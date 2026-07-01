ЛУНИН МИХАИЛ КУПРИЯНОВИЧ

ЛУНИН МИХАИЛ КУПРИЯНОВИЧ - российский государственный дея­тель, тайный советник (1765).

Дво­ря­нин . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (вла­дел по­ме­сть­я­ми в Мос­ков­ской и Во­ро­неж­ской гу­бер­ни­ях). Дед М. С. Лу­ни­на. По се­мей­но­му пре­да­нию, кре­ст­ник ца­ря Пет­ра I . Уче­ник ар­тил­ле­рии (1723-1730). Слу­жил в Из­май­лов­ском пол­ку (1730-1736). Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов от­ли­чил­ся при штур­ме Оча­ко­ва (1737), в Ста­ву­чан­ском сра­же­нии 1739 года, адъ­ю­тант генерал-по­ру­чи­ка Г. Би­ро­на (с 1736). Генерал-ау­ди­тор-лейтенант (1741). Про­ку­рор Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (1742-1753). Ви­це-пре­зи­дент Ком­мерц-кол­ле­гии (1753-1760), пре­зи­дент Вот­чин­ной кол­ле­гии (1760-1776). Член Ме­же­вой ко­мис­сии (1765). Один из со­ста­ви­те­лей «Ге­не­раль­ных пра­вил о раз­ме­же­ва­нии зе­мель», ут­вер­ждён­ных ма­ни­фе­стом императрицы Ека­те­ри­ны II 19(30).09.1765 года и по­ло­жив­ших на­ча­ло Ге­не­раль­но­му ме­же­ва­нию. Де­пу­тат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годов от Вот­чин­ной кол­ле­гии (см. в статье Уло­жен­ные ко­мис­сии), член Ко­мис­сии об име­ни­ях.

На де­неж­ные сред­ст­ва Лунина в селе Ту­ра­лё­во (пе­ре­име­но­ва­но им в Бо­го­род­ское) по­строе­на церковь Ро­ж­де­ст­ва Пресвятой Бо­го­ро­ди­цы в сти­ле русского ба­рок­ко (1769).

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 17. № 12474;

Пись­ма А. И. Би­би­ко­ва к А. М. Лу­ни­ну // Рус­ский ар­хив. 1866. Вып. 3.