ЛУО ЮЖНЫЕ

ЛУО ЮЖНЫЕ - груп­па ни­ло­тов в Восточной Аф­ри­ке.

На се­ве­ре Уган­ды жи­вут: лан­го (1,7 млн. человек к се­ве­ру от озера Кьо­га на юге Северной области); ачо­ли (са­мо­на­зва­ние - ако­ли; 1,3 млн. человек в Северной области - 2010, оцен­ка; свыше 50 тысяч человек про­жива­ют так­же в го­рах Ачо­ли на юго-за­па­де Вос­точ­ной Эк­ва­то­ри­аль­ной ви­лайи на юге Су­да­на); ку­мам (ику­ма­ма, ико­ко­ле­му, ако­ко­ле­му; около 200 тысяч человек ме­ж­ду озерами Ква­ниа и Кьо­га - ок­руг Ка­бе­ра­маи­до на се­ве­ро-за­па­де Восточной области). На юго-вос­то­ке Уган­ды (ок­руг То­ро­ро на вос­то­ке Восточной области) про­жи­ва­ют джо­пад­хо­ла (пад­хо­ла, да­ма, бу­да­ма; 480 тысяч человек). К вос­то­ку от озера Вик­то­рия на юго-за­па­де Ке­нии (провинция Ньян­за) жи­вут джо­луо. Алур (са­мо­на­зва­ние - джоа­лур) оби­та­ют к се­ве­ро-за­па­ду от озера Аль­берт (640 тысяч человек в ок­ру­ге Неб­би на юго-за­па­де Северной области. Уган­ды и 880 тысяч человек на вос­то­ке провинции Верх­нее Кон­го на се­ве­ро-вос­то­ке Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го). Об­щая чис­лен­ность свыше 10 млн. человек (2009, оцен­ка). Го­во­рят на язы­ках южной под­груп­пы груп­пы луо западной груп­пы ни­лот­ских язы­ков. Боль­шин­ст­во - хри­стиа­не (про­тес­тан­ты-анг­ли­ка­не и ка­то­ли­ки), есть му­суль­ма­не-сун­ни­ты, лан­го при­дер­жи­ва­ют­ся в основном тра­диционных ве­ро­ва­ний.

Со­глас­но пре­да­ни­ям, Луо южные при­шли на современную тер­ри­то­рию из Южного Су­да­на в XV-XVII веке, час­тич­но под­чи­нив ав­то­хтон­ные на­ро­ды. С конца XVII века у Луо южных фор­ми­ру­ют­ся во­ж­де­ст­ва (ру­от). В конце XX - начале XXI века ачо­ли ак­тив­но уча­ст­ву­ют в граждандской вой­не в Уган­де: из них вы­шли гла­ва пов­стан­цев и председатель Во­енного со­ве­та Уган­ды 1985-1986 годов Ти­то Окел­ло, ли­дер Ар­мии со­про­тив­ле­ния Гос­по­да Дж. Ко­ни и др. Из джо­луо про­ис­хо­дил отец президента США Б. Оба­мы .

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ни­ло­тов Восточной Аф­ри­ки. За­ни­ма­ют­ся руч­ным зем­ле­де­ли­ем (про­со-элев­си­на, сор­го, бо­бо­вые, кун­жут, ма­ни­ок), по­лу­ко­че­вым и от­гон­ным ско­то­вод­ст­вом (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот), охо­той. Ре­мёс­ла - куз­неч­ное, пле­те­ние, резь­ба по де­ре­ву, об­ра­бот­ка ко­жи. Жи­ли­ще круг­лое, на кар­ка­се из об­ма­зан­ных гли­ной ве­ток, с на­ве­сом кры­ши, опи­раю­щим­ся на стол­бы. Есть зер­но­хра­ни­ли­ща, та­ко­го же ти­па, как у луо се­вер­ных. Тра­диционная оде­ж­да из ко­жи и лу­ба. У алур су­ще­ст­во­ва­ло кас­то­вое де­ле­ние , сис­те­ма воз­рас­тных клас­сов, свя­зан­ная с раз­де­ле­ни­ем тру­да. Ос­но­ву тра­ди­ци­он­ной социальной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны и пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция. Ро­ды об­ра­зу­ют па­ры, свя­зан­ные вза­им­ны­ми по­хо­рон­ны­ми обя­за­тель­ст­ва­ми, но, в от­ли­чие от на­ро­дов Центральной и Западной Аф­ри­ки, меж­ду ни­ми нет от­но­ше­ний под­шу­чи­ва­ния. Рас­про­стра­не­но под­шу­чи­ва­ние меж­ду родст­вен­ни­ка­ми. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па, ме­ста­ми с ге­не­рационным ско­сом ти­па ома­ха (ачо­ли) и опи­сательными кон­струк­ция­ми (лан­го). Сиб­лин­ги обоз­на­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном с до­бав­ле­ни­ем по­ка­за­те­лей по­ла и ге­неа­ло­гической свя­зи по от­цу или по ма­те­ри. Со­хра­ня­ют­ся ве­ра в вер­хов­ное бо­же­ст­во (Джок, у джо­луо - Нья­си), пред­став­ле­ния о близ­не­цах как во­пло­ще­нии Джок, пе­сен­ный и тан­це­валь­ный фольк­лор (тан­цы ото­ле, ла­ра­ка­ра­ка, дин­ги­дин­ги, буо­ла и др. у ачо­ли), эт­но­ге­не­тические и ис­то­рические ле­ген­ды. Зна­ме­ни­то твор­че­ст­во по­эта и ан­тро­по­ло­га ачо­ли Око­та п’Битека.

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