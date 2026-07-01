ЛУШАНЬ
ЛУШАНЬ - национальный парк близ города Цзюцзян (провинции Цзянси, Китай).
На севере примыкает к южному берегу реки Янцзы, на востоке - к озеру Поянху. Площадь 500 км2. Расположен в гористой местности; самый высокий пик Даханьян - 1474 м над уровнем моря. Несколько геотермальных источников, о целебных свойствах которых сообщалось в классическом труде «Бэньцао ганму» Ли Шичжэня (1518-1593). Богатая растительность (около 3400 видов) способствовала тому, что в 1934 году был основан Лушаньский ботанический сад. Представлено свыше 170 видов птиц, в т. ч. уникальный белый журавль; редкие виды животных: панголин, гигантская саламандра, золотистая обезьяна. Природа Лушаня издавна привлекала отшельников, монахов, художников. Свыше 4000 стихотворений посвящены краю Се Линъюнем, Тао Юаньмином, Ли Бо, Бо Цзюйи, Оуян Сю, Су Ши и др. Первый буддийский монастырь Дунлиньсы, относившийся к школе «Чистой земли», основал в 391 году закононаставник Хуэй Юань (334-416); первый даосский монастырь - учитель Лу Сюцзин (406-477), который внёс большой вклад в оформление канона «Дао цзан» («Сокровищница дао»). В 940 году была основана конфуцианская академия Байлудун, значительно расширенная Чжу Си. При династиях Мин (1368-1644) и Цин (1644-1912) к храмам традиционных китайских религий добавились мечети и христианские церкви. Построенные иностранцами около 600 частных вилл в XX веке нередко служили резиденциями для политиков и местом принятия ряда важных политических решений. Многие исторические памятники музеефицированы. Лушань - один из 28 геопарков ЮНЕСКО, также включён в список Всемирного наследия.