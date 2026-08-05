ЛУРИЯ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

Русский невропатолог и психолог. Один из основоположников нейропсихологии.

Биография

Происходил из еврейской семьи врачей. Отец Роман Альбертович Лурия был частным терапевтом, мать Евгения Викторовна Хаскина работала дантистом.

В начале 1920-х годов Александр выпустился из университета Казани. Затем проходил обучение в Первом медицинском институте Москвы. С 1920-х активно занимался наукой и педагогикой, сначала в родном городе, затем в Харькове и Москве. В середине 1920-х годов познакомился с психологом Львом Выготским. Вместе они возглавили группу ученых, получивших название «круга Выготского-Лурии». До 1930 года Александр Романович входил в Русское психоаналитическое общество. В первой половине 1930-х годов он возглавлял и проводил множество исследовательских работ в Секторе психологии Психоневрологической Академии УССР, где также трудились его единомышленники из группы Выготского. В то же время Лурия сотрудничал с Москвой, работая в Медико-биологическом институте, институте экспериментальной медицины, дефектологическом институте, институте нейрохирургии и др. В 1937 году ученый получил докторскую степень по педагогике. До Великой Отечественной войны Лурия активно сотрудничал с германскими и американскими учеными-сторонниками методов гештальтпсихологии, на 1940 год намечалась его поездка в США для выступления с лекциями, однако война помешала этому.

С ее началом Александр Романович возглавил в эвакуации Кисегачский нейрохирургический госпиталь. Тогда он стал изучать солдат с травмами головы и возникшими в результате этого мозговыми дисфункциями. Для своих подопечных он придумал реабилитацию, основанную на трудотерапии. В данной работе ученому помогали многие специалисты из его «круга» (Соломон Геллерштейн, Филипп Бассин, Сусанна Рубинштейн и др.).

В 1943 году Лурия получил докторскую степень по медицине. В 1944 году возвратился в столицу, вскоре удостоившись за свои заслуги Ордена Трудового Красного Знамени. Тогда же ученый начал работу в институте нейропсихологии им. Бурденко, а с 1945 года являлся также профессором Московского государственного университета, работал на отделении психологии философского факультета, открытого незадолго до этого Сусанной Рубинштейн. После появления в университете в 1966 году самостоятельного психологического факультета Александр Романович руководил при нем кафедрой нейропсихологии и патопсихологии. С 1947-го входил в состав республиканской, а через 20 лет – всесоюзной Академии педагогических наук. Стоял у истоков весомого научного издания – «Докладов АПН РСФСР».

На протяжении всей последующей жизни Лурия не прекращал педагогической и научной работы, выпускал труды по разным областям и аспектам психологии и неврологии. Он был ученым с мировым именем. Входил в американскую Национальную Академию наук, во множество психологических обществ мира, был почетным доктором различных зарубежных университетов. В течение многих лет до самой своей смерти Александр Романович состоял в переписке с другим выдающимся нейропсихологом и невропатологом ХХ века Оливером Саксом.

Скончался ученый летом 1977 года в Москве.

Наука

Александр Лурия много внимания отдавал изучению высших психических функций человеческого мозга. Он отстаивал культурно-историческую теорию развития психики, согласно которой основную роль в факторе формирования данных функций мозга играет не столько наследственность, сколько среда и воспитание. Для своего исследования ученый сравнивал между собой развитие близнецов.

Также Лурия изучал особенности поведения детей с психическими дефектами, создав свою классификацию подобных пациентов.

Александр Романович значительно повлиял на формирование нейропсихологии как отдельной дисциплины. Основу ученый заложил, исследуя раненых во время войны. Он рассматривал влияние травм головы на психическое функционирование мозга и пришел к важному выводу о невозможности соотнести те или иные высшие психические функции с конкретными строго определенными участками мозга, о необходимости совместной работы различных мозговых зон для их продуцирования. Большой вклад внес ученый в исследование таких недугов как афазия, расстройства памяти.

Александр Романович отражал выводы своих исследований в научных работах, не потерявших своей актуальности до сих пор. Среди них «Речь и интеллект в развитии ребенка» (1927), «Травматическая афазия» (1947), «Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста)» (1968), «Основы нейропсихологии» (1973), «Основные проблемы нейролингвистики» (1976) и др.