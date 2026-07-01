ЛУТФИ
ЛУТФИ - узбекский поэт-лирик.
Писал на староузбекском языке и фарси. Испытал влияние суфийского поэта Кемала Худжанди и Хафиза. Сохранились диван узбекских газелей и касыд, а также романтическая поэма «Гуль и Навруз» (1411-1412, на староузбекском языке; русский перевод 1959) - переложение одноим. поэмы персидского поэта Джалала Табиба (1333). В основе поэмы - сюжет о двух влюблённых, соединяющихся после многих испытаний. Для лирики Лутфи характерно использование редифа, аллитерации, ассонансов, стилистических приёмов устного народного творчества. Многие стихи Лутфи стали народными песнями. Автор несохранившегося перевода исторической поэмы о деяниях Тимура «Книга побед» («Зафар-наме») Шарафа Ад-Дина Али Язди. Творчество Лутфи оказало заметное влияние на развитие узбекской поэзии.
Сочинения:
Лирика. Гуль и Навруз. М., 1961;
Ты моя любимая: Газели. Рубаи. Фарды. Четверостишия. Поэма «Гюль и Навруз». Таш., 1987 (на узбекском языке).