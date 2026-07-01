ЛУРИЯ ИЦХАК БЕН ШЛОМО АШКЕНАЗИ

ЛУРИЯ ИЦХАК БЕН ШЛОМО АШКЕНАЗИ - один из круп­ней­ших иу­дей­ских каб­ба­ли­стов, ро­до­на­чаль­ник так называемой лу­ри­ан­ской каб­ба­лы .

(Ак­ро­ним Ари - «аш­ке­на­зи раб­би Иц­хак»). Све­де­ния о жиз­ни Лурия со­дер­жат­ся в тек­стах, соз­дан­ных его уче­ни­ка­ми в пер­вое де­ся­ти­ле­тие по­сле его смер­ти, а так­же в со­хра­нён­ных уче­ни­ка­ми сборниках на­став­ле­ний Лурия. Ве­ро­ят­но, дет­ст­во и юность Лурия. про­шли в Егип­те , где он учил­ся у из­вест­но­го зна­то­ка Га­ла­хи и каб­ба­лы Да­ви­да бен Шло­мо ибн Аби Зим­ра и его уче­ни­ка Бе­ца­ле­ля Аш­ке­на­зи. Несколько лет про­вёл в уе­ди­не­нии на острове Эр-Ро­да (на реке Нил), за­ни­ма­ясь мис­тическими прак­ти­ка­ми. В 1569 году по­се­лил­ся с семь­ёй в Цфа­те (Верх­няя Га­ли­лея), где изу­чал каб­ба­лу у М. Кор­до­ве­ро. То­гда же Лурия на­чал пре­по­да­вать собственную вер­сию каб­ба­лы, про­ник­ну­тую мес­си­ан­ски­ми и эс­ха­то­ло­гическими мо­ти­ва­ми. Соз­дал эзо­те­рический кру­жок (около 30 человек), чле­ны ко­то­ро­го за­ни­ма­лись изу­че­ни­ем как За­ко­на, так и эзо­те­рических тра­ди­ций, а так­же эзо­те­рическими прак­ти­ка­ми. Лурия чи­тал про­по­ве­ди в аш­ке­наз­ской си­на­го­ге в Цфа­те, хо­тя обыч­но от­ка­зы­вал­ся пуб­лич­но вы­сту­пать на ре­лигиозные те­мы. Пу­те­ше­ст­во­вал с бли­жай­ши­ми уче­ни­ка­ми по ок­ре­ст­но­стям Цфа­та, ука­зы­вая не­из­вест­ные за­хо­ро­не­ния свя­тых учи­те­лей, об­на­ру­жен­ные им при по­мо­щи ду­хов­ной ин­туи­ции или бла­го­да­ря от­кро­ве­нию. В этот пе­ри­од Лурия при­об­рёл из­вест­ность как че­ло­век, об­ла­даю­щий «свя­тым ду­хом» или удо­сто­ен­ный «от­кро­ве­ния Илии». На­став­ляя уче­ни­ков в каб­ба­ле, Лурия да­вал ме­то­ды об­ще­ния с ду­ша­ми пра­вед­ни­ков (цад­ди­ким) - при по­мо­щи прак­ти­ки «объ­е­ди­не­ния» сфи­рот (см. в статье Каб­ба­ла), уп­раж­не­ний по кон­цен­тра­ции на оп­ре­де­лён­ных Бо­же­ст­вен­ных име­нах и их ком­би­на­ци­ях, и в осо­бен­но­сти че­рез дос­ти­же­ние осо­бо­го ме­ди­та­тив­но­го со­стоя­ния-кон­цен­тра­ции во вре­мя мо­лит­вы и при ис­пол­не­нии ре­лиг. за­по­ве­дей (ка­ва­на). Пе­ри­од дея­тель­но­сти Лурии в Цфа­те был срав­ни­тель­но ко­рот­ким, он умер во вре­мя эпи­де­мии чу­мы. Его мо­ги­ла яв­ля­ет­ся ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва .

Лурия за­пи­сал лишь ма­лую часть сво­его уче­ния, не по­зво­лял его про­па­ган­ди­ро­вать, со­хра­няя его в тай­не. Хо­тя со­чи­не­ния лу­ри­ан­ской каб­ба­лы обо­зна­ча­ют­ся каб­ба­ли­ста­ми как «со­чи­не­ния Лурии», в дей­ст­ви­тель­но­сти они яв­ля­ют­ся ра­бо­та­ми уче­ни­ков Лурии и их по­сле­до­ва­те­лей и со­став­ля­ют об­шир­ную литературу. Большая часть со­чи­не­ний ос­та­ва­лась в ру­ко­пис­ном ви­де, лишь не­мно­гие бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в пе­ри­од ме­ж­ду 1572 и 1650 годами. Наи­бо­лее из­вес­тен трак­тат «Дре­во жиз­ни», на­пи­сан­ный Х. Ви­та­лом, са­мым зна­ме­ни­тым уче­ни­ком Лу­рии.

Лурия вы­дви­нул ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию тво­ре­ния и раз­ви­тия ми­ро­зда­ния, ко­то­рая вклю­ча­ет 3 эта­па: са­мо­со­кра­ще­ние Бо­же­ст­ва (цим­цум), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го об­ра­зу­ет­ся ме­сто для тво­ре­ния ми­ра; ис­те­че­ние («эма­на­ция») Бо­же­ст­вен­но­го све­та, в хо­де ко­то­ро­го про­ис­хо­дит кос­мическая ка­та­ст­ро­фа («раз­бие­ние со­су­дов») - свет рас­пы­ля­ет­ся на ис­кры, а в мир про­ни­ка­ет тьма (зло и стра­да­ние); ис­прав­ле­ние струк­ту­ры ми­ро­зда­ния и при­ве­де­ние его в со­вер­шен­ное со­стоя­ние в со­от­вет­ст­вии с пер­во­на­чаль­ным за­мыс­лом Твор­ца (ти­кун олам). Лурия ви­дел от­ра­же­ние этих со­бы­тий в еврейской ис­то­рии: «раз­бие­нию со­су­дов» со­от­вет­ст­ву­ет раз­ру­ше­ние Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма и из­гна­ние ев­ре­ев (га­лут), а рас­сы­пав­шие­ся во тьме ис­кры Бо­же­ст­вен­но­го све­та - рас­сея­ние ев­ре­ев сре­ди на­ро­дов. Ко­неч­ная цель тво­ре­ния и за­вер­ше­ние про­цес­са ти­кун, то­ж­де­ст­вен­ное ос­во­бо­ж­де­нию и спа­се­нию, пря­мо за­ви­сят от че­ло­ве­ка. В этом со­сто­ит тес­ная связь ме­ж­ду док­три­ной ти­кун и ре­лигиозной и мис­тической дея­тель­но­стью че­ло­ве­ка, ко­то­рый дол­жен пре­одо­леть не толь­ко ис­то­рическое из­гна­ние еврейского на­ро­да, но и мис­тическое из­гна­ние Бо­же­ст­вен­но­го при­сут­ст­вия (Шхи­ны), вы­зван­ное «раз­бие­ни­ем со­су­дов».

Лурия про­сла­вил­ся как по­эт. Сра­зу по­сле его смер­ти бы­ло опуб­ли­ко­ва­но со­б­ра­ние его ли­тур­гических гим­нов, наи­бо­лее из­вест­ны 3 гим­на для суб­бот­ней тра­пе­зы, вклю­чён­ные в боль­шин­ст­во мо­лит­вен­ни­ков.

Уче­ние Лурии ока­за­ло влия­ние на еврейские мис­тические уче­ния в по­сле­дую­щие ве­ка, в ча­ст­но­сти под­го­то­ви­ло поч­ву для воз­ник­но­ве­ния саб­ба­ти­ан­ст­ва (см. Саб­ба­тай) и ха­си­диз­ма.