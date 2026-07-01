ЛУНМЫНЬ

ЛУНМЫНЬ, Лун­мэнь, Лун­мэнь-ши­ку - буд­дий­ский скаль­ный хра­мо­вый ком­плекс в 13 км к югу от города Ло­ян (провинции Хэ­нань, Ки­тай).

(кит. - «Пе­ще­ры Дра­ко­но­вых врат»). Об­сле­до­ва­ние и ко­пи­ро­ва­ние его изо­бра­же­ний и над­пи­сей про­во­ди­лись с XI века, в т. ч. соз­да­те­ля­ми «нау­ки о ме­тал­ле и кам­не» (цзинь-ши сюэ) при ди­на­стии Сун: Оу­ян Сю, Чжао Мин­чэн; важ­ны об­сле­до­ва­ния японских ар­хео­ло­гов и буд­до­ло­гов в 1930-1940-х годах. По­сле об­ра­зо­ва­ния КНР изу­че­ни­ем па­мят­ни­ка за­ни­ма­ют­ся в основном со­труд­ни­ки Института по изу­че­нию Лунмыня, спе­ци­аль­но соз­дан­но­го в 1953 году. На­ря­ду с Дуньхуа­ном и Юнь­га­ном, Лунмынь при­над­ле­жит к круп­ней­шим пе­щер­ным ан­самб­лям Се­ве­ра стра­ны. Лунмынь вы­руб­лен в от­вес­ных из­вест­ко­вых скло­нах гор Сян­шань и Лун­мэнь­шань, по обо­им бе­ре­гам реки Ишуй. Пер­вые хра­мы на­ча­ли вы­ру­бать в конце V века при ос­но­ван­ной таб­га­ча­ми (ветвь сянь­би) ди­на­стии Се­вер­ная Вэй (386-534), ко­гда сто­ли­цей государства был Ло­ян; ком­плекс до­ст­раи­вал­ся до 1127 года. Поч­ти 2/3 па­мят­ни­ков от­но­сит­ся к ди­на­стии Тан (618-907), боль­шин­ст­во дру­гих - к Се­вер­ной Вэй. Со­хра­ни­лось 1300 пе­щер, 2345 ниш и гро­тов, 3600 стел и на­стен­ных над­пи­сей, около 40 ка­мен­ных па­год и свыше 100 тысяч из­вая­ний, яр­кая по­ли­хром­ная рас­крас­ка ко­то­рых не уце­ле­ла, как и де­ревянные на­ве­сы, по­мос­ты и ле­ст­ницы пе­ред вхо­да­ми в пе­ще­ры. За­каз­чи­ка­ми вы­сту­па­ли пре­имущественно им­пе­ра­то­ры и ари­сто­кра­тия, что обес­пе­чи­ло раз­мах, бы­ст­ро­ту, ка­че­ст­во ра­бот, так­же оп­ре­де­лён­ную по­ли­тическую ан­га­жи­ро­ван­ность изо­бра­же­ний.

К на­чаль­но­му пе­рио­ду от­но­сит­ся пе­ще­ра Гу­ян (глу­би­на 13,5 м, ши­ри­на 6,9 м, высота 11,1 м), где на­хо­дит­ся наи­бо­лее ран­нее да­ти­ро­ван­ное изо­бра­же­ние (495) - Буд­да Майт­рея (Ми­лэ­фо). По цен­тру вы­се­че­на ста­туя Буд­ды (высота 6,12 м), ли­ку ко­то­ро­го при­да­но порт­рет­ное сход­ст­во с императором Сяо­вэнь-ди (471-500), по обе сто­ро­ны - фи­гу­ры бод­хи­саттв. Сте­ны ис­пещ­ре­ны во­тив­ны­ми ни­ша­ми, на ко­то­рых ря­дом с буд­дий­ски­ми изо­бра­же­ния­ми вы­се­че­ны име­на мас­те­ров, ука­за­ны вре­мя строи­тель­ст­ва и мо­ти­ва­ции до­на­то­ров (изо­бра­жа­лись на рель­е­фах во­круг по­клон­ных ста­туй, ино­гда про­цес­сия­ми; с пе­ре­да­чей порт­рет­но­го сход­ст­ва и при­ме­та­ми при­двор­ной мо­ды в одея­ни­ях и при­чёс­ках). Пе­ще­ра Бинь­ян (на­ча­ло строи­тель­ст­ва в 1-й четверти VI века; 3 по­меще­ния; у цен­траль­но­го глу­би­на около 12 м, ши­ри­на 10,9 м, высота 9,3 м) ук­ра­ше­на 11 круп­ны­ми ста­туя­ми; в цен­тре - клас­сический на­бор из 5 фи­гур: Буд­да (высота 8,42 м) с рас­по­ло­жен­ны­ми по бо­кам 2 уче­ни­ка­ми и 2 бод­хи­сат­тва­ми, спра­ва и сле­ва - по 3 фи­гу­ры (Буд­да и 2 бод­хи­сат­твы). Наи­бо­лее зна­чительные пе­ще­ры, про­дол­жаю­щие тра­ди­ции Юнь­ган, «в ви­де кон­ско­го ко­пы­та», со свод­ча­тым по­тол­ком; по­яв­ля­ют­ся пря­мо­уголь­ные в пла­не с пло­ским по­тол­ком, у не­ко­то­рых над вхо­дом вы­ре­за­ны ими­та­ции опор­ной бал­ки, слег для че­ре­пи­цы и других кон­ст­рук­тив­ных эле­мен­тов на­зем­ных де­ревянных хра­мов. Изо­бра­же­ния от­ра­жа­ют се­ве­ро­вэй­ский стиль: уд­ли­нён­ные шеи и го­ло­вы, та­ин­ст­вен­ные, но од­но­тип­ные улыб­ки на юных ли­ках; ху­до­ща­вые, ско­ван­ные ус­лов­ны­ми по­за­ми те­ла, за­дра­пи­ро­ван­ные обиль­но струя­щи­ми­ся склад­ка­ми. В Бинь­я­не и других пе­ще­рах сде­ла­но мно­же­ст­во ниш, ко­то­рые мог­ли до­бав­лять­ся и по­сле за­вер­ше­ния главнойком­по­зи­ции, в основном с фи­гур­ка­ми си­дя­ще­го Буд­ды Шакь­я­му­ни, в позд­ний пе­ри­од по­яв­ля­ют­ся изо­бра­же­ния Буд­ды не­из­ме­ри­мо­го дол­го­ле­тия (Улян­шо­уфо, Ами­та­юс) и Буд­ды ме­ди­ци­ны (Яо­ши-фо; изо­бра­жа­ет­ся с горш­ком для при­го­тов­ле­ния ле­карств в ру­ках). Сре­ди рез­ных кар­тин вы­де­ля­ют­ся по­ве­ст­во­ва­ния о Ви­ма­ла­кир­ти (Вэй­мо), о нир­ва­не и др.

Но­вый подъ­ём в строи­тель­ст­ве на­чи­на­ет­ся с ут­вер­жде­ния им­пе­рии Тан и де­лит­ся на 3 пе­рио­да. В 1-й пе­ри­од ста­нов­ле­ния тан­ско­го сти­ля буд­дий­ско­го искусства (627-683) по­строе­ны боль­шие пе­ще­ры (северная и южная Бинь­ян), Цянь­си­сы - «в ви­де кон­ско­го ко­пы­та», со свод­ча­тым по­тол­ком и пла­фо­ном с изо­бра­же­ни­ем ло­то­сов. К это­му пе­рио­ду от­но­сят и со­ору­же­ние Шу­анъ­яо («Пар­но­го гро­та»), ком­по­зи­ции ко­то­ро­го свя­зы­ва­ют с влия­ни­ем шко­лы Тянь­тай. Уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло изо­бра­же­ний Буд­ды Ами­таб­хи и бод­хи­сат­твы Ава­ло­ки­теш­ва­ры; к 655 году от­но­сит­ся пер­вое из из­вест­ных изо­бра­же­ний Удая­на Рад­жи (древне индийского ца­ря, ко­то­рый рас­по­ря­дил­ся из­го­то­вить пер­вую ста­тую Буд­ды).

Во 2-й пе­ри­од вы­де­ля­ет­ся прав­ле­ние императора (до 690 ре­гент­ши) У Цзэ­тянь (684-705), ко­гда про­ис­хо­дит ста­нов­ле­ние клас­сических об­раз­цов буд­дий­ской скульп­ту­ры тан­ско­го сти­ля. Боль­шие пе­ще­ры обыч­но со­сто­ят из 2 по­ме­ще­ний квад­рат­ной фор­мы с за­круг­лён­ны­ми уг­ла­ми; по­то­лок в 1-м по­ме­ще­нии пло­ский, а во 2-м - ок­руг­лый; по пе­ри­мет­ру час­то вы­руб­ле­ны ал­та­ри для скульп­тур. У Цзэ­тянь по­сто­ян­но ин­те­ре­со­ва­лась строи­тель­ст­вом в Лунмыне ещё при жиз­ни сво­его суп­ру­га, императора Гао-цзу­на, а по­сле его смер­ти ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ла ре­лигиозное искусство для обос­но­ва­ния собственного не­ле­ги­тим­но­го прав­ле­ния (в 690 году она да­же про­воз­гла­си­ла соз­да­ние собственной ди­на­стии Чжоу). По­это­му боль­шин­ст­во основных хра­мо­вых ком­плек­сов соз­да­но в конце 1-го и во 2-й пе­ри­од. В пе­ще­ре Вань­фо­дун («Де­ся­ти ты­сяч Будд»; 680) за главной ста­ту­ей Буд­ды Ами­таб­хи (высота около 4 м) в верх­ней час­ти сте­ны рас­по­ло­жен рель­еф с 54 бод­хи­сат­тва­ми на ло­то­сах. На северной и южной сте­нах вы­ре­за­ны свыше 15 тысяч ма­лень­ких (от 2 см) изо­бра­же­ний Буд­ды: так за­каз­чи­ки ис­пол­ня­ли обет «из­ва­ять ты­ся­чи об­ра­зов Буд­ды». По пе­ри­мет­ру са­мой боль­шой ни­ши ком­плек­са Фэн­сянь­сы («Храм по­кло­не­ния пред­кам», 672-675), ши­ри­на 33,5 м, глу­би­на 35 м, высота около 40 м, вы­се­че­ны 11 круп­ных фи­гур: Буд­да Вай­ро­ча­на (высота 17,14 м) в цен­тре, по сто­ро­нам от не­го - са­мые близ­кие уче­ни­ки - Кашь­я­па и Анан­да (высота 11 м), бод­хи­сат­твы Са­ман­таб­хад­ра и Манд­жуш­ри (высота 14,5 м), па­ра Не­бес­ных вла­дык и 2 стра­жа (все - высота около 10 м); ком­по­зи­цию за­вер­ша­ют фи­гу­ры бла­го­чес­ти­вых ми­рян (высота около 6 м). Вы­бор центральной фи­гу­ры сви­де­тель­ст­ву­ет о влия­нии идей шко­лы Хуа­янь, ко­то­рые то­гда про­па­ган­ди­ро­вал при императорском дво­ре её ос­но­ва­тель Фа Цзан. Су­ще­ст­ву­ет ле­ген­да, что в об­ли­ке Буд­ды за­пе­чат­ле­ны чер­ты У Цзэ­тянь, ко­то­рая фи­нан­си­ро­ва­ла строи­тельст­во и уча­ст­во­ва­ла в це­ре­мо­нии от­кры­тия. Пла­сти­ку об­раза, не­су­ще­го пе­чать бо­же­ст­вен­но­го ми­ло­сер­дия, от­ли­ча­ют ес­те­ст­вен­ность, оду­хо­тво­рён­ность. Склад­ки оде­ж­ды обо­зна­ча­ют лад­ное строе­ние фи­гу­ры. Ли­ца и от­час­ти оде­ж­да ос­таль­ных пер­со­на­жей от­ра­жа­ют национальные ти­па­жи. Это сви­де­тель­ст­ву­ет о су­ще­ст­вен­ном об­мир­ще­нии при­шед­шей из Ин­дии ико­но­гра­фии и окон­чательной ки­таи­за­ции за­им­ст­во­ван­ных пла­стических нор­ма­ти­вов.

В пе­ще­ре Цзин­ту­тан («Ку­мир­ня Чис­той зем­ли»; высота 2,25 м, ши­ри­на 3,15 м, глу­би­на 2,58 м), су­дя по со­хра­нив­шим­ся ос­тат­кам, ра­нее так­же имел­ся на­бор из 11 ста­туй во гла­ве с Буд­дой Ами­таб­хой, бод­хи­сат­тва­ми Гу­ань­инь и Ма­хаст­ха­мап­рап­той (Да­шич­жэ), на сте­нах с 2 сто­рон вы­ре­зан рель­еф на те­му «9 ви­дов пе­ре­ро­ж­де­ний», обя­за­тель­ных для ви­зуа­ли­за­ции в ме­ди­та­тив­ной прак­ти­ке ами­да­из­ма. В ни­шах той же пе­ще­ры пред­став­ле­ны изо­бра­же­ния бод­хи­сат­твы Кши­ти­гарб­хи (Диц­за­на; ха­рак­тер­но для «уче­ния о трёх каль­пах», рас­про­стра­нён­но­го сре­ди про­сто­го на­ро­да). Это сви­де­тель­ст­ву­ет о взаи­мо­дей­ст­вии раз­ных сект и ук­ре­п­ле­нии по­зи­ций уче­ния о «За­пад­ном рае» (харак­терные ат­ри­бу­ты - цве­ты ло­то­са, из ко­то­рых ро­ж­да­ют­ся пра­вед­ни­ки, слад­ко­го­ло­сые рай­ские по­луп­ти­цы-по­лу­лю­ди - ка­ла­вин­ка, са­ри). Пе­ще­ра Кань­цзин («Чте­ния ка­но­на») так­же вы­пол­не­на при У Цзэ­тянь и про­слав­ле­на ба­рель­е­фа­ми с изо­бра­же­ни­ем 29 пат­ри­ар­хов «из за­пад­ных стран» (высота 1,8 м), что, воз­мож­но, ука­зы­ва­ет на связь со шко­лой Чань. Таким образом, тан­ская ре­лигиозная скульп­ту­ра фор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве взаи­мо­дей­ст­вия всех основных на­прав­ле­ний китайского буд­диз­ма той эпо­хи.

В 3-й пе­ри­од (705-805) по­яв­ля­ют­ся изо­бра­же­ния «Ве­ли­ко­го сол­неч­но­го Тат­ха­га­ты» (Да­жи жу­лай, од­но из имён Буд­ды Вай­ро­ча­ны) и мно­го­ру­кой (обыч­но, че­ты­рёх- или вось­ми­ру­кой) Гу­ань­инь; в Вань­фогоу («Уще­лье де­ся­ти ты­сяч Будд») пред­став­ле­на ты­ся­че­ру­кая и ты­ся­че­окая бод­хи­сат­тва. Эти об­ра­зы свя­зы­ва­ют с рас­про­стра­не­ни­ем идей вад­ж­рая­ны. Но в це­лом мас­шта­бы строи­тель­ст­ва зна­чи­тель­но со­кра­ща­ют­ся; тема­ти­ка уп­ро­ща­ет­ся. В начале VIII века от­ме­че­но по­яв­ле­ние да­ос­ских пер­со­на­жей (т. н. Не­бес­ных дос­то­поч­тен­ных, Тянь-цзунь), что сви­де­тель­ст­ву­ет об упад­ке соб­ст­вен­но буд­дий­ской тра­ди­ции.

Лунмынь при­вле­ка­ет спе­циа­ли­стов по ис­то­рии тра­диционной китайской ме­ди­ци­ны. По­ми­мо мно­го­численных изо­бра­же­ний Яо­ши-фо, в пе­ще­ре Яо­фан («Пе­ще­ра ре­цеп­тов»; высота 4 м, ши­ри­на 3,65 м, глу­би­на 7,6 м) на ка­мен­ных сте­лах и сте­нах вы­гра­ви­ро­ва­ны свыше 140 ре­цеп­тов ле­карств и аку­пунк­тур­ных про­пи­сей для ле­че­ния 40 бо­лез­ней; све­де­ния по фар­ма­цев­ти­ке со­дер­жат так­же над­пи­си в не­ко­то­рых ни­шах. В со­ста­ве ком­плек­са многих кал­ли­гра­фических ше­дев­ров, вклю­чая сте­лы зна­ме­ни­то­го кал­ли­гра­фа Чу Суй­ля­на (596-658).

Лунмынь по­стра­дал в пе­ри­од го­не­ния на буд­дизм в IX веке, от хищ­ни­че­ско­го вы­во­за скульп­тур и ба­рель­е­фов ев­ро­пей­ца­ми и япон­ца­ми в конце XIX - начале XX века, от дей­ст­вий хун­вэй­би­нов в го­ды «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов. Лунмынь вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)