ЛУРЬЕ ЯКОВ СОЛОМОНОВИЧ

ЛУРЬЕ ЯКОВ СОЛОМОНОВИЧ - российский ис­то­рик, фи­ло­лог, ис­точ­ни­ко­вед .

Окон­чил ис­то­рический факультет ЛГУ (1941), уче­ник М. Д. При­сёл­ко­ва . С 1941 года пре­по­да­вал в разных вузах (с 1945 года в Ле­нинградском государственном пе­да­го­гическом институте имени А. И. Гер­це­на ). В 1949 году, в хо­де про­во­див­шей­ся в СССР «борь­бы с кос­мо­по­ли­тиз­мом», уво­лен «по соб­ст­вен­но­му же­ла­нию», не имел по­сто­ян­ной ра­бо­ты. В 1953-1957 годы в Му­зее ре­ли­гии и ате­из­ма АН СССР. С 1957 года в Сек­то­ре древнерусской литературы Ин­сти­ту­та русской литературы АН СССР (Пуш­кин­ский Дом). С конца 1960-х годов ока­зы­вал по­мощь дви­же­нию дис­си­ден­тов. В 1982 году уво­лен с ра­бо­ты в свя­зи с «со­кра­ще­ни­ем шта­тов». С конца 1980-х годов чи­тал лек­ции в университетах Ев­ро­пы и США.

Спе­циа­лист в об­лас­ти тек­сто­ло­гии и ар­хео­гра­фии. Раз­ра­ба­ты­вал прин­ци­пы ис­точ­ни­ко­ведческой кри­ти­ки. На­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти чёт­ко­го раз­гра­ни­че­ния ме­ж­ду пря­мы­ми по­ка­за­ния­ми ис­точ­ни­ка и ги­по­те­за­ми , ко­то­рые, по мне­нию Лурье, долж­ны на­хо­дить­ся в пол­ном со­от­вет­ст­вии с фак­тическим ма­те­риа­лом и пол­но­стью ох­ва­ты­вать его сво­им объ­яс­не­ни­ем. По­ка­зал ис­то­ки ис­то­рио­гра­фических ле­генд и ми­фов, ос­но­ван­ных на пря­мом и не­кри­тич­ном из­вле­че­нии све­де­ний из ле­то­пи­сей, от­ра­жав­ших ве­ли­ко­кня­же­скую и цар­скую по­зи­цию («Две ис­то­рии Ру­си XV ве­ка: Ран­ние и позд­ние, не­за­ви­си­мые и офи­ци­аль­ные ле­то­пи­си об об­ра­зо­ва­нии Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва», 1994). Счи­тал ле­ген­дар­ны­ми многие об­ще­из­ве­ст­ные эпи­зо­ды Нев­ской бит­вы 1240 года, Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380 года, Стоя­ния на Уг­ре 1480 года, по­ла­гал пре­уве­ли­чен­ным ис­то­ри­ка­ми про­ти­во­стоя­ние Ио­си­фа Во­лоц­ко­го и Ни­ла Сор­ско­го. Наи­боль­шие со­мне­ния вы­зы­ва­ли у не­го из­вес­тия Ни­ко­нов­ской ле­то­пи­си до XV века, ко­то­рые он под­верг скру­пу­лёз­ной ис­точ­ни­ко­ведческой кри­ти­ке.

Ис­сле­до­вал русские ере­тические дви­же­ния, русские ле­то­пи­си, пуб­ли­ци­сти­ку и литературу XV-XVI веков: («Ан­ти­фео­даль­ные ере­ти­че­ские дви­же­ния на Ру­си XIV - на­ча­ла XVI ве­ка», совместно с Н. А. Ка­за­ко­вой, 1955; «Идео­ло­ги­че­ская борь­ба в рус­ской пуб­ли­ци­сти­ке кон­ца XV - на­ча­ла XVI вв.», 1960; «Рус­ские со­вре­мен­ни­ки Воз­ро­ж­де­ния: Кни­го­пи­сец Еф­ро­син, дьяк Фё­дор Ку­ри­цын», 1988; «Об­ще­рус­ские ле­то­пи­си XIV-XV вв.», 1976).

Под­го­то­вил в со­ав­тор­ст­ве ряд из­да­ний в се­рии «Ли­те­ра­тур­ные па­мят­ни­ки» с тек­сто­ло­гическим ана­ли­зом и под­роб­ны­ми ком­мен­та­рия­ми: «По­сла­ния Ива­на Гроз­но­го» (1951, совместно с Д. С. Ли­ха­чё­вым ); «Со­чи­не­ния Ива­на Пе­ре­све­то­ва» (1956, совместно с А. А. Зи­ми­ным и Д.С. Лихачёвым); «Хо­ж­де­ния за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на» (1958); «По­сла­ния Ио­си­фа Во­лоц­ко­го» (1959, совм. с А. А. Зи­ми­ным); «Пе­ре­пис­ка Ива­на Гроз­но­го с Ан­д­ре­ем Курб­ским» (1979, совместно с В. Б. Коб­ри­ным и Ю. Д. Ры­ко­вым) и др. Впер­вые опуб­ли­ко­вал Хол­мо­гор­скую ле­то­пись (1977). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке из­да­ния Рад­зи­вил­лов­ской (1989) и Нов­го­род­ской Ка­рам­зин­ской ле­то­пи­сей (2002). Со­ав­тор и ре­дак­тор кол­лек­тив­ных тру­дов: «Ис­то­ки рус­ской бел­лет­ри­сти­ки» (1970); «Ис­то­рия рус­ской ли­те­ра­ту­ры» (т. 1, 1980); «Сло­варь книж­ни­ков и книж­но­сти Древ­ней Ру­си» (вып. 1-2, 1987-1989), «Па­мят­ни­ки ли­те­ра­ту­ры древ­ней Ру­си» (XIII - 2-я половина XVI вв., 1981-1986). Осу­ще­ст­вил тек­сто­ло­гич. ис­сле­до­ва­ния со­чи­не­ний М. А. Бул­га­ко­ва, Иль­фа и Пет­ро­ва («В краю не­пу­га­ных идио­тов», 1983, опубликованно в Па­ри­же под псевдонимом А. А. Кур­дю­мов), Л. Н. Тол­сто­го («По­сле Льва Тол­сто­го», 1993). Ав­тор кни­ги об от­це «Ис­то­рия од­ной жиз­ни» (1987, опубликованно под псевдонимом Б. Я. Коп­ржи­ва-Лу­рье).

Его отец Со­ло­мон Яков­ле­вич [27.12.1890(8.1.1891) - 30.10.1964], российский ис­то­рик, фи­ло­лог, ав­тор ра­бот по древнегреческой ис­то­рии, литературе, язы­ко­зна­нию, эпи­гра­фи­ке, фольк­ло­ру, фи­ло­со­фии, ис­то­рии ма­те­ма­ти­ки.