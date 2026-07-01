ЛУРЬЕ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ

ЛУРЬЕ АРТУР СЕРГЕЕВИЧ (настоящее имя, от­че­ст­во и фамилия На­ум Из­раи­ле­вич Лу­рья) - российский ком­по­зи­тор, музыкальный кри­тик, об­щественный дея­тель.

Ран­ние го­ды про­вёл в Одес­се. С 1909 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, до 1917 года учил­ся в кон­сер­ва­тории по клас­су фортепиано, уча­ство­вал в пуб­лич­ных вы­сту­п­ле­ни­ях фу­ту­ри­стов. В 1918-1921 годы гла­ва Музыкального от­де­ла (МУЗО) Нар­ком­про­са. В 1922 году вы­ехал в Бер­лин (в ко­ман­диров­ку), в Советскую Рос­сию не вер­нул­ся. В 1924-1941 годы жил в Па­ри­же, при­мы­кал к ле­во­му кры­лу ев­р­а­зий­ст­ва, ре­дак­ти­ро­вал музыкальный от­дел еже­не­дель­ни­ка «Ев­ра­зия». С 1941 году в США (гра­ж­дан­ст­во с 1947 года). Был идей­но бли­зок И. Ф. Стра­вин­ско­му, Ж. Ма­ри­те­ну , дру­жил с С. А. Ку­се­виц­ким .

Ли­рическое на­ча­ло, вос­хо­дя­щее к му­зы­ке С. В. Рах­ма­ни­но­ва, ран­не­го А. Н. Скря­би­на и русскому городскому ро­ман­су, про­яви­лось в «5 хруп­ких пре­лю­ди­ях» для фортепиано (1910), во­каль­ных со­чи­не­ни­ях на сти­хи А. А. Ах­ма­то­вой (цикл «Чёт­ки», 1914; «Го­лос му­зы», 1919) и дос­тиг­ло вер­ши­ны в кан­та­те для хо­ра а ка­пел­ла «В ку­мир­ню зо­ло­то­го сна» на сти­хи А. А. Бло­ка (1919). В фортепианных цик­лах «Син­те­зы» (1914) и «Фор­мы в воз­ду­хе» (1915; сво­его ро­да ана­лог ку­би­сти­че­ской жи­во­пи­си, по­свя­щён П. Пи­кас­со ) Лурье экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с фор­мой; вто­рое из на­зван­ных со­чи­не­ний но­ти­ро­ва­но как алеа­то­ри­че­ское (гра­фическая за­пись на не­сколь­ких нот­ных ста­нах, на ос­но­ве ко­то­рой ис­пол­ни­тель им­про­ви­зи­ру­ет). В 1915 году опубликовал «Пре­лю­дия для роя­ля с выс­шим хро­ма­тиз­мом» (с эле­мен­та­ми мик­ро­хро­ма­ти­ки; для это­го и других со­чи­не­ний на пе­тербургской фаб­ри­ке братьев Ди­де­рихс пла­ни­ро­ва­лось из­го­то­вить специльный ин­ст­ру­мент). В «Пла­че Бо­го­ро­ди­цы» для мец­цо-со­пра­но, скрип­ки, аль­та и вио­лон­че­ли (на ста­роф­ран­цуз­ский текст в переводе М. А. Куз­ми­на, 1915) впер­вые про­явил­ся ин­те­рес Лурье к куль­ту­ре Сред­не­ве­ко­вья . В со­чи­не­ни­ях 1920-1930-х ггодов ра­ди­каль­ные экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти фор­мы и музыкального язы­ка со­еди­ни­лись с ли­риз­мом и об­ра­ще­ни­ем к ста­рин­ным жан­рам. В «Con­certo spirituale» для хо­ра, фортепиано, ду­хо­вых, кон­тра­ба­сов и ли­тавр (1929), пер­вой («Dialectica», 1930) и вто­рой («Корм­чая», 1939) сим­фо­ни­ях при­ме­ча­тель­ны по­ли­сти­ли­сти­ка и эле­мен­ты ми­ни­ма­лиз­ма. В «Concerto da ca­mera» для скрип­ки и струн­но­го ор­кест­ра (1947) за­мет­но влия­ние не­оклас­си­циз­ма И. Ф. Стра­вин­ско­го. Для сце­ны на­пи­са­ны опе­ра-ба­лет «Пир во вре­мя чу­мы» (на тек­сты Апу­лея, Ф. Пет­рар­ки и А. С. Пуш­ки­на , 1933) и опе­ра «Арап Пет­ра Ве­ли­ко­го» (по Пуш­ки­ну, 1961).

Лурье-кри­тик - апо­ло­гет русского аван­гар­да, ко­то­рый он про­ти­во­пос­тав­лял искусству Западной Ев­ро­пы (пла­кат-ма­ни­фест «Мы и За­пад», совместно с Г. Б. Яку­ло­вым и Б. К. Лив­ши­цем , 1914). В русской музыкальной тра­ди­ции на­хо­дил осо­бую ло­ги­ку гар­мо­нии и фор­мы (ста­тьи «Пу­ти рус­ской шко­лы», 1931; «Ли­нии эво­лю­ции рус­ской му­зы­ки», 1944, и др.). Ме­му­ар­ные очер­ки: «Дет­ский рай» (1963, об О. Э. Ман­дель­шта­ме), «О. А. Гле­бо­ва-Су­дей­ки­на» (1967), «Наш марш» (1969, о фу­ту­ри­стах).

Сочинения:

S. Koussevitzky and his epoch: a biogra­phical chronicle. N. Y., 1931;

Profanation et san­ctification du temps. Journal musical Saint- Pétersbourg – Paris – New York, 1910–1960. P., 1966;

[Ста­тьи] // Виш­не­вец­кий И. «Ев­ра­зий­ское ук­ло­не­ние» в му­зы­ке 1920–1930-х. М., 2005.