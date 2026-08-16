ЛУТФУЛЛИН АХМАТ ФАТКУЛЛОВИЧ

ЛУТФУЛЛИН АХМАТ ФАТКУЛЛОВИЧ - российский жи­во­пи­сец , народный художник СССР (1989), действительный член РАХ (1997), почетный член АН Рес­пуб­ли­ки Баш­кор­то­стан (1992).

Учил­ся в Ле­нинградском ар­хитектурно-ху­дожественном училище (1945-1948), Те­ат­раль­но-ху­дожественное училище в Уфе (1949-1951) и Ху­дожественном институте Ли­тов­ской ССР в Виль­ню­се (1951-1955). Жил в Уфе. Ав­тор те­ма­тических ком­по­зи­ций, по­свя­щён­ных ис­то­рии и современной жиз­ни Баш­ки­рии [«Празд­ник в ау­ле. 1930-е го­ды», «Три жен­щи­ны» (обе - 1969, Башкирский ху­дожественный му­зей, Уфа), «Про­во­ды на фронт» (1973, Министерство куль­ту­ры РФ), «Са­бан­туй» (1977-1980, Башкирский ху­дожественный му­зей), «Судь­ба» (1999) и др.], порт­ре­тов (в т. ч. М. Ка­ри­ма, 1981), на­тюр­мор­тов. Твор­че­ст­ву Лутфуллина свой­ст­вен­ны ком­по­зи­ци­он­ная стро­гость, эмо­цио­наль­ность, эт­но­гра­фическая дос­то­вер­ность де­та­лей.