ЛУРИЯ ИЦХАК БЕН ШЛОМО АШКЕНАЗИ
ЛУРИЯ ИЦХАК БЕН ШЛОМО АШКЕНАЗИ - один из крупнейших иудейских каббалистов, родоначальник так называемой лурианской каббалы.
(Акроним Ари - «ашкенази рабби Ицхак»). Сведения о жизни Лурия содержатся в текстах, созданных его учениками в первое десятилетие после его смерти, а также в сохранённых учениками сборниках наставлений Лурия. Вероятно, детство и юность Лурия. прошли в Египте, где он учился у известного знатока Галахи и каббалы Давида бен Шломо ибн Аби Зимра и его ученика Бецалеля Ашкенази. Несколько лет провёл в уединении на острове Эр-Рода (на реке Нил), занимаясь мистическими практиками. В 1569 году поселился с семьёй в Цфате (Верхняя Галилея), где изучал каббалу у М. Кордоверо. Тогда же Лурия начал преподавать собственную версию каббалы, проникнутую мессианскими и эсхатологическими мотивами. Создал эзотерический кружок (около 30 человек), члены которого занимались изучением как Закона, так и эзотерических традиций, а также эзотерическими практиками. Лурия читал проповеди в ашкеназской синагоге в Цфате, хотя обычно отказывался публично выступать на религиозные темы. Путешествовал с ближайшими учениками по окрестностям Цфата, указывая неизвестные захоронения святых учителей, обнаруженные им при помощи духовной интуиции или благодаря откровению. В этот период Лурия приобрёл известность как человек, обладающий «святым духом» или удостоенный «откровения Илии». Наставляя учеников в каббале, Лурия давал методы общения с душами праведников (цаддиким) - при помощи практики «объединения» сфирот (см. в статье Каббала), упражнений по концентрации на определённых Божественных именах и их комбинациях, и в особенности через достижение особого медитативного состояния-концентрации во время молитвы и при исполнении религ. заповедей (кавана). Период деятельности Лурии в Цфате был сравнительно коротким, он умер во время эпидемии чумы. Его могила является местом паломничества.
Лурия записал лишь малую часть своего учения, не позволял его пропагандировать, сохраняя его в тайне. Хотя сочинения лурианской каббалы обозначаются каббалистами как «сочинения Лурии», в действительности они являются работами учеников Лурии и их последователей и составляют обширную литературу. Большая часть сочинений оставалась в рукописном виде, лишь немногие были опубликованы в период между 1572 и 1650 годами. Наиболее известен трактат «Древо жизни», написанный Х. Виталом, самым знаменитым учеником Лурии.
Лурия выдвинул оригинальную концепцию творения и развития мироздания, которая включает 3 этапа: самосокращение Божества (цимцум), в результате которого образуется место для творения мира; истечение («эманация») Божественного света, в ходе которого происходит космическая катастрофа («разбиение сосудов») - свет распыляется на искры, а в мир проникает тьма (зло и страдание); исправление структуры мироздания и приведение его в совершенное состояние в соответствии с первоначальным замыслом Творца (тикун олам). Лурия видел отражение этих событий в еврейской истории: «разбиению сосудов» соответствует разрушение Иерусалимского храма и изгнание евреев (галут), а рассыпавшиеся во тьме искры Божественного света - рассеяние евреев среди народов. Конечная цель творения и завершение процесса тикун, тождественное освобождению и спасению, прямо зависят от человека. В этом состоит тесная связь между доктриной тикун и религиозной и мистической деятельностью человека, который должен преодолеть не только историческое изгнание еврейского народа, но и мистическое изгнание Божественного присутствия (Шхины), вызванное «разбиением сосудов».
Лурия прославился как поэт. Сразу после его смерти было опубликовано собрание его литургических гимнов, наиболее известны 3 гимна для субботней трапезы, включённые в большинство молитвенников.
Учение Лурии оказало влияние на еврейские мистические учения в последующие века, в частности подготовило почву для возникновения саббатианства (см. Саббатай) и хасидизма.