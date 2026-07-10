ЛУРЬЕ Зинаида Андреевна (Lure/Lurye Zinaida Andreevna)

Сотрудник СПбГУ, соискатель степени кандидата исторических наук, аспирант.

C 2005 г. студентка, а затем аспирантка Института истории СПбГУ принимает участие в научной жизни. Имеет порядка 30 научных статей, участвовала в всероссийских и международных научных конференциях ("Ноябрьские чтения", "Курбатовские чтения", "Ломоносовские чтения", ежегодные конференции ГМИР, "История и культура" и др.); в 2012 г. принимала участие в летней школе «Ритуал в период Реформации и Конфессионализации» («Rituale in Reformation und Konfessionalisierung»), проводимой университетом им. Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге совместно с университетом Аризоны, с проектом «Религиозный и светский ритуал в гуманистической драме периода Реформации» («Religious and secular Ritual in the Reformation Humanist drama». В 2010 г. защищена дипломная работа на тему "Интерпретация образа Юдифи в европейском искусстве XV-XVII вв.". В настоящее время ведется работа над текстом кандидатской диссертации "Немецкий театр в эпоху Реформации" (под руководством проф. А. Ю. Прокопьева). Входит в редакторскую коллегию сборника "Проблемы социальной истории и культуры" (по материалам "Курбатовских чтений"), научного альманаха "Религия. Церковь. Общество", сборника тезисов "Нации и этничность в гуманитарных науках".

Сочинения:

2015 г.:

Драматург в эпоху Реформации: опыт коллективного портрета // Проблемы социальной истории и культуры Средневековья

Катехизис на сцене: некоторые особенности сценографии протестантского театра XVI-XVII столетий // Проблемы истории и культуры средневекового общества

Лютеранская проповедь и драматургия: опыт типологических параллелей // Религия. Церковь. Общество.

2014 г.:

Коммунальные идентичности в протестантском театре XVI в. // Нации и этничность в гуманитарных науках

Конфессиональные аспекты гуманизма в 1520–1530-е гг. // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени

Мартин Лютер и Эразм Роттердамский о войне с турками: к вопросу о религиозной идентичности в рамках конфессиональной Европы // ВЕСТНИК РХГА

Протестантский театр XVI-XVII вв. как историко-культурный феномен // Религия. Церковь. Общество.

2013 г.:

Концепция библейского театра Мартина Лютера и задачи протестантской драматургии // ТРУДЫ ГМИР

Мученичество Св. Лаврентия и его восприятие в протестантской традиции // Новый Гермес

Первомученик Стефан в агиографической традиции Средневековья и раннего Нового времени // Религия. Церковь. Общество .

Письма Сикста Бирка к Освальду Миконию 1532–1536 гг.: Вступительная статья, перевод и комментарий // Религия. Церковь. Общество

Ритуал в протестантской драматургии // Проблемы истории и культуры средневекового общества:

Сикст Бирк и драматургия эпохи Реформаци // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История

Социально-политическая проблематика в лютеранской драме (на примере сюжета «Книги Юдифь») // Культурные коды Средневековья

2012 г.:

Ветхозаветные образы в антииспанской пропаганде XVI в. (на примере фигуры «голландской Юдифи» // Проблемы истории и культуры средневекового общества

История формирования образа «роковой женщины» во французской культуре второй половины XIX – начала XX века // ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 2: ИСТОРИЯ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Лютеранская проповедь в текстах Иоахима Греф // Общество: философия, история, культура

2011 г.:

К вопросу о месте проведения переговоров о перемирии России и Речи Посполитой в 1581–1582 гг. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana

2010 г.

Героини для подражания: Женские портреты в образах Юдифи и Саломеи в классическом западноевропейском искусстве // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология

Юдифь и Саломея в зеркале иконографии // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы: материалы 15-й международной конференции молодых ученых 23–30 октября 2009 г.

2009 г.

Десакрализация образа Юдифи в западноевропейском искусстве XV–XVI вв // Труды государственного музея истории религии