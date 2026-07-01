ЛУРЬЕ ЯКОВ СОЛОМОНОВИЧ
ЛУРЬЕ ЯКОВ СОЛОМОНОВИЧ - российский историк, филолог, источниковед.
Окончил исторический факультет ЛГУ (1941), ученик М. Д. Присёлкова. С 1941 года преподавал в разных вузах (с 1945 года в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена). В 1949 году, в ходе проводившейся в СССР «борьбы с космополитизмом», уволен «по собственному желанию», не имел постоянной работы. В 1953-1957 годы в Музее религии и атеизма АН СССР. С 1957 года в Секторе древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). С конца 1960-х годов оказывал помощь движению диссидентов. В 1982 году уволен с работы в связи с «сокращением штатов». С конца 1980-х годов читал лекции в университетах Европы и США.
Специалист в области текстологии и археографии. Разрабатывал принципы источниковедческой критики. Настаивал на необходимости чёткого разграничения между прямыми показаниями источника и гипотезами, которые, по мнению Лурье, должны находиться в полном соответствии с фактическим материалом и полностью охватывать его своим объяснением. Показал истоки историографических легенд и мифов, основанных на прямом и некритичном извлечении сведений из летописей, отражавших великокняжескую и царскую позицию («Две истории Руси XV века: Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства», 1994). Считал легендарными многие общеизвестные эпизоды Невской битвы 1240 года, Куликовской битвы 1380 года, Стояния на Угре 1480 года, полагал преувеличенным историками противостояние Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Наибольшие сомнения вызывали у него известия Никоновской летописи до XV века, которые он подверг скрупулёзной источниковедческой критике.
Исследовал русские еретические движения, русские летописи, публицистику и литературу XV-XVI веков: («Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - начала XVI века», совместно с Н. А. Казаковой, 1955; «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV - начала XVI вв.», 1960; «Русские современники Возрождения: Книгописец Ефросин, дьяк Фёдор Курицын», 1988; «Общерусские летописи XIV-XV вв.», 1976).
Подготовил в соавторстве ряд изданий в серии «Литературные памятники» с текстологическим анализом и подробными комментариями: «Послания Ивана Грозного» (1951, совместно с Д. С. Лихачёвым); «Сочинения Ивана Пересветова» (1956, совместно с А. А. Зиминым и Д.С. Лихачёвым); «Хождения за три моря Афанасия Никитина» (1958); «Послания Иосифа Волоцкого» (1959, совм. с А. А. Зиминым); «Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским» (1979, совместно с В. Б. Кобриным и Ю. Д. Рыковым) и др. Впервые опубликовал Холмогорскую летопись (1977). Участвовал в подготовке издания Радзивилловской (1989) и Новгородской Карамзинской летописей (2002). Соавтор и редактор коллективных трудов: «Истоки русской беллетристики» (1970); «История русской литературы» (т. 1, 1980); «Словарь книжников и книжности Древней Руси» (вып. 1-2, 1987-1989), «Памятники литературы древней Руси» (XIII - 2-я половина XVI вв., 1981-1986). Осуществил текстологич. исследования сочинений М. А. Булгакова, Ильфа и Петрова («В краю непуганых идиотов», 1983, опубликованно в Париже под псевдонимом А. А. Курдюмов), Л. Н. Толстого («После Льва Толстого», 1993). Автор книги об отце «История одной жизни» (1987, опубликованно под псевдонимом Б. Я. Копржива-Лурье).
Его отец Соломон Яковлевич [27.12.1890(8.1.1891) - 30.10.1964], российский историк, филолог, автор работ по древнегреческой истории, литературе, языкознанию, эпиграфике, фольклору, философии, истории математики.