ЛУТФИ

ЛУТФИ - узбекский по­эт-ли­рик.

Пи­сал на ста­ро­узбек­ском языке и фар­си. Ис­пы­тал влия­ние су­фий­ско­го по­эта Ке­ма­ла Худ­жан­ди и Ха­фи­за. Со­хра­ни­лись ди­ван узбекских га­зе­лей и ка­сыд, а так­же ро­ман­тическая по­эма «Гуль и Нав­руз» (1411-1412, на ста­ро­уз­бек­ском языке; русский перевод 1959) - пе­ре­ло­же­ние од­но­им. по­эмы персидского по­эта Джа­ла­ла Та­би­ба (1333). В ос­но­ве по­эмы - сю­жет о двух влюб­лён­ных, со­еди­няю­щих­ся по­сле мно­гих ис­пы­та­ний. Для ли­ри­ки Лутфи ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ре­ди­фа, ал­ли­те­ра­ции, ас­со­нан­сов, сти­ли­стических при­ё­мов уст­но­го народного твор­че­ст­ва. Мно­гие сти­хи Лутфи ста­ли на­род­ны­ми пес­ня­ми. Ав­тор несо­хра­нив­ше­го­ся пе­ре­во­да ис­то­рической по­эмы о дея­ни­ях Ти­му­ра «Кни­га по­бед» («За­фар-на­ме») Ша­ра­фа Ад-Ди­на Али Яз­ди. Твор­че­ст­во Лутфи ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие узбекской по­эзии.

Сочинения:

Ли­ри­ка. Гуль и Нав­руз. М., 1961;

Ты моя лю­би­мая: Га­зе­ли. Ру­баи. Фар­ды. Чет­ве­ро­сти­шия. По­эма «Гюль и Нав­руз». Таш., 1987 (на узбекском языке).