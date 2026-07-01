ЛУРЬЕ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ
ЛУРЬЕ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ (настоящее имя, отчество и фамилия Наум Израилевич Лурья) - российский композитор, музыкальный критик, общественный деятель.
Ранние годы провёл в Одессе. С 1909 года жил в Санкт-Петербурге, до 1917 года учился в консерватории по классу фортепиано, участвовал в публичных выступлениях футуристов. В 1918-1921 годы глава Музыкального отдела (МУЗО) Наркомпроса. В 1922 году выехал в Берлин (в командировку), в Советскую Россию не вернулся. В 1924-1941 годы жил в Париже, примыкал к левому крылу евразийства, редактировал музыкальный отдел еженедельника «Евразия». С 1941 году в США (гражданство с 1947 года). Был идейно близок И. Ф. Стравинскому, Ж. Маритену, дружил с С. А. Кусевицким.
Лирическое начало, восходящее к музыке С. В. Рахманинова, раннего А. Н. Скрябина и русскому городскому романсу, проявилось в «5 хрупких прелюдиях» для фортепиано (1910), вокальных сочинениях на стихи А. А. Ахматовой (цикл «Чётки», 1914; «Голос музы», 1919) и достигло вершины в кантате для хора а капелла «В кумирню золотого сна» на стихи А. А. Блока (1919). В фортепианных циклах «Синтезы» (1914) и «Формы в воздухе» (1915; своего рода аналог кубистической живописи, посвящён П. Пикассо) Лурье экспериментировал с формой; второе из названных сочинений нотировано как алеаторическое (графическая запись на нескольких нотных станах, на основе которой исполнитель импровизирует). В 1915 году опубликовал «Прелюдия для рояля с высшим хроматизмом» (с элементами микрохроматики; для этого и других сочинений на петербургской фабрике братьев Дидерихс планировалось изготовить специльный инструмент). В «Плаче Богородицы» для меццо-сопрано, скрипки, альта и виолончели (на старофранцузский текст в переводе М. А. Кузмина, 1915) впервые проявился интерес Лурье к культуре Средневековья. В сочинениях 1920-1930-х ггодов радикальные эксперименты в области формы и музыкального языка соединились с лиризмом и обращением к старинным жанрам. В «Concerto spirituale» для хора, фортепиано, духовых, контрабасов и литавр (1929), первой («Dialectica», 1930) и второй («Кормчая», 1939) симфониях примечательны полистилистика и элементы минимализма. В «Concerto da camera» для скрипки и струнного оркестра (1947) заметно влияние неоклассицизма И. Ф. Стравинского. Для сцены написаны опера-балет «Пир во время чумы» (на тексты Апулея, Ф. Петрарки и А. С. Пушкина, 1933) и опера «Арап Петра Великого» (по Пушкину, 1961).
Лурье-критик - апологет русского авангарда, который он противопоставлял искусству Западной Европы (плакат-манифест «Мы и Запад», совместно с Г. Б. Якуловым и Б. К. Лившицем, 1914). В русской музыкальной традиции находил особую логику гармонии и формы (статьи «Пути русской школы», 1931; «Линии эволюции русской музыки», 1944, и др.). Мемуарные очерки: «Детский рай» (1963, об О. Э. Мандельштаме), «О. А. Глебова-Судейкина» (1967), «Наш марш» (1969, о футуристах).
Сочинения:
S. Koussevitzky and his epoch: a biographical chronicle. N. Y., 1931;
Profanation et sanctification du temps. Journal musical Saint- Pétersbourg – Paris – New York, 1910–1960. P., 1966;
[Статьи] // Вишневецкий И. «Евразийское уклонение» в музыке 1920–1930-х. М., 2005.