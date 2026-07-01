ЛУНДСТРЕМ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ
ЛУНДСТРЕМ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ - российский джазовый музыкант, композитор, народный артист РСФСР (1984).
С 1921 года жил с родителями в Харбине (Китай), где в 1935 году окончил музыкальный техникум по классу скрипки. В 1944 году окончил факультет архитектуры французского Высшего технического центра в Шанхае, в 1953 году - Казанскую консерваторию по классу композиции А. С. Лемана (по классу дирижирования занимался у И. Э. Шермана). В 1934 году в Харбине организовал эстрадный оркестр (состоял из молодых музыкантов - членов семей советских специалистов, работавших на КВЖД), в 1936 году переехавший вместе с Лундстремом в Шанхай, а в дальнейшем в Казань и Москву. В Казани Лундстрем жил с 1947 года (играл на скрипке в оркестре Татарского театра оперы и балета, с 1953 года преподавал теоретические дисциплины в консерватории, в 1954-1956 годы заведующий музыкальной частью Драматического театра). С 1956 года в Москве, где оркестр Лундстрема стал Эстрадным оркестром Росконцерта, а Лундстрем - его художественным руководителем и главным дирижёром (ныне Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема). С оркестром в разные годы выступали: А. С. Ведищева, М. В. Кристалинская, А. Б. Пугачёва, И. А. Отиева, И. В. Понаровская, Г. А. Гаранян (главный дирижёр в 2003-2006). Оркестр Лундстрема - первый джазовый оркестр, выступивший в Большом зале Московской консерватоии (1998).
Автор джазовых композиций («Интерлюдия», 1945, «Мираж», 1947, «Экспромт», 1957, «Бухарский орнамент», 1971, «В горах Грузии», 1972, и др.), обработок для джазового оркестра русских, советских, татарских и других песен, музыки к спектаклям драматического театра и др.
Государственная премия РФ (1998).