ЛУНДСТРЕМ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ

ЛУНДСТРЕМ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ - российский джа­зо­вый му­зы­кант, ком­по­зи­тор, народный артист РСФСР (1984).

С 1921 года жил с ро­ди­те­ля­ми в Хар­би­не ( Ки­тай ), где в 1935 году окон­чил музыкальный тех­ни­кум по клас­су скрип­ки. В 1944 году окон­чил факультет ар­хи­тек­ту­ры фран­цуз­ского Выс­ше­го тех­нического цен­тра в Шан­хае, в 1953 году - Ка­зан­скую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции А. С. Ле­ма­на (по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния за­ни­мал­ся у И. Э. Шер­ма­на). В 1934 году в Хар­би­не ор­га­ни­зо­вал эс­т­рад­ный ор­кестр (со­сто­ял из мо­ло­дых му­зы­кан­тов - чле­нов се­мей советских спе­циа­ли­стов, ра­бо­тав­ших на КВЖД), в 1936 году пе­ре­ехав­ший вме­сте с Лундстремом в Шан­хай, а в даль­ней­шем в Ка­зань и Мо­ск­ву. В Ка­за­ни Лундстрем жил с 1947 года (иг­рал на скрип­ке в ор­ке­ст­ре Татарского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, с 1953 года пре­по­да­вал тео­ре­тические дис­ци­п­ли­ны в кон­сер­ва­то­рии , в 1954-1956 годы заведующий музыкальной ча­стью Дра­ма­тического те­ат­ра). С 1956 года в Мо­ск­ве, где ор­кестр Лундстрема стал Эс­т­рад­ным ор­ке­ст­ром Рос­кон­цер­та, а Лундстрем - его художественным руководителем и главным ди­ри­жё­ром (ны­не Государственный ка­мер­ный ор­кестр джа­зо­вой му­зы­ки имени О. Лунд­ст­ре­ма ). С ор­ке­ст­ром в раз­ные го­ды вы­сту­па­ли: А. С. Ве­ди­ще­ва, М. В. Кри­ста­лин­ская, А. Б. Пу­га­чё­ва, И. А. Отие­ва, И. В. По­на­ров­ская, Г. А. Га­ра­нян (главный ди­ри­жёр в 2003-2006). Ор­кестр Лундстрема - пер­вый джа­зо­вый ор­кестр, вы­сту­пив­ший в Боль­шом за­ле Московской консерватоии (1998).

Ав­тор джа­зо­вых ком­по­зи­ций («Ин­тер­лю­дия», 1945, «Ми­раж», 1947, «Экс­промт», 1957, «Бу­хар­ский ор­на­мент», 1971, «В го­рах Гру­зии», 1972, и др.), об­ра­бо­ток для джа­зо­во­го ор­ке­ст­ра русских, советских, татарских и других пе­сен, му­зы­ки к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра и др.

Государственная премия РФ (1998).