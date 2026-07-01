ЛУНГХОА

ЛУНГХОА, Лунг-Хуа - мо­гиль­ник позд­не­го не­оли­та и на­ча­ла брон­зо­во­го ве­ка (около 2000-1500 года до н. э.) в до­ли­не ниж­не­го те­че­ния реки Хонг­ха (Крас­ная; се­вер Вьет­на­ма).

Рас­коп­ки с 1963 года. Мо­ги­лы взрос­лых - в ямах раз­ной глу­би­ны, со слег­ка су­жа­ющи­ми­ся стен­ка­ми и уг­луб­ле­ни­ем в дне, ку­да по­ме­ща­ли по­гре­бе­ние (тру­по­по­ло­же­ния, вы­тя­ну­тые на спи­не, го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад); в основном раз­граб­лен­ы; со­про­во­ди­тель­ный ин­вен­тарь (ка­мен­ные то­по­ры, тёс­ла, ке­ра­ми­ка), как пра­ви­ло, на­хо­дит­ся око­ло го­ло­вы. Дет­ские по­гре­бе­ния - в двух со­став­лен­ных усть­ями ке­ра­мических горш­ках. Ке­ра­ми­ка из­го­тов­ле­на на гон­чар­ном кру­ге: ча­ши с вен­чи­ком, на низ­ких по­лых или на бо­лее вы­со­ких за­ужен­ных в средней час­ти под­до­нах; квад­рат­ные в пла­не со­су­ды, рас­ши­ряю­щие­ся к верх­ней час­ти; горш­ки круг­ло­дон­ные, слег­ка вы­тя­ну­тые (сфе­ро­ко­ни­че­ские) с не­боль­шим вен­чи­ком и с ор­на­мен­том в верх­ней час­ти ту­ло­ва в ви­де не­смы­каю­щей­ся вол­ны, есть на под­до­нах и в ви­де ци­лин­д­ра на ко­нусе. Как и на многих па­мят­ни­ках бас­сей­на Янц­зы и Юго-Восточной Азии, из­вест­ны «рюм­ки», их ём­кость рас­по­ло­же­на под уг­лом к нож­ке, от ко­то­рой к ту­ло­ву иног­да от­хо­дит коль­це­вая руч­ка (Лунгхоа уни­ка­лен тем, что встре­че­но не ме­нее 7 раз­но­вид­но­стей «рю­мок»). Основные ор­на­мен­ты : штам­по­ван­ные (сет­ка, по­ло­сы, «ла­би­ринт»), тыч­ко­вые, врез­ные вол­ны, зиг­за­ги, спи­ра­ли. В тес­те ке­ра­ми­ки встре­ча­ют­ся зёр­на ри­са. Ка­мен­ные шли­фо­ван­ные пря­мо­уголь­ные тёс­ла раз­ных раз­ме­ров, с чёт­кой ско­шен­ной ниж­ней ча­стью; тра­пе­цие­вид­ные, пле­чи­ко­вые, баш­ма­ко­вид­ные то­по­ры; под­тре­уголь­ные мо­ты­ги; ко­ло­туш­ка для вы­би­ва­ния та­пы; че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий; «клев­цы» (в т. ч. не­фри­то­вый); ре­за­ки; коль­ца-брас­ле­ты; коль­це­вид­ные и квад­рат­ные с про­ре­зью серь­ги; бу­сы, под­вес­ки. В позд­них сло­ях еди­нич­ны брон­зо­вые из­де­лия. Слои брон­зо­во­го ве­ка Лунгхоа от­но­сят­ся к кру­гу са­мых ран­них па­мят­ни­ков куль­ту­ры Фунгн­гу­ен.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)