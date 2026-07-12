ЛУО СЕВЕРНЫЕ

ЛУО СЕВЕРНЫЕ - груп­па ни­ло­тов на вос­то­ке и юго-за­па­де Су­да­на (в ос­нов­ном автономный ре­ги­он Южный Су­дан) и Эфио­пии (штат Гам­бе­ла).

Об­щая чис­лен­ность свыше 900 тысяч человек (2009, оцен­ка). На юге ви­лайя Го­лу­бой Нил и се­ве­ро-вос­то­ке ви­лайя Верх­ний Нил (Су­дан) про­жи­ва­ют: бу­рун (140 тысяч человек по ре­кам Тун­бак и Ябус; свыше 100 тысяч человек го­во­рят по-араб­ски), джум­джум (60 тысяч человек по реке Ах­мар), ма­бан, или ма­ба­ан, ме­бан, южные бу­рун (60 тысяч человек по ре­кам Ябус, Тун­бак и Да­га); на во­сто­ке ви­лайя Джон­глий (Су­дан) и в Эфио­пии - ану­ак (по ре­кам Ба­ро, Ги­ло, Пи­бор и Ако­бо; 80 тысяч человек в Су­да­не и 60 тысяч человек в Эфио­пии); на за­па­де ви­лайя Восточная Эк­ва­то­рия (Су­дан) - па­ри (28 тысяч человек); на се­ве­ро-за­па­де ви­лайя Верх­ний Нил (Су­дан) - шил­лук (шоло; 350 тысяч человек); на юго- за­па­де Су­да­на (ви­лайя Западный Бахр-эль- Га­заль, Северный Бахр-эль-Га­заль, Ва­раб, Озёр­ный, Западная Эк­ва­то­рия) - джур (язык лу­во; 150 тысяч человек), бор (бе­лан­да бор; 15 тысяч человек) и ту­ри (катт, шатт; 7 тысяч человек). Го­во­рят на язы­ках северных и бу­рун­ской под­групп лу­ос­кой груп­пы западной под­вет­ви ни­лот­ских язы­ков; рас­про­стра­не­ны так­же арабский язык и дин­ка. При­дер­жи­ва­ют­ся в основных тра­диционных ве­ро­ва­ний.

Со­глас­но пре­да­ни­ям, Луо северные миг­ри­ро­ва­ли с се­ве­ра. К XX веку. ста­ли пе­ре­хо­дить от по­лу­ко­че­во­го и от­гон­но­го ско­то­вод­ст­ва к зем­ле­де­лию. Ану­ак в Эфио­пии до не­дав­не­го вре­ме­ни под­вер­га­лись пре­сле­до­ва­ни­ям, дей­ст­во­ва­ли воо­руженного фор­ми­ро­ва­ния; за­щи­той их прав за­ни­ма­ет­ся Со­вет спра­вед­ли­во­сти ану­ак. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ни­лот­ских на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - руч­ное зем­ле­де­лие (сор­го, ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, хлоп­чат­ник), ры­бо­лов­ст­во, раз­ве­де­ние мел­ко­го и круп­но­го ро­га­то­го ско­та (в рай­онах, где от­сут­ст­ву­ет му­ха це­це), охо­та и сбор ди­ких фрук­тов. Ре­мёс­ла - куз­неч­ное (осо­бен­но у шил­лук), гон­чар­ное, об­ра­бот­ка ко­жи, де­ре­ва, пле­те­ние из со­ло­мы и ка­мы­ша с цвет­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том . Рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во на хлоп­ко­вые план­та­ции и в го­ро­да. По­се­ле­ния рас­по­ла­га­ют­ся на воз­вы­шен­ных мес­тах, кру­го­вой или ли­ней­ной (у ану­ак) пла­ни­ров­ки, с за­го­ном для ско­та в цен­тре; жи­ли­ще круг­лое в пла­не (ту­куль). Ха­рак­тер­ны гли­ня­ные зер­но­хра­ни­ли­ща в ви­де со­су­дов на де­ревянных под­став­ках. Тра­диционная оде­ж­да - ко­жа­ный пе­ред­ник, пу­чок тра­вы, со­вре­мен­ная - бе­лая ру­ба­ха, по­кры­ва­ло, у жен­щин - длин­ное пла­тье. Со­хра­ня­ют­ся во­ж­де­ст­ва, де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны, пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция; у ма­бан из­вест­ны ма­три­ли­ней­ные груп­пы кем. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Сиб­лин­ги обоз­на­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном с до­бав­ле­ни­ем по­ка­за­те­лей по­ла и ге­неа­ло­гические свя­зи по от­цу или по ма­те­ри. Ме­ста­ми со­хра­ня­ют­ся сле­ды че­ре­до­ва­ния аль­тер­на­тив­ных по­ко­ле­ний: у ану­ак де­ды и вну­ки обоз­на­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном; у джур де­ти на­ре­ка­ют­ся по име­нам де­дов и ба­бок в со­от­вет­ст­вии с по­ряд­ком рож­де­ния. Из­вест­ны культ вер­хов­но­го бо­же­ст­ва и бо­же­ст­ва пло­до­ро­дия Джу­ок в ви­де бы­ка, по­сы­лаю­ще­го дождь, жерт­во­при­но­ше­ния и др., со­хра­ня­ют­ся пе­сен­ный и тан­це­валь­ный фольк­лор , сказ­ки, эт­но­ге­не­тические и ис­то­рические ле­ген­ды, празд­ник вы­зы­ва­ния до­ж­дя.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)