, из-за че­го был вы­ну­ж­ден бе­жать из Па­ри­жа. По­сле па­де­ния яко­бин­ской дик­та­ту­ры воз­вра­тил­ся в Па­риж, в 1795 году вновь член, а за­тем пред­се­да­тель Кон­вен­та, вёл ожес­то­чён­ную по­ле­ми­ку с роя­ли­ста­ми. Ав­тор ро­ма­нов «Один год из жиз­ни ка­ва­ле­ра Фоб­ла­за...» («Une ann ́ee de la vie du chevalier de Faublas...», 1787), «Шесть не­дель из жиз­ни ка­ва­ле­ра Фоб­ла­за» («Six se­mai­nes de la vie du chevalier de Faublas», 1788), «По­след­ние лю­бов­ные по­хо­ж­де­ния ка­ва­ле­ра Фоб­ла­за» («La fin des amours du chevalier de Faublas», 1790; пол­ное издание всех романов - т. 1-5, 1791; русский перевод при уча­стии И. А. Кры­ло­ва, 1792-1796), в ко­то­рых вы­вел тип не спо­соб­но­го со­про­тив­лять­ся со­блаз­нам юно­ши, при­вле­ка­тель­ная внеш­ность ко­то­ро­го (имя пер­со­на­жа пе­ре­кли­ка­ет­ся с Ло­ве­ла­сом - ге­ро­ем ро­ма­на «Кла­рис­са» С. Ри­чард­со­на) об­лег­ча­ет про­ник­но­ве­ние в жен­ские бу­дуа­ры. Ха­рак­тер­ные для три­ло­гии фри­воль­ные сце­ны в ду­хе ро­ко­ко, мо­ра­ли­стические раз­мыш­ле­ния, сен­ти­мен­таль­ная ис­то­рия влю­б­лён­но­сти обес­пе­чи­ли ус­пех и по­ро­ди­ли мно­го­численные под­ра­жа­ния; по мо­ти­вам ро­ма­нов бы­ли соз­да­ны опе­ры «Ло­до­ис­ка» Л. Ке­ру­би­ни и Р. Крей­це­ра (обе - 1791). Сре­ди других про­из­ве­де­ний Луве де Кувре - на­прав­лен­ный про­тив це­ли­ба­та свя­щен­ни­ков по­ли­тический ро­ман «Эми­ли де Вар­мон, или Не­об­хо­ди­мый раз­вод и по­хо­ж­де­ния кю­ре Се­ве­на» («Émilie de Varmont, ou Le divorce nécessaire et les amours du curé Sévin», 1791), ме­муа­ры, пье­сы.

Сочинения:

Les amours du chevalier de Faublas. 2 ́ed. P., 2008;

Лю­бов­ные по­хо­ж­де­ния ше­ва­лье де Фоб­ла­за. М., 2008.