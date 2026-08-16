ЛУРИСТАНСКИЕ БРОНЗЫ
ЛУРИСТАНСКИЕ БРОНЗЫ (Лурестанские бронзы) - находки, связанные с археологическими культурами бронзового и раннего железного веков в центральной части гор Загрос на территории исторической области Лурестан (Луристан; юго-запад современного Ирана).
В узком значении - набор находок бронзовой пластики раннего железного века в этом регионе. Первые находки (известны с 1928 года) сделаны местными кладоискателями. В дальнейшем результаты грабительских раскопок оказались в собраниях большинства крупнейших музеев мира и получили широкую известность. Научные раскопки проводились Бельгийской археологичесой миссией под руководством Л. Ванден Берге в 1965-1979 годы и другими экспедициями.
Древнейшие могильники на территории Лурестана (Хакалан, Парчина) относятся к энеолиту (около 4000-3700 года до н. э.). Характерны трупоположения на спине в длинных узких прямоугольных ямах, обложенных и перекрытых камнями; многие могилы безынвентарные. Встречаются расписная (коричнево-чёрная или коричнево-красная геометрическая роспись по жёлтому или светло-коричневому ангобу) керамика (миски, чаши, в т. ч. на ножке, кубки, сосуды без горловины, шаровидные кувшины), антропоморфная пластика, каменные сосуды, печати, булавы, топоры, микролиты. Для первого этапа раннего бронзового века (около 2600-2400 годов до н. э.) характерны коллективные гробницы, перекрытые каменными плитами, монохромная и коричнево-чёрная с красно- оранжевым обрамлением (с геометрическими мотивами и зооморфными изображениями в метопах) керамика, бронзовые кинжалы, втульчатые наконечники копий, плоские и втульчатые топоры, шилья, сосуды, булавки, накладки, браслеты, серебряные украшения, бусы из различных материалов, цилиндрической печати месопотамского происхождения. В это время Лурестан становится источником поступления металла в Месопотамию. На втором этапе раннего бронзового века (около 2400-2000 годов до н. э.) известны и индивидуальные трупоположения в ямах, с обложенными камнем 3 стенками; коллективные погребения связывают с эламитами (см. в статье Элам), индивидуальные - с кутиями. Характерны жёлто-коричневая месопотамская и светлоглиняная с красно-коричневым геометрич. рисунком керамика, бронзовые черешковые кинжалы, наконечники копий с открытой втулкой, втульчатые топоры, кирки, тёсла, булавы, браслеты, булавки, цилиндрической печати. Памятники среднего и позднего бронзового века (окоо 2000-1600 и 1600-1300/1250 годов до н. э.) в Лурестане исследованы недостаточно.
Характерные черты стилей бронзовых изделий, часто называемых Луристанскими бронзами, формируются в период «железный век I» (около 1300/1250-1000/900 годов до н. э.), от которого не всегда можно отделить материалы периода «железный век II» (около 1000/900-800/750 годов до н. э.). Мн. находки сделаны на святилищах и вне комплексов, их датировка затруднена. Характерны трупоположения в каменных ящиках или склепах, склепы с многократными погребениями, керамика с врезным орнаментом или налепами (чаши, в т. ч. на 3 ножках, кубки на поддоне, кружки, сосуды с ушками, кувшины, «чайники» и др.), бронзовые сосуды, в т. ч. светильники, кинжалы с закраинами на рукояти и с веерообразным навершием, наконечники копий с загнутым черешком, топоры с заострёнными пальцевидными отростками на обухе, обкладки колчанов с чеканными изображениями, булавки (в т. ч. с фигурным навершием или навершием-пластиной, украшенным геометрическими, зоо- и антропоморфными изображениями), браслеты, навершия «штандартов» в виде противостоящих животных, божеств («повелителей зверей») с животными, антропоморфная пластика, каменные оселки с бронзовой рукоятью в виде головы или протомы животного. В «железном веке II» появляются железные и биметаллич. изделия. Расцвет Луристанской бронзы относится к «железному веку III» (около 800/750-600 года до н. э.); характерны индивидуальные скорченные трупоположения в ямах под каменным перекрытием и каменные склепы; керамика разнообразных форм (в т. ч. зооморфная) с врезным или рельефным декором, бронзовые булавы, круглые щиты с выступом в центре, колчаны, клевцы, мечи и кинжалы с рукоятями, наконечники копий с открытой втулкой и стрел, удила с псалиями-пластинами в виде животных и кольца для поводьев, украшенные изображениями головы козла или барана, ножные и ручные браслеты, булавки, фибулы с полуциркульной или коленчатой дужкой, сосуды (кубки, чаши, вазы, ситулы, цедила и др.), в т. ч. украшенные сюжетными сценами, серебряные и золотые серьги. Оружие, кроме парадного и ритуального, железное. Для бронзовой пластики характерны разнообразные зооморфные мотивы, в т. ч. фантастические и стилизованные. Существуют гипотезы о связи Луристанской бронзы с касситами, киммерийцами, ариями. Прослежены связи с искусством Кавказа, причём в Лурестане найдены вещи, связываемые с кобанской культурой. Типичные для Лурестана изделия обнаружены на островах Эгейского моря, на острове Крит, в Италии. Вероятно, Луристанские бронзы оказали влияние на формирование скифо-сибирского звериного стиля.
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