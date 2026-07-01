ЛУНС ЙОЗЕФ АНТУАН МАРИ ХУБЕРТ
ЛУНС (Luns) ЙОЗЕФ АНТУАН МАРИ ХУБЕРТ - нидерландский государственный и политический деятель.
В 1932-1938 годы изучал право и экономику в Лейденском, Амстердамском, Берлинском университетах и Лондонской экономической школе. В студенческие годы участвовал в фашистском движении. С 1938 года на дипломатической работе. В годы 2-й мировой войны состоял на службе при нидерландском правительстве в изгнании, атташе в посольстве Нидерландов в Швейцарии (1940-1941), Португалии (1941-1943), затем секретарь нидерландского посольства в Великобритании. В 1949-1952 годы полномочный представитель Нидерландов в ООН. В 1952-1956 годы министр без портфеля, в 1956-1971 годы министр иностранных дел Нидерландов. В 1971-1984 годы генеральный секретарь НАТО. С начала 1970-х годов играл заметную роль в нидерландской Католической народной партии.