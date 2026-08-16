ЛУРИСТАНСКИЕ БРОНЗЫ

ЛУРИСТАНСКИЕ БРОНЗЫ (Лу­ре­стан­ские брон­зы) - на­ход­ки, свя­зан­ные с ар­хео­ло­гическими куль­ту­ра­ми брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков в центральной час­ти гор За­грос на тер­ри­то­рии ис­то­рической области Лу­ре­стан (Лу­ри­стан; юго-за­пад современного Ира­на).

В уз­ком зна­че­нии - на­бор на­хо­док брон­зо­вой пла­сти­ки ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в этом ре­гио­не. Пер­вые на­ход­ки (из­вест­ны с 1928 года) сде­ла­ны ме­ст­ны­ми кла­до­ис­ка­те­ля­ми. В даль­ней­шем ре­зуль­та­ты гра­би­тель­ских рас­ко­пок ока­за­лись в со­б­ра­ни­ях боль­шин­ст­ва круп­ней­ших му­зе­ев ми­ра и по­лу­чи­ли ши­ро­кую из­вест­ность. На­учные рас­коп­ки про­во­ди­лись Бельгийской ар­хео­ло­гичесой мис­си­ей под руководством Л. Ван­ден Бер­ге в 1965-1979 годы и другими экспедициями.

Древ­ней­шие мо­гиль­ни­ки на территории Лу­ре­ста­на (Ха­ка­лан, Пар­чи­на) от­но­сят­ся к эне­о­ли­ту (около 4000-3700 года до н. э.). Ха­рак­тер­ны тру­по­по­ло­же­ния на спи­не в длин­ных уз­ких пря­мо­уголь­ных ямах, об­ло­жен­ных и пе­ре­кры­тых кам­ня­ми; многие мо­ги­лы бе­зын­вен­тар­ные. Встре­ча­ют­ся рас­пис­ная (ко­рич­не­во-чёр­ная или ко­рич­не­во-крас­ная гео­мет­рическая рос­пись по жёл­то­му или свет­ло-ко­рич­не­во­му ан­го­бу) ке­ра­ми­ка (мис­ки, ча­ши, в т. ч. на нож­ке, куб­ки, со­су­ды без гор­ло­ви­ны, ша­ро­вид­ные кув­ши­ны), ан­тро­по­морф­ная плас­ти­ка, ка­мен­ные со­су­ды, пе­ча­ти, бу­ла­вы, то­по­ры, мик­ро­ли­ты. Для первого этапа ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (около 2600-2400 годов до н. э.) ха­рак­тер­ны кол­лек­тив­ные гроб­ни­цы, пе­ре­кры­тые ка­мен­ны­ми пли­та­ми, мо­но­хром­ная и ко­рич­не­во-чёрная с крас­но- оран­же­вым обрамлением (с гео­мет­рическими мо­ти­ва­ми и зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми в ме­то­пах ) ке­ра­ми­ка, брон­зо­вые кин­жа­лы, втуль­ча­тые на­ко­неч­ни­ки ко­пий, пло­ские и втуль­ча­тые то­по­ры, ши­лья, со­су­ды, бу­лав­ки, на­клад­ки, брас­ле­ты, се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния, бу­сы из различных ма­те­риа­лов, ци­лин­д­рической пе­ча­ти ме­со­по­там­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. В это вре­мя Лу­ре­стан ста­но­вит­ся ис­точ­ни­ком по­сту­п­ле­ния ме­тал­ла в Ме­со­по­та­мию . На втором этапе ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (около 2400-2000 годов до н. э.) из­вест­ны и ин­ди­ви­ду­аль­ные тру­по­по­ло­же­ния в ямах, с об­ло­жен­ны­ми кам­нем 3 стен­ка­ми; кол­лек­тив­ные по­гре­бе­ния свя­зы­ва­ют с эла­ми­та­ми (см. в статье Элам), ин­ди­ви­ду­аль­ные - с ку­тия­ми. Ха­рак­тер­ны жёл­то-ко­рич­не­вая ме­со­по­там­ская и свет­лог­ли­ня­ная с крас­но-ко­рич­не­вым гео­мет­рич. ри­сун­ком ке­ра­ми­ка, брон­зо­вые че­реш­ко­вые кин­жа­лы, на­ко­неч­ни­ки ко­пий с от­кры­той втул­кой, втуль­ча­тые то­по­ры, кир­ки, тёс­ла, бу­ла­вы, брас­ле­ты, бу­лав­ки, ци­лин­д­рической пе­ча­ти. Па­мят­ни­ки сред­не­го и позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка (окоо 2000-1600 и 1600-1300/1250 годов до н. э.) в Лу­ре­ста­не ис­сле­до­ва­ны не­дос­та­точ­но.

Ха­рак­тер­ные чер­ты сти­лей брон­зо­вых из­де­лий, час­то на­зы­вае­мых Луристанскими бронзами, фор­ми­ру­ют­ся в пе­ри­од «же­лез­ный век I» (около 1300/1250-1000/900 годов до н. э.), от ко­то­ро­го не все­гда мож­но от­де­лить ма­те­риа­лы пе­рио­да «же­лез­ный век II» (около 1000/900-800/750 годов до н. э.). Мн. на­ход­ки сде­ла­ны на свя­ти­ли­щах и вне ком­плек­сов, их да­ти­ров­ка за­труд­не­на. Ха­рак­тер­ны тру­по­по­ло­же­ния в ка­мен­ных ящи­ках или скле­пах, скле­пы с мно­го­крат­ны­ми по­гре­бе­ния­ми, ке­ра­ми­ка с врез­ным ор­на­мен­том или на­ле­па­ми (ча­ши, в т. ч. на 3 нож­ках, куб­ки на под­до­не, круж­ки, со­су­ды с уш­ка­ми, кув­ши­ны, «чай­ни­ки» и др.), брон­зо­вые сосуды, в т. ч. светильники, кин­жа­лы с за­краи­на­ми на ру­ко­яти и с вее­ро­об­раз­ным на­вер­ши­ем, на­ко­неч­ни­ки ко­пий с за­гну­тым че­реш­ком, то­по­ры с за­ост­рён­ны­ми паль­це­вид­ны­ми от­ро­ст­ка­ми на обу­хе, об­клад­ки кол­ча­нов с че­кан­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, бу­лав­ки (в т. ч. с фи­гур­ным на­вер­ши­ем или на­вер­ши­ем-пла­сти­ной, ук­ра­шен­ным гео­мет­ри­че­ски­ми, зоо- и ан­тро­по­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми), брас­ле­ты, на­вер­шия «штан­дар­тов» в ви­де про­ти­во­стоя­щих жи­вот­ных, бо­жеств («по­ве­ли­те­лей зве­рей») с жи­вот­ны­ми, ан­тро­по­морф­ная пла­сти­ка, ка­мен­ные осел­ки с брон­зо­вой ру­ко­ятью в ви­де го­ло­вы или про­то­мы жи­вот­но­го. В «же­лез­ном ве­ке II» по­яв­ля­ют­ся же­лез­ные и би­ме­тал­лич. из­де­лия. Рас­цвет Луристанской бронзы от­но­сит­ся к «же­лез­но­му ве­ку III» (около 800/750-600 года до н. э.); ха­рак­тер­ны ин­ди­ви­ду­аль­ные скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния в ямах под ка­мен­ным пе­ре­кры­ти­ем и ка­мен­ные скле­пы; ке­ра­ми­ка раз­но­об­раз­ных форм (в т. ч. зоо­морф­ная) с врез­ным или рель­еф­ным де­ко­ром, брон­зо­вые бу­ла­вы, круг­лые щи­ты с вы­сту­пом в цен­тре, кол­ча­ны, клев­цы, ме­чи и кин­жа­лы с ру­ко­ятя­ми, на­ко­неч­ни­ки ко­пий с от­кры­той втул­кой и стрел, уди­ла с пса­лия­ми-пла­сти­на­ми в ви­де жи­вот­ных и коль­ца для по­водь­ев, ук­ра­шен­ные изо­бра­же­ния­ми го­ло­вы коз­ла или ба­ра­на, нож­ные и руч­ные брас­ле­ты, бу­лав­ки, фи­бу­лы с по­луцир­куль­ной или ко­лен­ча­той дуж­кой, со­су­ды (куб­ки, ча­ши, ва­зы, си­ту­лы, це­ди­ла и др.), в т. ч. ук­ра­шен­ные сю­жет­ны­ми сце­на­ми, се­реб­ря­ные и зо­ло­тые серь­ги. Ору­жие, кро­ме па­рад­но­го и ри­ту­аль­но­го, же­лез­ное. Для брон­зо­вой пла­сти­ки ха­рак­тер­ны раз­но­об­раз­ные зоо­морф­ные мо­ти­вы, в т. ч. фан­та­сти­че­ские и сти­ли­зо­ван­ные. Су­ще­ст­ву­ют ги­по­те­зы о свя­зи Луристанской бронзы с кас­си­та­ми, ким­ме­рий­ца­ми , ария­ми. Про­сле­же­ны свя­зи с искусством Кав­каза, при­чём в Лу­ре­ста­не най­де­ны ве­щи, свя­зы­вае­мые с ко­бан­ской куль­ту­рой. Ти­пич­ные для Лу­ре­ста­на из­де­лия об­на­ру­же­ны на ост­ро­вах Эгей­ско­го моря, на острове Крит, в Ита­лии. Ве­ро­ят­но, Луристанские бронзы ока­за­ли влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ски­фо-си­бир­ско­го зве­ри­но­го сти­ля.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)