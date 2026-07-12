ЛУО СЕВЕРНЫЕ
ЛУО СЕВЕРНЫЕ - группа нилотов на востоке и юго-западе Судана (в основном автономный регион Южный Судан) и Эфиопии (штат Гамбела).
Общая численность свыше 900 тысяч человек (2009, оценка). На юге вилайя Голубой Нил и северо-востоке вилайя Верхний Нил (Судан) проживают: бурун (140 тысяч человек по рекам Тунбак и Ябус; свыше 100 тысяч человек говорят по-арабски), джумджум (60 тысяч человек по реке Ахмар), мабан, или мабаан, мебан, южные бурун (60 тысяч человек по рекам Ябус, Тунбак и Дага); на востоке вилайя Джонглий (Судан) и в Эфиопии - ануак (по рекам Баро, Гило, Пибор и Акобо; 80 тысяч человек в Судане и 60 тысяч человек в Эфиопии); на западе вилайя Восточная Экватория (Судан) - пари (28 тысяч человек); на северо-западе вилайя Верхний Нил (Судан) - шиллук (шоло; 350 тысяч человек); на юго- западе Судана (вилайя Западный Бахр-эль- Газаль, Северный Бахр-эль-Газаль, Вараб, Озёрный, Западная Экватория) - джур (язык луво; 150 тысяч человек), бор (беланда бор; 15 тысяч человек) и тури (катт, шатт; 7 тысяч человек). Говорят на языках северных и бурунской подгрупп луоской группы западной подветви нилотских языков; распространены также арабский язык и динка. Придерживаются в основных традиционных верований.
Согласно преданиям, Луо северные мигрировали с севера. К XX веку. стали переходить от полукочевого и отгонного скотоводства к земледелию. Ануак в Эфиопии до недавнего времени подвергались преследованиям, действовали вооруженного формирования; защитой их прав занимается Совет справедливости ануак. Традиционная культура типична для нилотских народов Восточной Африки. Основные занятия - ручное земледелие (сорго, кукуруза, бобовые, хлопчатник), рыболовство, разведение мелкого и крупного рогатого скота (в районах, где отсутствует муха цеце), охота и сбор диких фруктов. Ремёсла - кузнечное (особенно у шиллук), гончарное, обработка кожи, дерева, плетение из соломы и камыша с цветным геометрическим орнаментом. Распространено отходничество на хлопковые плантации и в города. Поселения располагаются на возвышенных местах, круговой или линейной (у ануак) планировки, с загоном для скота в центре; жилище круглое в плане (тукуль). Характерны глиняные зернохранилища в виде сосудов на деревянных подставках. Традиционная одежда - кожаный передник, пучок травы, современная - белая рубаха, покрывало, у женщин - длинное платье. Сохраняются вождества, деревенские и большесемейные общины, патрилинейная родовая организация; у мабан известны матрилинейные группы кем. Система терминов родства бифуркативного типа. Сиблинги обозначаются общим термином с добавлением показателей пола и генеалогические связи по отцу или по матери. Местами сохраняются следы чередования альтернативных поколений: у ануак деды и внуки обозначаются общим термином; у джур дети нарекаются по именам дедов и бабок в соответствии с порядком рождения. Известны культ верховного божества и божества плодородия Джуок в виде быка, посылающего дождь, жертвоприношения и др., сохраняются песенный и танцевальный фольклор, сказки, этногенетические и исторические легенды, праздник вызывания дождя.