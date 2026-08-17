ЛУНШАНЬ

ЛУНШАНЬ - обоб­щён­ное на­зва­ние ар­хео­ло­гических куль­тур эне­о­ли­та (около 2500-1800 год до н. э.) на Шань­дун­ском полуострове.

Вы­де­ле­ны по ма­те­риа­лам ис­сле­до­ва­ний У Цзинь­ди­на в 1928 году и Лян Сыю­на , Ли Цзи в 1930-1931 годы на по­се­ле­нии у современной деревни Чэн­цзыя, близ поселка Лун­шань (уезда Чжан­цю, провинции Шань­дун; Ки­тай); другое название - «куль­ту­ра чёр­ной ке­ра­ми­ки». Пер­во­на­чаль­но к еди­ной «куль­ту­ре Луншань», счи­тав­шей­ся позд­не­не­о­ли­ти­че­ской , от­но­си­ли и ряд па­мят­ни­ков бас­сей­на реки Ху­ан­хэ (в основном сред­не­го те­че­ния). Во 2-й половине XX века в этих рам­ках вы­де­ли­ли куль­ту­ры Мяо­ди­гоу 2, шэнь­сий­ский Луншань (Кэ­шэн­чжу­ан 2), шань­дун­ский Луншань (другое на­зва­ния - «Луншань с цен­тром на Шань­ду­не», «тра­ди­ци­он­ный Луншань») и др. В рам­ках шань­дун­ско­го Луншаня но­менк­ла­ту­ра и ха­рак­те­ри­сти­ка куль­тур не ус­тоя­лись, но раз­ли­ча­ют груп­пы па­мят­ни­ков: Шан­чжу­ан на се­ве­ро-за­па­де, Чэнц­зыя на се­ве­ре, Инь­цзя­чэн на за­па­де (ино­гда объ­е­ди­ня­ют с се­вер­ны­ми), Тяо­гу­ань на се­ве­ро-вос­то­ке, Лян­чэн на юго-вос­то­ке, Янц­зяц­зю­ань на вос­то­ке; по ме­ре их ис­сле­до­ва­ния тер­мин «Луншань» вы­хо­дит из упо­т­реб­ле­ния и для куль­тур Шань­ду­на.

На се­ве­ро-за­па­де и се­ве­ре Шань­ду­на в эне­о­ли­те воз­ни­ка­ет бо­лее 30 го­ро­дов, в т. ч. не ме­нее 8 име­ют пло­щадь свыше 100 тысяч м2. Круп­ней­ший - Цзяо­чан­пу (уезд Чи­пин, се­ве­ро-западная груп­па): пря­мо­уголь­ник (1100×360 м) об­не­сён сте­ной из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли. Го­ро­ди­ща раз­ных раз­ме­ров об­ра­зу­ют груп­пы, прак­ти­че­ски на ка­ж­дом есть грун­то­вые плат­фор­мы для куль­то­вых или об­щественных со­ору­же­ний. Есть се­ли­ща. До­ма - не­боль­шие по­лу­зем­лян­ки и на­зем­ные (до 50 м2); ино­гда под сте­на­ми встре­ча­ют­ся за­хо­ро­не­ния взрос­ло­го или ре­бён­ка. Из­вест­ны грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; мо­ги­лы обыч­но пря­мо­уголь­ные в пла­не, встре­ча­ют­ся де­ре­вян­ные или ка­мен­ные гро­бы; трупо­по­ло­же­ния, есть вто­рич­ные и скор­чен­ные за­хо­ро­не­ния; сре­ди на­хо­док - ке­ра­ми­че­ские и ка­мен­ные из­де­лия, кос­ти жи­вот­ных и рыб. Про­сле­жи­ва­ет­ся иму­ще­ст­вен­ная диф­фе­рен­циа­ция; например, на мо­гиль­ни­ке Чжу­фэн (уузд Линь­цюй; се­ве­ро-восточная груп­па) рас­ко­па­но по­гре­бе­ние М202: по­гре­бён­ный ле­жит го­ло­вой на се­ве­ро-вос­ток, в гро­бу, ус­та­нов­лен­ном в де­ревянной ка­ме­ре, вне ка­ме­ры про­сле­же­но ско­п­ле­ние би­той ке­ра­ми­ки, ме­ж­ду стен­кой ка­ме­ры и гро­бом по­ло­же­ны ве­щи, у бёдер по­гре­бён­но­го - из­де­лия из неф­ри­та, в т. ч. то­по­ры, шпиль­ка со встав­лен­ной неф­ри­то­вой пла­сти­ной, на ко­то­рой чи­та­ет­ся ли­чи­на, на­по­ми­наю­щая изо­бра­же­ния Лян­чжу .

Ке­ра­ми­ка раз­ви­ва­ет тра­ди­ции позд­не­го пе­рио­да куль­ту­ры Да­вэнь­коу: кув­ши­ны на трёх по­лых пло­ских нож­ках с ду­го­об­раз­ной, час­то пе­ре­пле­тён­ной, руч­кой; горш­ки на трёх пло­ских гра­нё­ных нож­ках; куб­ки на ко­ло­ко­ло­об­раз­ной нож­ке; ча­ши на вы­со­ком под­до­не с от­вер­стия­ми. Сре­ди но­вых форм: плос­ко­дон­ные ско­во­род­ки с тре­мя нож­ка­ми-по­лу­дис­ка­ми; раз­ные круж­ки, горш­ки на трёх сплош­ных нож­ках (час­то под­тре­уголь­ной фор­мы) с 2 от­вер­стия­ми в верх­ней час­ти и гре­бен­ча­тым кра­ем. Для западной груп­пы па­мят­ни­ков спе­ци­фич­ны кор­ча­ги с ша­ро­об­раз­ным ту­ло­вом, су­жаю­щим­ся кни­зу, с низ­ким гор­лом без вен­чи­ка, к ко­то­ро­му при­кре­п­ле­ны под пря­мым уг­лом руч­ки-на­ле­пы; в восточной груп­пе - эту фор­му из­го­тав­ли­ва­ли на ос­но­ве ча­ши на вы­со­ком ши­ро­ком под­до­не, с по­лу­сфе­рической крыш­кой; есть и другие ло­каль­ные от­ли­чия. Ка­мен­ные мо­ты­ги, шли­фо­ван­ные то­по­ры не­сколь­ких ви­дов, но­жи пря­мо­уголь­ной и по­лу­лун­ной фор­мы с от­вер­стия­ми, есть схо­жие но­жи из ра­ко­вин, на­ко­неч­ни­ки стрел и ост­ро­ги из кос­ти, ке­ра­мические гру­зи­ла. Из­вест­но не­мно­го про­стых из­де­лий из брон­зы и ла­ту­ни, но в груп­пе па­мят­ни­ков Янц­зяц­зю­ань об­на­ру­же­но мно­го шла­ка и за­па­сы ма­ла­хи­та, ко­то­рый ис­поль­зо­вал­ся как сы­рьё для вы­плав­ки ме­ди. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, про­со) и жи­вот­но­вод­ст­во (в основном сви­ньи, есть со­ба­ки, ов­цы, круп­ный ро­га­тый скот). Раз­ви­ты ры­бо­лов­ст­во, охо­та (в основном на оле­ня).

По ря­ду ке­ра­мических форм (дву­ча­ст­ный со­суд-гор­шок с за­ужен­ным дном, к ко­то­ро­му при­кре­п­ле­на ниж­няя часть с тре­мя по­лы­ми нож­ка­ми, и др.) про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи куль­тур Шань­ду­на с куль­ту­ра­ми рай­онов, рас­по­ло­жен­ных к се­ве­ру от вы­хо­да Ху­ан­хэ на Ве­ли­кую Кит. рав­ни­ну (куль­ту­ра Хо­уган 2) и в южной час­ти Ве­ли­кой Китайской рав­ни­ны (ко­то­рая в то вре­мя ещё фор­ми­ру­ет­ся, см. в статье Ки­тай. Древ­ней­шие куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая); воз­мож­но, и с куль­ту­ра­ми Ляо­дун­ско­го полуострова. Тёс­ла из неф­ри­та с изо­бра­же­ни­ем ли­чи­ны бо­же­ст­ва, близ­ки сти­лям куль­ту­ры Лян­чжу на Ниж­ней Янц­зы. На фраг­мен­те дни­ща боль­шой ча­ши с по­се­ле­ния Дин­гун­цунь (уезд Цзо­упин, северная груп­па) об­на­ру­же­ны 11 ак­ку­рат­ных зна­ков, про­ца­ра­пан­ных пред­по­ло­жи­тель­но ме­тал­лическим пред­ме­том, они об­ра­зу­ют 5 ко­ло­нок и 2 ря­да; ус­то­яв­ший­ся по­черк и тип со­об­ще­ния сви­де­тель­ст­ву­ет о до­воль­но раз­ви­той пись­мен­но­сти. На­ли­чие го­ро­дов, пись­мен­но­сти, со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции, ста­тус­ных из­де­лий из неф­ри­та и др. по­зво­ля­ет оце­ни­вать уро­вень раз­ви­тия эне­о­ли­тических куль­тур Шань­ду­на как ран­не­го­су­дар­ст­вен­ный.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)