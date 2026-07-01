ЛУНМЫНЬ
ЛУНМЫНЬ, Лунмэнь, Лунмэнь-шику - буддийский скальный храмовый комплекс в 13 км к югу от города Лоян (провинции Хэнань, Китай).
(кит. - «Пещеры Драконовых врат»). Обследование и копирование его изображений и надписей проводились с XI века, в т. ч. создателями «науки о металле и камне» (цзинь-ши сюэ) при династии Сун: Оуян Сю, Чжао Минчэн; важны обследования японских археологов и буддологов в 1930-1940-х годах. После образования КНР изучением памятника занимаются в основном сотрудники Института по изучению Лунмыня, специально созданного в 1953 году. Наряду с Дуньхуаном и Юньганом, Лунмынь принадлежит к крупнейшим пещерным ансамблям Севера страны. Лунмынь вырублен в отвесных известковых склонах гор Сяншань и Лунмэньшань, по обоим берегам реки Ишуй. Первые храмы начали вырубать в конце V века при основанной табгачами (ветвь сяньби) династии Северная Вэй (386-534), когда столицей государства был Лоян; комплекс достраивался до 1127 года. Почти 2/3 памятников относится к династии Тан (618-907), большинство других - к Северной Вэй. Сохранилось 1300 пещер, 2345 ниш и гротов, 3600 стел и настенных надписей, около 40 каменных пагод и свыше 100 тысяч изваяний, яркая полихромная раскраска которых не уцелела, как и деревянные навесы, помосты и лестницы перед входами в пещеры. Заказчиками выступали преимущественно императоры и аристократия, что обеспечило размах, быстроту, качество работ, также определённую политическую ангажированность изображений.
К начальному периоду относится пещера Гуян (глубина 13,5 м, ширина 6,9 м, высота 11,1 м), где находится наиболее раннее датированное изображение (495) - Будда Майтрея (Милэфо). По центру высечена статуя Будды (высота 6,12 м), лику которого придано портретное сходство с императором Сяовэнь-ди (471-500), по обе стороны - фигуры бодхисаттв. Стены испещрены вотивными нишами, на которых рядом с буддийскими изображениями высечены имена мастеров, указаны время строительства и мотивации донаторов (изображались на рельефах вокруг поклонных статуй, иногда процессиями; с передачей портретного сходства и приметами придворной моды в одеяниях и причёсках). Пещера Биньян (начало строительства в 1-й четверти VI века; 3 помещения; у центрального глубина около 12 м, ширина 10,9 м, высота 9,3 м) украшена 11 крупными статуями; в центре - классический набор из 5 фигур: Будда (высота 8,42 м) с расположенными по бокам 2 учениками и 2 бодхисаттвами, справа и слева - по 3 фигуры (Будда и 2 бодхисаттвы). Наиболее значительные пещеры, продолжающие традиции Юньган, «в виде конского копыта», со сводчатым потолком; появляются прямоугольные в плане с плоским потолком, у некоторых над входом вырезаны имитации опорной балки, слег для черепицы и других конструктивных элементов наземных деревянных храмов. Изображения отражают северовэйский стиль: удлинённые шеи и головы, таинственные, но однотипные улыбки на юных ликах; худощавые, скованные условными позами тела, задрапированные обильно струящимися складками. В Биньяне и других пещерах сделано множество ниш, которые могли добавляться и после завершения главнойкомпозиции, в основном с фигурками сидящего Будды Шакьямуни, в поздний период появляются изображения Будды неизмеримого долголетия (Уляншоуфо, Амитаюс) и Будды медицины (Яоши-фо; изображается с горшком для приготовления лекарств в руках). Среди резных картин выделяются повествования о Вималакирти (Вэймо), о нирване и др.
Новый подъём в строительстве начинается с утверждения империи Тан и делится на 3 периода. В 1-й период становления танского стиля буддийского искусства (627-683) построены большие пещеры (северная и южная Биньян), Цяньсисы - «в виде конского копыта», со сводчатым потолком и плафоном с изображением лотосов. К этому периоду относят и сооружение Шуанъяо («Парного грота»), композиции которого связывают с влиянием школы Тяньтай. Увеличивается число изображений Будды Амитабхи и бодхисаттвы Авалокитешвары; к 655 году относится первое из известных изображений Удаяна Раджи (древнеиндийского царя, который распорядился изготовить первую статую Будды).
Во 2-й период выделяется правление императора (до 690 регентши) У Цзэтянь (684-705), когда происходит становление классических образцов буддийской скульптуры танского стиля. Большие пещеры обычно состоят из 2 помещений квадратной формы с закруглёнными углами; потолок в 1-м помещении плоский, а во 2-м - округлый; по периметру часто вырублены алтари для скульптур. У Цзэтянь постоянно интересовалась строительством в Лунмыне ещё при жизни своего супруга, императора Гао-цзуна, а после его смерти активно использовала религиозное искусство для обоснования собственного нелегитимного правления (в 690 году она даже провозгласила создание собственной династии Чжоу). Поэтому большинство основных храмовых комплексов создано в конце 1-го и во 2-й период. В пещере Ваньфодун («Десяти тысяч Будд»; 680) за главной статуей Будды Амитабхи (высота около 4 м) в верхней части стены расположен рельеф с 54 бодхисаттвами на лотосах. На северной и южной стенах вырезаны свыше 15 тысяч маленьких (от 2 см) изображений Будды: так заказчики исполняли обет «изваять тысячи образов Будды». По периметру самой большой ниши комплекса Фэнсяньсы («Храм поклонения предкам», 672-675), ширина 33,5 м, глубина 35 м, высота около 40 м, высечены 11 крупных фигур: Будда Вайрочана (высота 17,14 м) в центре, по сторонам от него - самые близкие ученики - Кашьяпа и Ананда (высота 11 м), бодхисаттвы Самантабхадра и Манджушри (высота 14,5 м), пара Небесных владык и 2 стража (все - высота около 10 м); композицию завершают фигуры благочестивых мирян (высота около 6 м). Выбор центральной фигуры свидетельствует о влиянии идей школы Хуаянь, которые тогда пропагандировал при императорском дворе её основатель Фа Цзан. Существует легенда, что в облике Будды запечатлены черты У Цзэтянь, которая финансировала строительство и участвовала в церемонии открытия. Пластику образа, несущего печать божественного милосердия, отличают естественность, одухотворённость. Складки одежды обозначают ладное строение фигуры. Лица и отчасти одежда остальных персонажей отражают национальные типажи. Это свидетельствует о существенном обмирщении пришедшей из Индии иконографии и окончательной китаизации заимствованных пластических нормативов.
В пещере Цзинтутан («Кумирня Чистой земли»; высота 2,25 м, ширина 3,15 м, глубина 2,58 м), судя по сохранившимся остаткам, ранее также имелся набор из 11 статуй во главе с Буддой Амитабхой, бодхисаттвами Гуаньинь и Махастхамапраптой (Дашичжэ), на стенах с 2 сторон вырезан рельеф на тему «9 видов перерождений», обязательных для визуализации в медитативной практике амидаизма. В нишах той же пещеры представлены изображения бодхисаттвы Кшитигарбхи (Дицзана; характерно для «учения о трёх кальпах», распространённого среди простого народа). Это свидетельствует о взаимодействии разных сект и укреплении позиций учения о «Западном рае» (характерные атрибуты - цветы лотоса, из которых рождаются праведники, сладкоголосые райские полуптицы-полулюди - калавинка, сари). Пещера Каньцзин («Чтения канона») также выполнена при У Цзэтянь и прославлена барельефами с изображением 29 патриархов «из западных стран» (высота 1,8 м), что, возможно, указывает на связь со школой Чань. Таким образом, танская религиозная скульптура формировалась на основе взаимодействия всех основных направлений китайского буддизма той эпохи.
В 3-й период (705-805) появляются изображения «Великого солнечного Татхагаты» (Дажи жулай, одно из имён Будды Вайрочаны) и многорукой (обычно, четырёх- или восьмирукой) Гуаньинь; в Ваньфогоу («Ущелье десяти тысяч Будд») представлена тысячерукая и тысячеокая бодхисаттва. Эти образы связывают с распространением идей ваджраяны. Но в целом масштабы строительства значительно сокращаются; тематика упрощается. В начале VIII века отмечено появление даосских персонажей (т. н. Небесных достопочтенных, Тянь-цзунь), что свидетельствует об упадке собственно буддийской традиции.
Лунмынь привлекает специалистов по истории традиционной китайской медицины. Помимо многочисленных изображений Яоши-фо, в пещере Яофан («Пещера рецептов»; высота 4 м, ширина 3,65 м, глубина 7,6 м) на каменных стелах и стенах выгравированы свыше 140 рецептов лекарств и акупунктурных прописей для лечения 40 болезней; сведения по фармацевтике содержат также надписи в некоторых нишах. В составе комплекса многих каллиграфических шедевров, включая стелы знаменитого каллиграфа Чу Суйляна (596-658).
Лунмынь пострадал в период гонения на буддизм в IX веке, от хищнического вывоза скульптур и барельефов европейцами и японцами в конце XIX - начале XX века, от действий хунвэйбинов в годы «культурной революции» 1966-1976 годов. Лунмынь включён в список Всемирного наследия.