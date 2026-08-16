ЛУТФУЛЛИН АХМАТ ФАТКУЛЛОВИЧ
ЛУТФУЛЛИН АХМАТ ФАТКУЛЛОВИЧ - российский живописец, народный художник СССР (1989), действительный член РАХ (1997), почетный член АН Республики Башкортостан (1992).
Учился в Ленинградском архитектурно-художественном училище (1945-1948), Театрально-художественное училище в Уфе (1949-1951) и Художественном институте Литовской ССР в Вильнюсе (1951-1955). Жил в Уфе. Автор тематических композиций, посвящённых истории и современной жизни Башкирии [«Праздник в ауле. 1930-е годы», «Три женщины» (обе - 1969, Башкирский художественный музей, Уфа), «Проводы на фронт» (1973, Министерство культуры РФ), «Сабантуй» (1977-1980, Башкирский художественный музей), «Судьба» (1999) и др.], портретов (в т. ч. М. Карима, 1981), натюрмортов. Творчеству Лутфуллина свойственны композиционная строгость, эмоциональность, этнографическая достоверность деталей.