ЛУШАНЬ

ЛУШАНЬ - на­цио­наль­ный парк близ города Цзю­ц­зян (провинции Цзян­си, Ки­тай ).

На се­ве­ре при­мы­ка­ет к южному бе­ре­гу реки Янц­зы, на вос­то­ке - к озеру По­ян­ху. Площадь 500 км2. Рас­по­ло­жен в го­ри­стой ме­ст­но­сти; са­мый вы­со­кий пик Да­хань­ян - 1474 м над уров­нем мо­ря. Несколько гео­тер­маль­ных ис­точ­ни­ков, о це­леб­ных свой­ст­вах ко­то­рых со­об­ща­лось в клас­сическом тру­де «Бэнь­цао ган­му» Ли Шич­жэ­ня (1518-1593). Бо­га­тая рас­ти­тель­ность (около 3400 ви­дов) спо­соб­ст­во­ва­ла то­му, что в 1934 году был ос­но­ван Лу­шань­ский бо­та­нический сад. Пред­став­ле­но свыше 170 ви­дов птиц, в т. ч. уни­каль­ный бе­лый жу­равль; ред­кие ви­ды жи­вот­ных: пан­го­лин, ги­гант­ская са­ла­ман­д­ра, зо­ло­ти­стая обезь­я­на. При­ро­да Лушаня из­дав­на при­вле­ка­ла от­шель­ни­ков, мо­на­хов, ху­дож­ни­ков . Свыше 4000 сти­хо­тво­ре­ний по­свя­ще­ны краю Се Линъ­ю­нем, Тао Юань­ми­ном, Ли Бо , Бо Цзюйи, Оу­ян Сю, Су Ши и др. Пер­вый буд­дий­ский монастырь Дун­линь­сы, от­но­сив­ший­ся к шко­ле «Чис­той зем­ли», ос­но­вал в 391 году за­ко­но­на­став­ник Ху­эй Юань (334-416); пер­вый да­ос­ский мо­на­стырь - учи­тель Лу Сюц­зин (406-477), ко­то­рый внёс боль­шой вклад в оформ­ле­ние ка­но­на «Дао цзан» («Со­кро­вищ­ни­ца дао»). В 940 году бы­ла ос­но­ва­на кон­фу­ци­ан­ская ака­де­мия Бай­лу­дун, зна­чи­тель­но рас­ши­рен­ная Чжу Си. При ди­на­сти­ях Мин (1368-1644) и Цин (1644-1912) к хра­мам тра­диционных китайских ре­ли­гий до­ба­ви­лись ме­че­ти и хри­сти­ан­ские церк­ви. По­стро­ен­ные ино­стран­ца­ми около 600 ча­ст­ных вилл в XX веке не­ред­ко слу­жи­ли ре­зи­ден­ция­ми для по­ли­ти­ков и ме­стом при­ня­тия ря­да важ­ных по­ли­тических ре­ше­ний. Мно­гие ис­то­рические па­мят­ни­ки му­зее­фи­ци­ро­ва­ны. Лушань - один из 28 гео­пар­ков ЮНЕСКО, так­же вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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