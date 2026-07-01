ЛУНС ЙОЗЕФ АНТУАН МАРИ ХУБЕРТ

ЛУНС (Luns) ЙОЗЕФ АНТУАН МАРИ ХУБЕРТ - нидерландский государственный и политический деятель.

В 1932-1938 годы изу­чал пра­во и эко­но­ми­ку в Лей­ден­ском, Ам­стер­дам­ском, Бер­лин­ском университетах и Лон­дон­ской эко­но­мической шко­ле. В сту­денческие го­ды уча­ст­во­вал в фа­ши­ст­ском дви­же­нии. С 1938 года на ди­пло­ма­тической ра­бо­те. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны со­сто­ял на служ­бе при ни­дерландском пра­ви­тель­ст­ве в из­гна­нии, ат­та­ше в по­соль­ст­ве Ни­дер­лан­дов в Швей­ца­рии (1940-1941), Пор­ту­га­лии (1941-1943), за­тем сек­ре­тарь ни­дерландского по­соль­ст­ва в Ве­ли­ко­бри­та­нии . В 1949-1952 годы пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель Ни­дер­лан­дов в ООН. В 1952-1956 годы ми­нистр без порт­фе­ля, в 1956-1971 годы ми­нистр иностранных дел Ни­дер­лан­дов. В 1971-1984 годы ге­не­раль­ный сек­ре­тарь НАТО . С начала 1970-х годов иг­рал за­мет­ную роль в ни­дерландской Ка­то­лической народной пар­тии.