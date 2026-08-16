ЛУО ЮЖНЫЕ
ЛУО ЮЖНЫЕ - группа нилотов в Восточной Африке.
На севере Уганды живут: ланго (1,7 млн. человек к северу от озера Кьога на юге Северной области); ачоли (самоназвание - аколи; 1,3 млн. человек в Северной области - 2010, оценка; свыше 50 тысяч человек проживают также в горах Ачоли на юго-западе Восточной Экваториальной вилайи на юге Судана); кумам (икумама, икоколему, акоколему; около 200 тысяч человек между озерами Кваниа и Кьога - округ Каберамаидо на северо-западе Восточной области). На юго-востоке Уганды (округ Тороро на востоке Восточной области) проживают джопадхола (падхола, дама, будама; 480 тысяч человек). К востоку от озера Виктория на юго-западе Кении (провинция Ньянза) живут джолуо. Алур (самоназвание - джоалур) обитают к северо-западу от озера Альберт (640 тысяч человек в округе Небби на юго-западе Северной области. Уганды и 880 тысяч человек на востоке провинции Верхнее Конго на северо-востоке Демократической Республики Конго). Общая численность свыше 10 млн. человек (2009, оценка). Говорят на языках южной подгруппы группы луо западной группы нилотских языков. Большинство - христиане (протестанты-англикане и католики), есть мусульмане-сунниты, ланго придерживаются в основном традиционных верований.
Согласно преданиям, Луо южные пришли на современную территорию из Южного Судана в XV-XVII веке, частично подчинив автохтонные народы. С конца XVII века у Луо южных формируются вождества (руот). В конце XX - начале XXI века ачоли активно участвуют в граждандской войне в Уганде: из них вышли глава повстанцев и председатель Военного совета Уганды 1985-1986 годов Тито Окелло, лидер Армии сопротивления Господа Дж. Кони и др. Из джолуо происходил отец президента США Б. Обамы.
Традиционная культура типична для нилотов Восточной Африки. Занимаются ручным земледелием (просо-элевсина, сорго, бобовые, кунжут, маниок), полукочевым и отгонным скотоводством (крупный и мелкий рогатый скот), охотой. Ремёсла - кузнечное, плетение, резьба по дереву, обработка кожи. Жилище круглое, на каркасе из обмазанных глиной веток, с навесом крыши, опирающимся на столбы. Есть зернохранилища, такого же типа, как у луо северных. Традиционная одежда из кожи и луба. У алур существовало кастовое деление, система возрастных классов, связанная с разделением труда. Основу традиционной социальной организации составляют деревенские и большесемейные общины и патрилинейная родовая организация. Роды образуют пары, связанные взаимными похоронными обязательствами, но, в отличие от народов Центральной и Западной Африки, между ними нет отношений подшучивания. Распространено подшучивание между родственниками. Система терминов родства бифуркативного типа, местами с генерационным скосом типа омаха (ачоли) и описательными конструкциями (ланго). Сиблинги обозначаются общим термином с добавлением показателей пола и генеалогической связи по отцу или по матери. Сохраняются вера в верховное божество (Джок, у джолуо - Ньяси), представления о близнецах как воплощении Джок, песенный и танцевальный фольклор (танцы отоле, ларакарака, дингидинги, буола и др. у ачоли), этногенетические и исторические легенды. Знаменито творчество поэта и антрополога ачоли Окота п’Битека.
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