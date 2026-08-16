ЛУСАКА

Луса́ка — столица Замбии . Численность населения — около 2,64 млн человек (2019). Основана в 1905 британцами на месте одноименной деревни. Столица протектората Северная Родезия с 1935. После образования Федерации Родезии и Ньясаленда в 1953 являлась центром антиколониального движения, которое привело к независимости Замбии. Один из самых быстрорастущих городов Юга Африки. Л. — место расположения президента, правительства и Национальной ассамблеи Замбии. Население занято на предприятиях легкой и перерабатывающей промышленности и в сфере услуг. В Л. расположены Университет Замбии и Национальный музей.

Лит. : Oberschall A. Lusaka Market Vendors: Then and Now // Urban Anthropology. Vol. 1 № 1 (1972). P. 107—123; Collins J. Lusaka: Urban Planning in a British Colony, 1931—1964 // Shaping an Urban World / Ed. by G. E. Cherry. London, 1980; Shamilupa Kalapula E. Electrification of peri-urban areas in Lusaka, Zambia // Geography. Vol. 72. № 3 (June 1987).