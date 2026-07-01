ЛУНГХОА
ЛУНГХОА, Лунг-Хуа - могильник позднего неолита и начала бронзового века (около 2000-1500 года до н. э.) в долине нижнего течения реки Хонгха (Красная; север Вьетнама).
Раскопки с 1963 года. Могилы взрослых - в ямах разной глубины, со слегка сужающимися стенками и углублением в дне, куда помещали погребение (трупоположения, вытянутые на спине, головой на северо-запад); в основном разграблены; сопроводительный инвентарь (каменные топоры, тёсла, керамика), как правило, находится около головы. Детские погребения - в двух составленных устьями керамических горшках. Керамика изготовлена на гончарном круге: чаши с венчиком, на низких полых или на более высоких зауженных в средней части поддонах; квадратные в плане сосуды, расширяющиеся к верхней части; горшки круглодонные, слегка вытянутые (сфероконические) с небольшим венчиком и с орнаментом в верхней части тулова в виде несмыкающейся волны, есть на поддонах и в виде цилиндра на конусе. Как и на многих памятниках бассейна Янцзы и Юго-Восточной Азии, известны «рюмки», их ёмкость расположена под углом к ножке, от которой к тулову иногда отходит кольцевая ручка (Лунгхоа уникален тем, что встречено не менее 7 разновидностей «рюмок»). Основные орнаменты: штампованные (сетка, полосы, «лабиринт»), тычковые, врезные волны, зигзаги, спирали. В тесте керамики встречаются зёрна риса. Каменные шлифованные прямоугольные тёсла разных размеров, с чёткой скошенной нижней частью; трапециевидные, плечиковые, башмаковидные топоры; подтреугольные мотыги; колотушка для выбивания тапы; черешковые наконечники стрел и копий; «клевцы» (в т. ч. нефритовый); резаки; кольца-браслеты; кольцевидные и квадратные с прорезью серьги; бусы, подвески. В поздних слоях единичны бронзовые изделия. Слои бронзового века Лунгхоа относятся к кругу самых ранних памятников культуры Фунгнгуен.