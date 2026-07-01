ЛУНИН МИХАИЛ КУПРИЯНОВИЧ
ЛУНИН МИХАИЛ КУПРИЯНОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1765).
Дворянин. Крупный землевладелец (владел поместьями в Московской и Воронежской губерниях). Дед М. С. Лунина. По семейному преданию, крестник царя Петра I. Ученик артиллерии (1723-1730). Служил в Измайловском полку (1730-1736). Во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов отличился при штурме Очакова (1737), в Ставучанском сражении 1739 года, адъютант генерал-поручика Г. Бирона (с 1736). Генерал-аудитор-лейтенант (1741). Прокурор Адмиралтейств-коллегии (1742-1753). Вице-президент Коммерц-коллегии (1753-1760), президент Вотчинной коллегии (1760-1776). Член Межевой комиссии (1765). Один из составителей «Генеральных правил о размежевании земель», утверждённых манифестом императрицы Екатерины II 19(30).09.1765 года и положивших начало Генеральному межеванию. Депутат Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов от Вотчинной коллегии (см. в статье Уложенные комиссии), член Комиссии об имениях.
На денежные средства Лунина в селе Туралёво (переименовано им в Богородское) построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы в стиле русского барокко (1769).
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 17. № 12474;
Письма А. И. Бибикова к А. М. Лунину // Русский архив. 1866. Вып. 3.